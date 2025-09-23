Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Chery este cel mai mare exportator al Chinei, chiar înaintea BYD. Modelul Tiggo4 este apreciat în Australia, Africa de Sud, Indonezia, varianta Pro a acestuia fiind chiar declarată „Mașina Anului” în Australia.

Modelul Tiggo4 are o lungime dde 4,318 metri, o lățime de 1,831 metri, înălțime de 1,662 metri, un ampatament de 2,61 metri și o gardă la sol de aproximativ 18-19 centimetri.

Chery Tiggo4 Foto Shutterstock

Spre comparație, Dacia Duster are o lungime de 4,343 metri, o lățime de 1,813 metri, un ampatament de 2,657 metri și o gardă la sol de 20-21 cm, conform site-ului oficial Dacia.

Preț competitiv

Nu există un preț oficial la acest moment, însă există o serie de indicii. În Republica Moldova modelul Tiggo4 cu motor de 1,5 litri pe benzină se vinde cu 15.900 de euro pe site-ul oficial.

Versiunea Tiggo4 Pro costă la rândul său 16.600 de euro, tot în Republica Moldova.

Gazeta Sporturilor scria în luna mai că prețurile de pornire pentru România ar putea fi de la 18.000 de euro în sus.

Spre comparație, Dacia Duster are un preț de pornire de 17.200 de euro prin Programul Rabla sau un preț de listă de 19.500 de euro, conform site-ului Dacia.

Chery, un gigant ascuns

Chery este un producător de stat cu sediul în orașul Wuhu din China.

Anul trecut, grupul a produs 2,6 milioane de mașini, din care 1,14 milioane au fost exportate. Spre comparație, grupul Renault a produs 2,26 milioane de mașini sub brandurile Renault, Dacia și Alpine.

În perioada ianuarie-august 2025, Chery Group a vândut 1,72 milioane de vehicule, în urcare cu 14,5% față de același interval de anul trecut, dintre care aproape 800.000 au fost exportate. Vânzările brandului Chery au depășit pragul de 1 milion de unități într-un timp record.

Holdingul Chery deține mai multe mărci, pe lângă brandul omonim existând și Omoda, Jaecoo, Jetour, iCar, Exlantix, Exeed și Luxeed.

Luxeed este un brand de mașini electrice de lux realizat în colaborare cu Huawei.

În China, Chery produce automobile de lux în colaborare cu Jaguar Land Rover, subsidiară a Tata Motors din India.

Mai mare decât Renault

Anul trecut, veniturile globale ale Chery s-au ridicat la 65,52 de miliarde de dolari, echivalentul a 57,2 miliarde de euro, în urcare cu 45% față de 2023, potrivit Reuters.

Comparativ, Renault a avut venituri de 56,2 miliarde de euro anul trecut.

În privința profiturilor, Chery a raportat 1,55 miliarde de dolari, adică un câștig net de 1,3 miliarde de euro, în urcare cu 58,5% față de 2023, conform site-ului de profil Cnevpost.com.

La Renault, profitul a fost anul trecut de 891 de milioane de euro, în scădere cu 1,4 miliarde față de 2023.

Intrarea dragonilor

Mai multe companii chineze din industria auto s-au lansat recent, atât în Uniunea Europeană, cât și în România.

BYD, cel mai mare producător global de mașini electrice, s-a lansat la rândul său oficial în țara noastră în acest an, în timp ce anul trecut s-au lansat Geely, Leapmotor și Lynk & Co. Din 2023 s-a lansat în țara noastră marca britanică MG, deținută de grupul de stat SAIC.

Planuri mari

La nivel european, constructorul chinez Hongqi vrea să lanseze 15modele, în vreme ce Leapmotor intenționează să producă anul viitor un milion de unități și să ajungă la patru milioane în 10 ani.

Recent, chinezii de la BYD au doborât recordul de viteză al unei mașini, depășind modelul Bugatti Chiron și ajungând la o viteză de 496,22 km/h cu supercarul electric YangWang U9 Extreme.

