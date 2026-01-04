Pariuri suspecte înainte de intervenția americană

Pariorul anonim, fără nume sau fotografie pe profil, a început să plaseze pariuri pe 27 decembrie 2025. În total, acesta a investit 32.538,34 de dolari, mizând exclusiv pe plecarea rapidă a lui Maduro sau pe o intervenție militară a SUA în Venezuela.

Prima sa miză a fost de 96 de dolari pe o operațiune militară americană înainte de 31 ianuarie, urmată de încă 123,34 de dolari pe plecarea liderului venezuelean în aceeași perioadă.

Ulterior, utilizatorul a crescut sumele investite, ajungând la 31.215 de dolari între 1 ianuarie, ora 23.57 GMT, și 3 ianuarie, ora 2.58 GMT.

În această perioadă, acțiunile pentru un rezultat afirmativ la pariurile respective valorau doar 7 sau 8 cenți. După capturarea lui Maduro pe 3 ianuarie, pariorul a câștigat 436.759,61 de dolari, realizând un profit net de peste 400.000 de dolari, potrivit Le Figaro. Totuși, acesta a pierdut în jur de 6.000 de dolari pe alte pariuri mai mici, care nu s-au adeverit, inclusiv pe o presupusă invazie a Venezuelei sau declararea unui război.

Suspiciuni de informații confidențiale

Descoperirea pariurilor a fost făcută de utilizatori ai rețelelor sociale, care au ridicat întrebări despre posibilitatea ca persoana respectivă să fi avut acces la informații confidențiale.

Aceste suspiciuni sunt susținute de faptul că pariorul nu era un obișnuit al platformei Polymarket, iar contul său a fost creat cu puțin timp înainte de plasarea pariurilor.

Potrivit autorităților americane, operațiunea de capturare a lui Maduro a fost planificată timp de mai multe luni și urma să fie implementată în perioada sărbătorilor, dar condițiile meteorologice au întârziat intervenția.

Contactată de mai multe publicații americane, inclusiv The Verge și Axios, Polymarket nu a oferit încă un răspuns cu privire la respectarea regulilor sale de utilizare în acest caz.

