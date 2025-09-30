Escrocherie masivă între 2014-2017

Poliția Metropolitană a declarat că Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a condus o escrocherie masivă în China între 2014 și 2017, înșelând peste 128.000 de persoane.

Conform The Independent, autoritățile au confiscat cel puțin 61.000 de bitcoini de la Qian.

Fuga din China și intrarea în Marea Britanie

Qian a fugit din China folosind documente false și a intrat în Marea Britanie în septembrie 2018. Poliția a afirmat că aceasta „a încercat să spele veniturile prin achiziționarea de proprietăți, cu ajutorul unui complice, Jian Wen”.

Investigația complexă

Detectivul sergent Isabella Grotto, care a condus investigația Met, a declarat: „Astăzi marchează rezultatul anilor de muncă meticuloasă”.

Ea a adăugat că arestarea lui Qian a declanșat o investigație complexă care a necesitat dovezi din mai multe jurisdicții și analiza atentă a mii de documente.

Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Criminalitate Economică și Cibernetică al Met, a caracterizat acest caz drept „unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și printre cazurile de criptomonede cu cea mai mare valoare la nivel global”.

Complicele Jian Wen

Jian Wen, o lucrătoare din China de 44 de ani la un restaurant cu mâncare la pachet, a ajutat-o pe Qian să spele veniturile provenite din escrocherie.

Ea a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare anul trecut. Autoritățile au descoperit achiziții suspicioase făcute de Wen, inclusiv două proprietăți în Dubai în valoare de peste 500.000 de lire sterline și bitcoin în valoare de peste 300 de milioane de lire sterline.

Un alt caz este reprezentat de Sam Bankman Fried, care a fost arestat sub acuzația de fraudă anul trecut, după prăbușirea companiei sale de criptomonede FTX, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, informează Mediafax.



