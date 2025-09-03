Cum este posibil acest lucru? Toate importurile auto în Uniunea Europeană sunt taxate cu 10%, iar la acestea se mai aplică o serie de tarife doar pentru mașini electrice.

Astfel, chinezii au găsit o metodă de a ocoli tarifele punitive pentru mașini electrice: au inundat piața europeană cu modele hibride, care nu sunt acoperite de tarifele vamale, conform GreekCityTimes.

Adaptarea strategiilor

Situația a fost remarcată și de Bloomberg, care scrie că producătorii, conduși de grupuri precum BYD și Chery, importă mașini hibride, care au atât motor termic, cât și electric.

Producătorul britanic MG, deținut de concernul chinez de stat SAIC, are un tarif total de 45,3%. Deși brandul este britanic, mașinile sunt produse în China. Cu toate acestea, a trecut de la importul de mașini electrice la creșterea vânzărilor de hibride și cu combustie internă, conform sursei.

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, a depășit Tesla ca venituri și vânzări. BYD a păstrat concentrarea sa pe mașini electrice, dar a început să promoveze și mașini hibride plug-in în repertoriul său. Vânzările sale de hibride au crescut cu 17.000%, în vreme ce mașinile sale electrice sunt aduse de la fabrica sa din Thailanda, conform CarNewsChina.com.

Cine sunt actorii

Conform companiei de consultanță Jato Dynamics, creșterile producătorilor chinezi sunt importante, aceștia vânzând 21.916 mașini în iulie, în creștere cu 14% față de aceeași lună a anului trecut.

BYD a avut în iunie 9.153 de înmatriculări, în urcare cu 132% față de aceeași lună a anului trecut.

MG a avut 6.615, Xpeng a urcat cu 328%, până la 1.719 unități, iar Leapmotor a ajuns la 1.593 de unități de la o prezență insignifiantă.

Alte mărci care au crescut sunt Great Wall, care a urcat în iunie cu 49%, până la 818, și Omoda – parte a grupului Chery, care a ajuns la 773.

BYD a vândut mai mult decât Tesla în iulie

În perioada ianuarie-iulie, BYD a vândut în UE, Marea Britanie, Norvegia și Elveția un număr de 84.416 unități, de patru ori mai mult față de nivelul de 21.612 de anul trecut, conform datelor ACEA – Asociația Constructorilor Europeni de Autonomobile.

Spre comparație, Tesla a vândut 119.013 unități, un declin față de cele 179.338 de mașini comercializate în prima jumătate din 2024.

Mai mult, BYD a depășit Tesla în luna iulie, cu 13.503 unități, față de cele 8.837 ale Tesla.

Model electric BYD Sealion 7, un SUV de ultimă generație al celui mai mare producător auto chinez, BYD, la lansarea oficială din România.
Cel mai mare producător auto chinez, BYD a intrat oficial pe piața din România. Foto Ștefan Petrică / Libertatea
BYD a vândut mai multe mașini decât Jaguar și Land Rover, deținute de grupul indian Tata, care a comercializat 82.332 de unități, dar și peste numărul de mașini vândute de Honda și Mitsubishi.

SAIC, peste Fiat

Concomitent, SAIC Motor – proprietarul MG – a vândut 176.415 unități, în urcare cu 17,8% comparativ cu primele șase luni din 2024.

Spre comparație, SAIC a vândut mai mult decât marca Fiat a grupului Stellantis, care a comercializat 172.926 unități, în scădere cu 21,8%.

Înghesuială mare

Tot mai mulți producători chinezi se lansează în Europa și în România.

În acest an au început să comercializeze oficial în țara noastră producători precum BYD și Chery, în vreme ce anul trecut s-au lansat Geely, Lynk & Co și Leapmotor. MG se vinde încă din 2023.

Alte mărci sunt importate neoficial în țara noastră, precum Changan, Dongfeng, Seres, DFSK, JAC, Jetour, dar și brandurile de lux Avatr, Zeekr și Hongqi.

Pe lângă acestea, și producătorii clasici comercializează mașini pe care le produc în China: Dacia aduce Spring, Seat aduce modelele Cupra, BMW și Tesla importă o parte dintre automobilele lor electrice tot din China, în vreme ce mici producători precum Allview produc tot în țara asiatică.

Deschideri de fabrici

Pe lângă lansările pe bandă rulantă, producătorii chinezi încep să își deschidă și fabrici.

BYD pregătește deschiderea de fabrici în Ungaria și Turcia, Chery produce deja în Spania, iar Great Wall analizează din nou deschiderea unei fabrici europene, conform Elecdrive.com, după ce a închis-o pe cea din Bulgaria în 2016.

Glosar de tehnologii

Mașinile electrice (BEV) sunt cele care funcționează doar pe baterii, în vreme ce autoturismele hibride simple (HEV) sunt cele care au o baterie ce se încarcă de la motorul pe combustie și la frânare. Această soluție se găsește îndeosebi pe modelele Toyota.

Modelele hibrid plug-in (PHEV) au atât motor pe combustie, cât și baterie ce poate fi încărcată la stațiile de profil.

Mai nou, producătorii chinezi au venit cu o altfel de soluție hibridă: mașina merge cu un motor electric și baterii, dar mai are și un motor termic, de regulă de 1,5 sau 2 litri, care nu mișcă roțile. Acesta doar încarcă bateria.

Această soluție se numește Extended Range Electric Vehicle (EREV), fiind practic un hibrid mai evoluat pentru cei care încă se tem că nu au o autonomie mare cu mașinile electrice clasice.

