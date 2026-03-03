În timp ce trupele israeliene își intensifică incursiunea terestră în sudul Libanului pentru a neutraliza gruparea Hezbollah, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat, pentru prima dată, avarierea unor structuri la facilitatea nucleară de la Natanz. Deși oficialii ONU precizează că nu există un risc radiologic imediat, lovitura marchează o depășire a „liniilor roșii” diplomatice în vigoare de decenii.

16:04 - Acum 26 minute Armata israeliană creează o zonă tampon în Liban: „Comandamentul Nord a avansat”. Ordin de evacuare pentru 83 de sate

Armata israeliană (IDF) a anunțat marți că este în curs de stabilire a unei zone tampon în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat IDF să ocupe noi poziții în sudul țării vecine, transmite AFP.

„Comandamentul Nord a avansat, a preluat controlul asupra înălțimilor și creează în prezent o zonă tampon, așa cum am promis, între populația noastră și orice amenințare” dinspre Liban, a declarat purtătorul de cuvânt al Armatei de Apărare a Israelului, generalul de brigadă Effie Defrin.