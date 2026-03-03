Consulatul SUA din Dubai, vizat de un atac cu drone iraniene

Un nor de fum gros a fost observat ridicându-se în apropierea consulatului american din Dubai, conform Reuters, care citează martori oculari. Informația a fost confirmată ulterior și de Marc Rubio. Secretarul de stat al SUA spune că drona iraniană a lovit o parcareadiacentă Consulatului SUA din Dubai și a declanșat un incendiu în acel loc, potrivit Al Jazeera și NBC News.

Near US embassy in Dubai pic.twitter.com/z5VTZNVxNO — Sahil Shah (@thesahilsshah) March 3, 2026

Incendiul de la Consulatul SUA din Dubai, surprins în filmările realizate de martori

În mediul online au apărut și videoclipuri realizate de martorii oculari. În imagini se vede cum un nor gros de fum iese dintr-o zonă apropiată Consulatului SUA din Dubai.

A local resident from Bur Dubai shared this video. I was told that it is allegedly a U.S. consulate that has been hit. pic.twitter.com/1LNx9yro7h — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 3, 2026

Biroul de presă din Dubai a confirmat incidentul de la Consulatul Statelor Unite

Biroul de presă din Dubai a confirmat că incendiul a fost cauzat de o „situație legată de o dronă” și că nu s-au înregistrat victime.

Photos: The fire near the US Consulate in Dubai has been fully extinguished, with no injuries reported. Dubai authorities reaffirm their commitment to ensuring everyone's safety and security. pic.twitter.com/OPAOQRHEIG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026

„Autoritățile din Dubai au confirmat că un incendiu provocat de un incident cu dronă în apropierea consulatului SUA a fost controlat cu succes. Echipele de urgență au intervenit rapid. Nu au fost raportate victime”, se arată într-o postare oficială, potrivit sursei citate mai sus.

Știre în curs de actualizare!

