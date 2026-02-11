Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”

Burduja a adus în discuție experiența sa în administrația publică pentru a susține necesitatea eficientizării acesteia. „Am condus două ministere. Pot să-ți faci foarte bine treabă într-o instituție publică și cu mai puțini oameni. Ba chiar, de un fel, poți să o faci mai bine”, a spus el, citat de Adevărul.

La Ministerul Energiei, reorganizarea condusă de Burduja a dus la eliminarea a 27% din posturi și la plecarea a 35% dintre directori, ceea ce, în opinia sa, nu a afectat funcționarea instituției: „Lucrurile au funcționat foarte bine”.

Consilierul a abordat și problema personalului din sectorul public, spunând că „la stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care-și completează veniturile din surse ilegale sau oameni nebuni”.

El a adăugat: „Eu am încercat să construiesc echipe de oameni nebuni, pentru că sunt corecți, nu fură și trăiesc cu 800 sau 1.000 de euro, cu niște răspunderi imense, din dorința de a lăsa ceva în urma lor pentru România”.

Intervenția sa a adus în prim-plan ideea comasării localităților, văzută drept o soluție pentru reducerea numărului de primării falimentare din țară și utilizarea mai eficientă a resurselor. Discuțiile despre reformarea administrației și distribuirea veniturilor continuă să fie prioritare pentru autoritățile române, conform declarațiilor făcute în cadrul interviului acordat publicației Adevărul.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE