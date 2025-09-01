Adt îl va succeda pe Denis Le Vot

Adt îl va succeda pe Denis Le Vot. Le Vot se număra printre favoriții pentru funcția de director executiv al Renault și va părăsi acum compania, a anunțat grupul.

De asemenea, a numit pe Fabrice Cambolive, actualul șef al mărcii Renault, în funcția nou creată de director de creștere pentru grup.

Renault l-a numit pe Provost, un membru al companiei, în funcția de CEO în iulie, după plecarea bruscă a fostului director Luca De Meo.

Provost a declarat că schimbările la nivel de management vor ajuta compania să se adapteze mai rapid la provocările actuale.

Probleme de grup

Renault se confruntă cu o concurență tot mai mare și o cerere slabă, care au declanșat o avertizare privind profitul la începutul acestui an.

„Pentru a face față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm, avem nevoie de o organizație capabilă să ia decizii mai rapide, să execute mai eficient și să fie tot mai aproape de clienții săi”, a spus el.

Adt a fost anterior CEO al mărcii Smart, apoi director al al Mercedes-Benz Own Retail Europe, înainte de a deveni recent vicepreședinte al departamentului de audit corporativ.

Concentrarea sa asupra comerțului cu amănuntul de-a lungul carierei sale va fi importantă pentru Dacia, a declarat Michael Foundoukidis, analist la ODDO BHF.

„Dacia este, evident, o marcă extrem de concentrată pe comerțul cu amănuntul, mai mult decât altele. Așadar, acest lucru aduce un suflu nou”, a declarat el.

Dacia, cel mai mare exportator din România

Dacia este cel mai mare exportator din România. Compania a produs anul trecut la Mioveni 309.432 de automobile, în ușoară scădere față de cele 322.086 de unități fabricate aici în 2023, conform Revistei Biz.

Două fabrici din Maroc produc mașini Dacia

Marca a vândut în total însă 676.340 de vehicule în 2024, în creștere cu 2,7% față de anul precedent, conform constructorului auto.

Diferența vine din faptul că o mare parte din modele se produc în fabricile Renault din Maroc, din Tanger și Casablanca.

În Maroc sunt produse modelele Logan, Sandero și Jogger, iar la Mioveni se fac Duster și Bigster, arată Profit.ro. Modelul Spring este produs în China de către grupul chinez de stat Dongfeng.

