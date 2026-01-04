„Operațiunea Absolute Resolve”, planificată în detaliu

La începutul lunii decembrie a fost finalizat planul numit „Operation Absolute Resolve”. A fost rezultatul a luni întregi de repetiții și simulări. Trupele de elită ale SUA au construit inclusiv o replică, la scară reală, a casei fortificate în care se afla Maduro, pentru a exersa rutele de intrare.

Operațiunea a fost ținută strict secret. Nici măcar Congresul SUA nu a fost informat înainte de lansare. Oficialii militari au așteptat momentul ideal, pentru a avea elementul surpriză de partea lor.

A existat o tentativă ratată cu patru zile înainte, când Donald Trump și-a dat acordul, dar s-a renunțat din cauza vremii și a norilor care afectau vizibilitatea.

„De-a lungul săptămânilor de Crăciun și Anul Nou, militarii americani au stat pregătiți, așteptând ca toate condițiile să fie îndeplinite și ca președintele să dea ordinul final”, a declarat generalul Dan Caine, șeful Statului Major al armatei SUA, într-o conferință de presă, potrivit BBC.

Ordinul final: „Mult noroc și drum bun”

Ordinul de începere a misiunii a venit vineri seară, la ora 22.46, ora de pe Coasta de Est a SUA. În Caracas era aproape miezul nopții.

Președintele Donald Trump și a urmărit prinderea lui Nicolas Maduro de la Clubul Mar-a-Lago, din Florida. Alături de el s-au aflat directorul CIA, John Ratcliffe, și secretarul de stat Marco Rubio.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

„Eram gata să o facem acum patru zile, apoi acum trei zile, apoi acum două zile, și dintr-odată s-a deschis fereastra perfectă. Și am spus: mergeți”, a declarat Donald Trump la Fox & Friends, citat de Fox News.

Generalul Dan Caine a spus că președintele le-a transmis militarilor: „Mult noroc și drum bun”.

Un raid de peste două ore, pe aer, uscat și mare

A urmat o operațiune de două ore și 20 de minute, desfășurată simultan pe aer, pe mare și pe uscat. Amploarea și precizia intervenției au fost descrise de oficiali drept fără precedent.

Mai multe state din regiune au condamnat acțiunea. Președintele Braziliei, Lula da Silva, a declarat că capturarea violentă a liderului venezuelean creează „un precedent extrem de periculos pentru întreaga comunitate internațională”, potrivit declarațiilor citate de BBC.

Donald Trump nu a urmărit operațiunea de la Casa Albă, ci de la clubul său Mar-a-Lago, din Florida. Alături de el s-au aflat directorul CIA, John Ratcliffe, și secretarul de stat Marco Rubio.

„A fost incredibil de văzut. M-am uitat la tot ca la un show TV. Viteza, violența… a fost o treabă uimitoare”, a spus Trump, într-o declarație citată de Fox News.

Explozii în Caracas și peste 150 de aeronave implicate

În lunile dinaintea raidului, mii de soldați americani au fost trimiși în regiune, alături de un portavion și zeci de nave de război. Trump l-a acuzat public pe Maduro de trafic de droguri și narco-terorism. Primele semne ale operațiunii au apărut pe cer. Potrivit oficialilor americani, peste 150 de aeronave, inclusiv bombardiere, avioane de luptă și de recunoaștere, au fost implicate.

„A fost extrem de complex. Aveam un avion de vânătoare pentru orice situație posibilă”, a spus Trump la Fox News. Întreaga operațiune era protejată din aer de avioane F-22, F-35, F/A-18, EA-18, E-2, bombardiere B-1 și drone.

În jurul orei 2.00, ora locală, locuitorii din Caracas au auzit explozii puternice. Jurnalista Ana Vanessa Herrero a declarat pentru BBC: „Am auzit o bubuitură uriașă. A mișcat toate ferestrele. Apoi am văzut un nor mare de fum”.

