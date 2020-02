De Mihai Niculescu,

Coruptovirusul „ucide mai eficient și decât cancerul” este concluzia lui Cristian Tudor Popescu. „Dacă acum ia o șpagă de dimensiunea asta, la spitalul unde este director, cât a fost ministru cam cu ce cifre s-a jucat?” se întreabă gazetarul.

”Sigur, până când se pronunță o hotărâre definitivă nu putem să discutăm despre vinovăție, dar faptul că este vorba despre un flagrant, din câte informații am, este vorba despre un flagrant de vreo 100.000 de euro în povestea asta.

Așa ceva, făcut de un fost ministru al Sănătății până acum 3 luni… La ce te duce gândul imediat? Păi dacă asta face acum, în cazul în care se va demonstra, ce o fi făcut cât a fost ministru?

Dacă acum ia șpagă, la spital acolo, unde este director, și ia o șpagă de dimensiunea asta, cât a fost ministru cam cu ce cifre s-a jucat? Nu poți să nu te gândești la asta” a comentat CTP cazul Sorinei Pintea la Digi24.

Jurnalistul a amintit de dosarul Hexipharma, ai cărei dezinfectanți fără nicio putere de curățare au umplut spitalele și spune că oamenii au murit și poate din cauza faptului că infecțiile intraspitalicești au izbucnit din cauza substanțelor de foarte proastă calitate.

„În situația de acum oamenii sunt omorâți de astfel de contracte. Pentru că astfel de contracte nu sunt făcute repede, acum, ca să salveze oameni. Sunt făcute ca să se umple de bani niște inși. Ca să jecmănească banii statului, de aia sunt făcute repede. Și consecințele urmau să se vadă, așa cum a fost cazul Hexipharma, al diluanților care nu dezinfectau pe nimeni și nici acum nu știm câți oameni au murit din pricina contractelor făcute cu acele firme și cu șpăgile corespunzătoare. Așa și aici.

Aici se pregătea acum un asasinat. Asta se pregătea prin acest contract cu unii… De ce să pună acolo pe masă atâția bani? Ca să câștigi de cel puțin o sută de ori mai mult. Altfel nu are sens. Cum să câștigi contractul? Livrând niște echipamente eficiente performante, în bună stare de funcționare care să ajute oamenii? Nu! Livrezi niște echipamente care nu corespund, care sunt supraevaluate, care multe dintre ele nici nu merg… pentru că nu mai așa poți să câștigi…

Că dacă livrezi de câți bani atâta pește… n-am făcut nimic. Nu?

Dacă se va confirma, asistăm la un asasinat: coruptovirusul” a explicat Cristian Tudor Popescu..

Vorbim de o corupție generalizată la nivel de sistem, a atras atenția gazetarul

„Când faci așa ceva, când un fost ministru al Sănătății face așa ceva, e imposibil din punct de vedere logic ca el să fie singurul caz în țară. Pentru că el face asta pentru că a mai auzit și de alții din sistem, care au făcut treaba asta și care nu au pățit nimic. Și acum au niște viloaie cu 25 de camere își fac concediile pe la Monte Carlo, se simt foarte bine… Și atunci? Sunt încurajați. Cei care fac asta acum, i-au văzut pe alții cărora le-a reușit. Că altfel, mult mai puțin uniți în cuget ar fi, mai ales într-o situație ca asta.

Vă dați seama ce este aici? Fost ministru al Sănătății, manager de spital… Această doamnă asta acum, când lumea se teme de moarte, de coronavirus, de ce poate să vină și speculează acest lucru. Fostul ministru al Sănătății. Cum arată asta pentru PSD? Pentru că doamna reprezintă cu cinste PSD-ul în continuare” a argumentat Cristian Tudor Popescu.

Spitalul unde Sorina Pintea a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA scosese la licitație două contracte pentru dezinfectanți în valoare totală de 5,6 milioane de euro

