Candidata a fost nevoită să meargă la o secție de poliție și să solicite documentul fizic la ghișeu, semnat și ștampilat.

Cornelia Elena Micicoi, prefectul județului Timiș, susține că astfel de situații sunt excepții, doar când apar defecțiuni tehnice, dar reprezentanți ai școlilor de șoferi consultați de Libertatea declară că este un fenomen. Regula a ajuns atât de răspândită că unii instructori le transmit candidaților să meargă la examen direct cu cazierul „ștampilat”.

Aplicația MAI furnizează cazierul judiciar în format PDF

Paul Groza, un timișorean a cărui fiică a susținut recent examenul pentru permisul auto, a sesizat Libertatea, reclamând că fiica lui nu a fost primită în examen cu cazierul obținut online, din aplicația MAI.

Timișoreanul susține că fiica sa avea programare la ora 9.30, iar când s-a prezentat cu dosarul pentru examinare nu a fost primită, fiind trimisă la secția de poliție să scoată un exemplar cu ștampilă.

„Au zis că nu e valabil și trebuie scos neapărat cazier original de la Poliție. A venit fiica mea afară și i-am zis să meargă cu telefonul, pe care avea PDF-ul original, cu cazierul scos din aplicația MAI, să îl arate. Au zis că nici ăla nu e valabil, trebuie cazier pe hârtie. Am mers la secția de poliție, am scos alt cazier și a primit-o în examen”, a povestit Paul Groza, potrivit căruia a durat aproximativ jumătate de oră să meargă la Poliție, să scoată un cazier și să se întoarcă la sala de examen.

Timișoreanul susține că agentul de la ghișeu și-a justificat decizia prin faptul că au fost candidați care și-au falsificat cazierul scos din aplicația MAI, iar aceasta este metoda de prevenire a fraudei.

Explicația prefectei de Timiș

Prefecta Micicoi susține că cetățenii nu sunt trimiși să scoată cazier original pentru că angajații Serviciului Permise și Înmatriculări au posibilitatea să verifice în propriul sistem un cazier obținut online, din aplicația MAI.

„Cetățenii pot aduce acel cazier online, dar nu sunt direcționați către IPJ sau o altă entitate. Colegii interoghează baza de date și scot un cazier fizic”, a declarat prefecta de Timiș.

Cornelia Elena Micicoi susține că a fost o perioadă, toamna trecută, când a fost tăiat cablul fibră optică care face legătura între Serviciul de Permise și Înmatriculări și Secția 1 de Poliție din Timișoara, dar problema a fost rezolvată, iar cetățenilor ar trebui să li se solicite cazier original doar în situații excepționale, dacă sunt defecțiuni tehnice.

„Lucrurile s-au rezolvat. Mai sunt câteodată probleme tehnice. Din verificările pe care le-am făcut, candidații nu sunt trimiși să vină cu el ștampilat”, a mai declarat Cornelia Elena Micicoi.

Cornelia Elena Micicoi. Foto: Facebook

Instructorii reclamă un fenomen

Reprezentanții mai multor școli de șoferi consultați de Libertatea susțin că situațiile în care candidații sunt puși să scoată cazier original pentru examenul de permis nu sunt excepționale, ci aceasta e o regulă la Serviciului de Permise și Înmatriculări Timiș.

„Da, cursanții sunt trimiși înapoi după un cazier eliberat la ghișeu, paradoxal din aceeași platformă de unde e generat și cel electronic. În plus, domnii de la examinări pot genera pe loc un cazier, dacă elevul solicită și își dă acordul pentru asta. Dar acest lucru înseamnă timp și muncă în plus pentru angajatul biroului de examinări. Și nu oricine e dispus să facă asta, iar atunci «omit» să prezinte persoanei în cauză și această variantă”, a declarat pentru Libertatea Alexandru Vio, cunoscut în mediul online ca „Doctorul de premise”.

Tudor Peșteleu, patronul uneia dintre cele mai mari școli de șoferi din Timișoara, a confirmat, la rândul său, că regula este ca persoanelor care se prezintă la examenul pentru permis să li se ceară cazier scos de la Poliție.

„Cursanții merg personal să scoată cazierul, îl pun la dosar și se duc la examinare. Nu acceptă online și nici nu fac verificări fără să scoată cursantul cazierul. Din punctul meu de vedere, nici nu ar trebui să scoată cursantul cazierul. E o bază de date, pot să verifice acolo”, a declarat Tudor Peșteleu, pentru Libertatea.

La rândul său, Daniel Mendrea, instructor auto în Timișoara a confirmat că „la biroul de examinări cer cazierul ștampilat, scos de la ghișeu pentru acceptarea în examen”. „Eu nu am avut candidați care să meargă cu cazierul scos online și să fie refuzați pentru că îi pregătesc dinainte, le spun să meargă direct cu cazier scos de la ghișeu”, a declarat instructorul auto.

Un alt instructor, care a dorit să rămână anonim, a confirmat că regula de la Serviciul Permise și Înmatriculări Timiș este să nu fie acceptate caziere scoase online, cu justificarea că „au fost situații în care cineva a obținut cazier online și a scos faptele pe care le-a avut, s-a dus cu cazierul fără pată și a dat examenul”.

Instructorul a mai declarat că afirmațiile prefectei Cornelia Elena Micicoi, potrivit căreia cazierul este solicitat doar în situații excepționale, nu sunt reale, regula fiind ca cetățenilor să le fie solicitat, fără excepție, cazier original.