BBC Verify a analizat mai multe imagini și a confirmat cel puțin cinci locații lovite, printre care baza aeriană Generalissimo Francisco de Miranda, aerodromul La Carlota și portul La Guaira.

Trump a sugerat că SUA au întrerupt curentul electric în Caracas înainte de raid. „Luminile din Caracas au fost stinse datorită unei expertize pe care o avem. Era întuneric și era mortal”, a declarat el.

Asaltul asupra reședinței lui Maduro

Forțele americane, inclusiv membri ai unității de elită Delta Force, au intrat în oraș în timp ce bombardamentele continuau. Militarii erau puternic înarmați și aveau inclusiv un arzător pentru a tăia ușile metalice ale reședinței.

„Erau pregătiți și ne așteptau. Știau că venim”, a spus Trump, descriind clădirea drept o „fortăreață militară” în centrul Caracasului.

Un elicopter american a fost lovit, dar a reușit să rămână în aer. Generalul Dan Caine a declarat că trupele au acționat „cu viteză, precizie și disciplină”. În timpul operațiunii, a fost capturată și soția lui Maduro, Cilia Flores.

Fuga eșuată și reacțiile din SUA

Trump a susținut că Maduro a încercat să ajungă într-o cameră securizată. „A ajuns la ușă, dar nu a reușit să o închidă. A fost prins extrem de rapid”, a spus fostul președinte american. Întrebat dacă Maduro putea fi ucis, Trump a răspuns: „Se putea întâmpla”.

Pe partea americană, „câțiva oameni au fost loviți”, dar nu au existat militari uciși. Autoritățile venezuelene nu au confirmat victime. Secretarul de stat Marco Rubio a început să informeze Congresul abia în timpul operațiunii, lucru care a stârnit critici.

„Maduro este un dictator ilegitim. Dar lansarea unei acțiuni militare fără aprobarea Congresului este o decizie iresponsabilă”, a declarat liderul democrat Chuck Schumer, citat de presa americană.

Rubio a justificat decizia spunând că informarea prealabilă ar fi pus misiunea în pericol. „Congresul are tendința să scape informații”, a adăugat Trump.

Maduro, dus în SUA pentru a fi judecat

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost urcați pe USS Iwo Jima în jurul orei 3.39 ET (8.39 GMT), iar la 4.20, ora locală, elicopterele americane au părăsit Venezuela cu Nicolas Maduro și soția sa la bord. Trump a publicat o imagine cu Maduro încătușat, îmbrăcat în trening și cu ochii acoperiți. Cei doi se află în custodia Departamentului de Justiție al SUA și au fost transportați la New York, unde urmează să fie judecați pentru fapte penale împotriva Americii.

SUA oferiseră anterior o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro.

„Maduro și soția sa vor simți întreaga forță a justiției americane”, a declarat Donald Trump, într-un anunț public făcut la scurt timp după finalizarea operațiunii.

Maduro și soția sa, închiși la centrul de detenție din Brooklyn

În cursul nopții au apărut primele imagini cu Nicolas Maduro și soția sa pe pământ american, în papuci, hanorac și cu cătușe la mâini.

De la baza militară, au fost duși la birourile Administrației pentru Combaterea Drogurilor din New York și acuzați pentru infracțiuni legate de droguri și arme, înainte de a fi dus la o unitate din Brooklyn. Surse afirmă că Maduro ar fi negat anterior că ar fi liderul unui cartel de droguri.

Maduro a ajuns acum la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, scrie BBC, singura închisoare federală din New York, cunoscută pentru gestionarea multor cazuri de mare profil, inclusiv rapperul R. Kelly, asociata lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și, cel mai recent, Sean „Diddy” Combs.

Facilitatea este cunoscută și pentru condițiile sale dure, violența și acuzațiile de supraveghere inadecvată.

Nicolas Maduro, 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de SUA ieri, 3 ianuarie 2026. Maduro conduce Venezuela din 2013. El este succesorul lui Hugo Chávez și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională.

