Într-o analiză publicată miercuri, 24 februarie, acesta susține că, dincolo de justificarea oficială, gestul are o puternică dimensiune politică și reprezintă o formă de presiune într-un moment în care sistemul energetic ucrainean este vulnerabil și afectat de atacuri repetate asupra infrastructurii.

El a precizat că, în ianuarie 2026, Ucraina a importat 894 GWh de energie electrică, dintre care aproximativ 159,8 GWh (17–18%) au provenit din Slovacia. Deși, susține Chisăliță, ponderea nu pare majoră într-un sistem de mari dimensiuni, în condițiile unor deficite de ofertă de până la 30%, acești megawați pot face diferența între stabilitate și întreruperi controlate. Oprirea strictă a energiei de urgență ar crește vulnerabilitatea în momente critice, însă restrângerea și a fluxurilor comerciale ar avea efecte mai ample asupra pieței regionale.

Potrivit lui Chisăliță, sunt conturate trei scenarii: unul cu impact limitat, în care Ucraina compensează prin România, Polonia și Ungaria; unul cu impact major, dacă dispar și exporturile comerciale, ceea ce ar duce la creșterea costurilor și a volatilității inclusiv în România; și un scenariu de escaladă regională, dacă și Ungaria reduce fluxurile, presiunea mutându-se masiv pe România și Polonia. În acest context, România, care asigură aproximativ 17% din importurile Ucrainei, ar putea prelua parțial golul lăsat de Slovacia, cu efecte marginale dar sensibile asupra prețurilor, mai ales în orele de vârf pe piața pentru ziua următoare.

Pentru Bratislava, energia devine instrument de negociere în disputa privind tranzitul petrolului rusesc. Mesajul transmis este unul de reciprocitate strategică: dacă Slovacia și Ungaria sunt afectate pe petrol, Ucraina poate resimți presiune pe electricitate. Episodul arată că interconectarea energetică poate deveni vulnerabilitate geopolitică, iar piața liberă funcționează doar până la limita interesului politic.

Pe termen scurt, Ucraina poate compensa pierderea, însă costurile vor crește, iar pe termen lung energia se confirmă ca instrument diplomatic. În acest context, România are oportunitatea de a-și valorifica avantajul energetic pentru a trece de la statutul de beneficiar la cel de furnizor de securitate în Europa.

„Dar pentru aceasta trebuie acțiune. Altfel, România poate pierde o oportunitate strategică majoră de a-și consolida poziția ca actor influent în cadrul Uniunii Europene. Dacă România ratează acest deceniu, resursele vor fi prinse exclsuiv în contracte comerciale, iar țara va rămâne un actor periferic într-o regiune unde alții își vor asuma roluri de coordonare”, a conchis

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pisicile nu se atașează emoțional de stăpânii lor și nu îi văd ca pe niște protectori, conform unui nou studiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Viva.ro
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
GSP.RO
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Cum au vrut doi tik-tok-eri să comunice cu o scriitoare româncă celebră, care a murit acum 138 de ani, noaptea la muzeu: „Iulia, suntem doar noi doi”
Știri România 17:29
Cum au vrut doi tik-tok-eri să comunice cu o scriitoare româncă celebră, care a murit acum 138 de ani, noaptea la muzeu: „Iulia, suntem doar noi doi”
Un român a dezvăluit câți bani îți trebuie în fiecare lună ca să trăiești în sudul Spaniei, „fără stres”
Știri România 16:10
Un român a dezvăluit câți bani îți trebuie în fiecare lună ca să trăiești în sudul Spaniei, „fără stres”
Parteneri
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Adevarul.ro
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
Fanatik.ro
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Emisiunea TV la care vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Eurovision România 2026: „Am ratat-o”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:26
Emisiunea TV la care vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Eurovision România 2026: „Am ratat-o”
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
ObservatorNews.ro
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax.ro
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Fostul lider țărănist Niculae Ionescu Galbeni, simbol al luptei anticomuniste, a împlinit 100 de ani
Politică 17:44
Fostul lider țărănist Niculae Ionescu Galbeni, simbol al luptei anticomuniste, a împlinit 100 de ani
Cristian Tudor Popescu nu înțelege de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea pensiilor speciale: „Vrea să pierdem 231 de milioane de euro?”
Politică 17:43
Cristian Tudor Popescu nu înțelege de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea pensiilor speciale: „Vrea să pierdem 231 de milioane de euro?”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC