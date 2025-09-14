Prețul aurului explodează

Creșterea prețului aurului este susținută de mai mulți factori.

Achiziții masive ale băncilor centrale 

China conduce această tendință, reducând deținerile de titluri de trezorerie americane și crescând rezervele de aur la niveluri record. Conform datelor oficiale, rezervele de aur ale Chinei au ajuns la 74,02 milioane de uncii troy la sfârșitul lunii august.

Banca Centrală Europeană raportează o schimbare semnificativă în compoziția rezervelor băncilor centrale la nivel global. Ponderea titlurilor de stat a scăzut la 23%, în timp ce ponderea aurului a crescut la 27%.

Așteptări privind reducerea ratei dobânzii de către Fed

Datele slabe privind piața muncii din SUA au consolidat așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Majoritatea investitorilor anticipează o reducere de 25 de puncte de bază, cu unii mizând chiar pe 50 de puncte de bază.

„Dacă Fed va reduce rata dobânzii și orientările viitoare vor indica reduceri chiar mai mari decât se aștepta, această mișcare ar slăbi probabil dolarul american, care, din punct de vedere istoric, tinde să se miște în direcția opusă aurului. Drept urmare, investitorii ar putea apela din ce în ce mai mult la metalul galben”, arată o analiză publicată de investing.com.

Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie
Recomandări
Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

Tensiuni geopolitice în creștere

Conflictele din Orientul Mijlociu și Europa de Est, instabilitatea politică din Franța și riscul unei escaladări militare în America de Sud contribuie la creșterea incertitudinii pe piețele globale, determinând investitorii să se orienteze către aur ca activ de refugiu.

Previziuni optimiste pentru prețul aurului

Analiștii sunt optimiști în privința evoluției prețului aurului.

Goldman Sachs estimează că aurul ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari pe uncie dacă o parte din deținerile de titluri de stat ar fi transferate în aur.

ANZ și-a revizuit în sus prognoza pentru prețul aurului la sfârșitul anului, de la 3.600 de dolari la 3.800 de dolari pe uncie. Banca anticipează că prețul ar putea atinge aproape 4.000 de dolari până în iunie 2026.

„Provocările macroeconomice și tensiunile generate de tarife și sancțiuni încurajează investitorii să se protejeze împotriva riscurilor alocând mai multe fonduri aurului”, explică analiștii ANZ.

Factori care ar putea influența evoluția prețului aurului

Raportul revizuit privind locurile de muncă din SUA și datele privind inflația (PPI și CPI) sunt așteptate cu interes de investitori. 

O inflație mai mare decât cea preconizată ar putea declanșa o scădere pe termen scurt a prețului aurului.

O valoare mai puternică a inflației ar putea împinge XAU/USD înapoi la 3.500 de dolari, în timp ce o valoare mai slabă ar putea alimenta o creștere către 3.800-4.000  de dolari.

Pe termen lung, cererea băncilor centrale și politica monetară a Fed rămân factori cheie în evoluția prețului aurului.

Creșterea prețului aurului reflectă incertitudinile economice și geopolitice actuale. Băncile centrale și investitorii privați se orientează către acest metal prețios ca o modalitate de protecție împotriva riscurilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Charlie Kirk, omagiat de solistul Coldplay în timpul unui concert la Londra: „Trimiteți iubire familiei lui”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Avantaje.ro
Poftiți în casa lui Serghei Mizil! Uluitor cum arată palatul de lux, de pe malul lacului Snagov! Serghei are 3 case într-o singură curte. În sufragerie ține ceva ieșit din comun
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”
Știri România 16:00
Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”
Salariile profesorilor români sunt sub media europeană, chiar și după creșterile din 2023, potrivit Comisiei Europene
Știri România 15:42
Salariile profesorilor români sunt sub media europeană, chiar și după creșterile din 2023, potrivit Comisiei Europene
Parteneri
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Adevarul.ro
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Cum arată mama lui Ladislau Boloni. Ilona a împlinit recent 101 ani. „Este un lucru extraordinar”
Fanatik.ro
Cum arată mama lui Ladislau Boloni. Ilona a împlinit recent 101 ani. „Este un lucru extraordinar”
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Stiri Mondene 15:35
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu. Imediat s-a conformat: „Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit”
Stiri Mondene 14:50
Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu. Imediat s-a conformat: „Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
ObservatorNews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
KanalD.ro
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești

Politic

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 13:33
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 09:18
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
Fanatik.ro
Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice