În timp ce trupele israeliene își intensifică incursiunea terestră în sudul Libanului pentru a neutraliza gruparea Hezbollah, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat, pentru prima dată, avarierea unor structuri la facilitatea nucleară de la Natanz. Deși oficialii ONU precizează că nu există un risc radiologic imediat, lovitura marchează o depășire a „liniilor roșii” diplomatice în vigoare de decenii.
Armata israeliană creează o zonă tampon în Liban: „Comandamentul Nord a avansat”. Ordin de evacuare pentru 83 de sate
Armata israeliană (IDF) a anunțat marți că este în curs de stabilire a unei zone tampon în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat IDF să ocupe noi poziții în sudul țării vecine, transmite AFP.
„Comandamentul Nord a avansat, a preluat controlul asupra înălțimilor și creează în prezent o zonă tampon, așa cum am promis, între populația noastră și orice amenințare” dinspre Liban, a declarat purtătorul de cuvânt al Armatei de Apărare a Israelului, generalul de brigadă Effie Defrin.
Ambasada SUA avertizează asupra unui atac iminent în estul Arabiei Saudite
Ambasada SUA din Riad a avertizat asupra unui atac iminent în partea de est a Arabiei Saudite.
„Există o amenințare de atacuri iminente cu drone asupra orașului Dhahran. Nu veniți la Consulatul SUA”, a anunțat ambasada într-o postare pe rețelele sociale, potrivit Al Jazeera.
Mesaje contradictorii la Casa Albă: Trump susține că Iranul vrea negocieri, dar declară că este „prea târziu”
Într-o serie de declarații care au creat confuzie în rândul aliaților și al analiștilor militari, președintele Donald Trump a afirmat astăzi că Iranul caută cu disperare să deschidă canale de comunicare cu SUA, pe măsură ce operațiunile aeriene și navale continuă să lovească infrastructura Teheranului. În ciuda amplorii asaltului, președintele a adoptat o poziție dură, sugerând că fereastra diplomatică s-ar fi putut închide definitiv, potrivit CNN.
Contradicțiile de la vârful administrației:
- Printr-o postare pe Truth Social, Trump a proclamat succesul campaniei militare, afirmând că apărarea aeriană, marina și conducerea Iranului sunt „distruse”. „Vor să vorbească. Am spus: ‘Prea târziu!’”, a scris acesta, semnalând o schimbare de ton față de weekend.
- Această retorică vine la doar 48 de ore după ce, duminică, președintele declarase contrariul, confirmând public că a acceptat să angajeze discuții cu liderii iranieni după începerea atacurilor israeliano-americane: „Vor să vorbească și am fost de acord să vorbesc… ar fi trebuit să o facă mai devreme”.
- Înainte de declanșarea ofensivei, au avut loc trei runde de negocieri intense între Washington și Teheran, ultima dintre ele încheindu-se săptămâna trecută la Geneva fără un acord care să prevină escaladarea militară.
