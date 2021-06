Umbrele persoanelor ce tin un moment de reculegere se proiecteaza pe un perete, in spatele candelor aprinse in memoria victimelor incendiului din Clubul Colectiv din Bucuresti, sambata, 31 octombrie 2015. 27 de tineri au decedat vineri noapte in incendiul ce a izbucnit in timpul unui concert de muzica heavy metal, la care participau peste 300 de spectatori. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO