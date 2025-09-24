Tesla Model Y a rămas cel mai popular vehicul electric cu baterie (BEV) din Europa, dar vânzările sale au scăzut cu 37% față de aceeași lună a anului trecut, în ciuda creșterii generale a vânzărilor de de mașini electric, arată datele firmei de cercetare.

De ce este important

Producătorii auto chinezi au crescut exporturile de vehicule hibride plug-in (PHEV) și hibride electrice clasice (HEV) către Europa și intenționează să construiască mai multe modele la nivel local, minimizând astfel impactul tarifelor vamale impuse de Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

Libertatea a scris încă de la începutul lunii septembrie că producătorii chinezi au găsit modalități de a ocoli tarifele vamale europene.

Aceștia fie importă mașini hibride, care nu sunt taxate, fie aduc mașini electrice produse tot de ei, dar în alte țări.

Mașinile hibrid plug-in, care funcționează pe o combinație de benzină și electricitate, câștigă popularitate ca un compromis accesibil între mașinile cu combustie și cele complet electrice.

Și-au dublat cota într-un an

Producătorii auto chinezi au avut o cotă de piață combinată de 5,5% în august, cu peste 43.500 de vânzări, în creștere cu 121% față de august 2024, arată datele.

Nivelul este mai mare decât vânzările Audi – de 41.300 unități, sau ale Renault – cu 37.800 unități.

Vânzările de modele PHEV în 28 de țări europene au crescut cu 59% în august, până la aproape 84.000, iar PHEV-urile mărcilor chinezești au crescut de 14 ori, până la 11.000.

Permutări la Renault și Dacia

Reamintim, grupul francez Renault deține Dacia, care este cel mai mare exportator din România.

Grupul francez și-a schimbat recent conducerea, după demisia bruscă a directorului său general, iar șeful Dacia a plecat la rândul său, producătorul român având acum o șefă nouă de la Mercedes.

Lansări pe bandă în România

Chiar în aceste zile constructorii chinezi lansează în România tot mai multe modele.

Chery aduce Tiggo4 în lupta directă cu modelul Duster de la Dacia, după ce holdingul chinez a venit în vară în România.

Concomitent, BYD s-a lansat la rândul său în acest an oficial în țara noastră, iar anul trecut au intrat în România și Geely, Lynk & Co și Leapmotor.

Din 2023 se vând în țara noastră și mașinile MG, marcă britanică deținută de concernul chinez de st SAIC.

Inclusiv Renault produce modelul electric Dacia Spring în China, în colaborare cu grupul de stat Dongfeng și îl importă în țara noastră.

Vin chinezii

Modelele BYD Seal U, Jaecoo J7 de la Chery și MG HS de la SAIC s-au numărat printre cele mai vândute 10 hibride plug-in din Europa, conform JATO Dynamics.

Concomitent, vânzările de mașini electrice în Europa au crescut cu 27%, depășind creșterea totală a pieței de 5%, arată datele.

„În august a existat o cerere puternică pentru BEV-uri, însă o creștere de 27% este mai puțin semnificativă decât pare, dacă luăm în considerare cât de intens sunt promovate”, a declarat Felipe Munoz, analist la JATO Dynamics.

BYD a anunțat la sfârșitul anului trecut că va începe să vândă mașini hibride PHEV în Europa.

La începutul acestei luni, compania a declarat că până în 2028 va produce local toate vehiculele electrice destinate vânzării în Europa. Compania ridică o fabrică în Ungaria, aceasta urmând să intre oficial în producție de la finalul anului.

Geely a debarcat la Mioveni și Titu

Inclusiv în România au venit chinezii: grupul Geely a devenit acționar la unitatea de motoare și cutii de viteze a Renault, astfel că acum deține indirect o parte din acțiunile la Uzina de Motoare Dacia și centrul de inginerie de la Titu.

Geely și Renault au câte 45% din Horse Powertrain, numele unității în cauză, iar colosul petrolier de stat Saudi Aramco deține restul de 10%.

Horse România a ajuns la 2.600 de angajați la Mioveni și Titu, conform Ziarului Financiar.

Geely deține atât marca omonimă, cât și constructorii suedezi Volvo și Polestar și marca britanică Lotus.

