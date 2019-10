De Răzvan Mihalașcu,

În vârstă de 66 de ani, creatorul jocului Super Mario va fi primi o distincție pentru merite culturale, acordată pentru întreaga sa carieră pe care și-a dedicat-o jocurilor video, notează gamesindustry.biz.

Premiul „meritul cultural” este acordat în fiecare an persoanelor care au avut contribuții remarcabile în domeniul culturii. Candidații sunt selectați de miniștrii japonezi ai Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei, iar lista cu persoanele nominalizate este apoi aprobată de Guvern.

Autoritățile japoneze au recunoscut meritele pe care Shigeru Miyamoto le are în dezvoltarea industriei de jocuri video din Japonia, devenită o forță la nivel mondial datorită creațiilor sale, precum The Legend of Zelda, Super Mario, Star Fox și Donkey Kong.

„Nu voi uita niciodată să le mulțumesc colegilor mei. Nu aș fi putut face nimic de unul singur”, a declarat Shigeru Miyamoto pentru publicația Sankei.

Shigeru Miyamoto lucrează de 40 de ani la compania Nintendo. Creatorul jocului Nintendo va fi premiat pe 3 noiembrie, la Palatul Imperial din Tokyo.

