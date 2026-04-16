Românii au intrat în atmosfera sărbătorilor pascale cu preparate tradiționale, iar comenzile plasate prin platformele de livrare reflectă fidel meniul clasic de Paște.

Potrivit unei analize realizate de Glovo pe baza datelor interne, ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele, preparatele din carne de miel și mămăliga s-au numărat printre cele mai populare alegeri în perioada premergătoare sărbătorii.

Cozonacul a fost produsul-vedetă

Datele arată că apetitul pentru mâncăruri tradiționale începe să crească cu câteva săptămâni înainte de Paștele ortodox, sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie.

„Comenzile reflectă un meniu autentic românesc de sărbătoare, de la ciorbe consistente și feluri principale tradiționale, până la deserturile emblematice ale perioadei”, se arată în analiză.

Cozonacul, „regele” comenzilor de Paște. Detaliul neștiut din coșurile românilor: produsul care a bătut orice preparat sofisticat

În topul preferințelor se află ciorba de burtă, care „conduce clasamentul și rămâne unul dintre cele mai populare preparate comandate în perioada sărbătorilor”.

De asemenea, cozonacul se menține printre produsele-vedetă, atât în varianta clasică, cât și în reinterpretări cu nucă, cacao, stafide sau rahat.

Sarmalele au dominat comenzile de Paște

La capitolul feluri principale, sarmalele domină comenzile, fie în rețeta tradițională, fie în variante de post sau cu ciuperci.

Carnea de miel rămâne „proteina centrală a mesei de Paște”, iar mămăliga este frecvent comandată ca garnitură pentru preparatele gata de consum.

Analiza mai arată că data de 3 aprilie a înregistrat cel mai mare volum de comenzi din perioada analizată.

Cele mai multe solicitări au venit din București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Iași. În ceea ce privește comportamentul de consum, zilele de miercuri, marți și vineri au fost cele mai active, iar intervalul orar preferat pentru comenzi a fost dimineața, între 8:00 și 10:00.

Animalele de companie nu au fost uitate

Pe lângă preparatele gata gătite, românii au comandat și ingrediente pentru mesele pregătite acasă.

Făina pentru cozonac a fost cel mai frecvent produs adăugat în coșurile de cumpărături, semn că mulți consumatori au ales să păstreze tradiția deserturilor făcute în casă.

Interesant este că atmosfera sărbătorilor a inclus și animalele de companie.

Printre produsele comandate s-a regăsit și hrană specială pentru pisici cu aromă de miel, indicând că „întreaga familie a intrat în atmosfera pascală”, potrivit datelor analizate.

Se cheltuie tot mai mult de Paște, dar rămân fideli tradițiilor

Românii continuă să respecte tradițiile culinare de Paște, în ciuda creșterii prețurilor, iar datele recente arată un consum ridicat de produse specifice, alături de bugete în creștere de la an la an.

Potrivit estimărilor din industrie, în perioada sărbătorilor pascale sunt consumate aproximativ 50 de milioane de ouă, în timp ce sacrificările de miei ajung la circa 4 milioane de capete.

De asemenea, cozonacul rămâne unul dintre produsele-vedetă, cu un consum anual de 7-8 milioane de bucăți în această perioadă.

Am mers în Obor să vedem cât costă kilogramul de carne de miel pentru Paște 2026. Foto: Libertatea
În paralel, cheltuielile românilor pentru masa de Paște sunt în creștere. Studiile recente indică un buget mediu de aproximativ 1.250 de lei per gospodărie, cu valori mai ridicate în mediul urban.

Aproape jumătate dintre români declară că alocă între 400 și 1.000 de lei pentru cumpărături, iar peste 80% spun că își planifică din timp bugetul pentru această sărbătoare.

Conform specialiștilor, comportamentul de consum indică o preferință clară pentru petrecerea sărbătorilor acasă. Circa 85% dintre români aleg să stea în familie, în detrimentul vacanțelor sau ieșirilor la restaurant.

Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
