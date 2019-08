Sorina Pintea a explicat că a discutat cu inspectorul șef al Ministerului Sănătății, care a început un plan de control, iar începând de săptămâna viitoare încep controlele la toate spitalele de psihiatrie.

Eu voi merge la spitalele de psihiatrie şi măsuri de siguranţă, dar numai după ce voi merge săptămâna viitoare, probabil marţi sau miercuri, la Spitalul Poiana-Mare din judeţul Dolj, care până în 2002 a avut statut de măsuri de siguranţă şi care i-a fost retras pentru că acolo erau nişte condiţii inumane. Sorina Pintea, ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății a precizat că în urmă cu două luni au fost realizate analize privind personalul și supraaglomerarea din spitalele de psihiatrie.

„Am început în urmă cu două luni, dar eu nu am considerat necesar să spun public ce fac şi ce planuri avem. Nu a fost vorba de controale, noi am făcut o analiză a personalului, a supraaglomerării şi am pregătit nişte documente pe care să le discutăm împreună cu Ministerul Muncii pe partea de social, pentru că, ştiţi bine, pacienţii sunt externaţi, din punctul nostru de vedere, rolul nostru se termină acolo, ei sunt luaţi pe semnătură de familii, dar nu sunt monitorizaţi suficient. (…) Am făcut un draft de procedură de proiect pe care urma să îl discutăm cu Ministerul Muncii, pentru partea de măsuri de siguranţă avem tot un draft, pe care urma să îl discutăm cu Ministerul Justiţiei. De două luni asta facem, analize”, a afirmat Pintea, conform Agerpres.

Sorina Pintea a menționat că gradul de ocupare a spitalelor de psihiatrie din toată ţara este de aproximativ 60 la sută.

