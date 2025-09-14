Prețul aurului explodează

Creșterea prețului aurului este susținută de mai mulți factori.

Achiziții masive ale băncilor centrale

China conduce această tendință, reducând deținerile de titluri de trezorerie americane și crescând rezervele de aur la niveluri record. Conform datelor oficiale, rezervele de aur ale Chinei au ajuns la 74,02 milioane de uncii troy la sfârșitul lunii august.

Banca Centrală Europeană raportează o schimbare semnificativă în compoziția rezervelor băncilor centrale la nivel global. Ponderea titlurilor de stat a scăzut la 23%, în timp ce ponderea aurului a crescut la 27%.

Așteptări privind reducerea ratei dobânzii de către Fed

Datele slabe privind piața muncii din SUA au consolidat așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Majoritatea investitorilor anticipează o reducere de 25 de puncte de bază, cu unii mizând chiar pe 50 de puncte de bază.

„Dacă Fed va reduce rata dobânzii și orientările viitoare vor indica reduceri chiar mai mari decât se aștepta, această mișcare ar slăbi probabil dolarul american, care, din punct de vedere istoric, tinde să se miște în direcția opusă aurului. Drept urmare, investitorii ar putea apela din ce în ce mai mult la metalul galben”, arată o analiză publicată de investing.com.

Tensiuni geopolitice în creștere

Conflictele din Orientul Mijlociu și Europa de Est, instabilitatea politică din Franța și riscul unei escaladări militare în America de Sud contribuie la creșterea incertitudinii pe piețele globale, determinând investitorii să se orienteze către aur ca activ de refugiu.

Previziuni optimiste pentru prețul aurului

Analiștii sunt optimiști în privința evoluției prețului aurului.

Goldman Sachs estimează că aurul ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari pe uncie dacă o parte din deținerile de titluri de stat ar fi transferate în aur.

ANZ și-a revizuit în sus prognoza pentru prețul aurului la sfârșitul anului, de la 3.600 de dolari la 3.800 de dolari pe uncie. Banca anticipează că prețul ar putea atinge aproape 4.000 de dolari până în iunie 2026.

„Provocările macroeconomice și tensiunile generate de tarife și sancțiuni încurajează investitorii să se protejeze împotriva riscurilor alocând mai multe fonduri aurului”, explică analiștii ANZ.

Factori care ar putea influența evoluția prețului aurului

Raportul revizuit privind locurile de muncă din SUA și datele privind inflația (PPI și CPI) sunt așteptate cu interes de investitori.

O inflație mai mare decât cea preconizată ar putea declanșa o scădere pe termen scurt a prețului aurului.

O valoare mai puternică a inflației ar putea împinge XAU/USD înapoi la 3.500 de dolari, în timp ce o valoare mai slabă ar putea alimenta o creștere către 3.800-4.000 de dolari.

Pe termen lung, cererea băncilor centrale și politica monetară a Fed rămân factori cheie în evoluția prețului aurului.

Creșterea prețului aurului reflectă incertitudinile economice și geopolitice actuale. Băncile centrale și investitorii privați se orientează către acest metal prețios ca o modalitate de protecție împotriva riscurilor.

