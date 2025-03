Un incendiu la o distanță de 2,5 km a blocat Aeroportul Heathrow

Potrivit autorităților, problema a fost cauzată de un incendiu puternic izbucnit în vestul Londrei. Aproximativ 70 de pompieri și 10 autospeciale s-au luptat cu flăcările. Incendiul a fost atât de grav încât 150 de persoane au fost evacuate, iar 100.000 de locuințe au rămas fără curent, scrie publicația Bild.

Incendiu Heathrow, Foto: Profimedia Images

„Sperăm ca sâmbătă să revenim la un program normal”, au transmis reprezentanții aeroportului, însă pasagerii s-ar putea confrunta cu probleme și în zilele următoare. După haosul provocat de pana de curent, activitatea de pe Aeroportul Heathrow din Londra a început să revină la normal vineri seara.

Închiderea Heathrow a dat peste cap zboruri din toată lumea.

Conform „FlightRadar24”, cel puțin 120 de avioane care urmau să aterizeze acolo au fost redirecționate. British Airways, de exemplu, avea 341 de zboruri programate pentru Heathrow în ziua incidentului. Pierderile pentru aeroport și companiile aeriene sunt estimate la zeci de milioane de lire sterline. În Germania, aproximativ 9.000 de pasageri nu au mai putut zbura din cauza penei de curent de la Heathrow.

De la ce a pornit incendiul

De ce a izbucnit incendiul este încă neclar. Cu toate acestea, polițiștii nu bănuiesc momentan un act terorism, dar desfășoară o amplă anchetă, investigând mai multe piste.

„Având în vedere locația substației și impactul pe care l-a avut incidentul asupra infrastructurii naționale critice, Unitatea de combatere a terorismului a Met conduce acum ancheta”, a spus Poliția Metropolitană.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. Were now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

Generatoarele de rezervă ale Aeroportului Heathrow nu au funcționat

Acest incident a stârnit discuții despre siguranța infrastructurii și gestionarea crizelor. Cum de este Heathrow atât de vulnerabil?

Still no planes taking off or landing on Europe‘s busiest airport.



„How is it that critical infrastructure—of national and global importance—is totally dependent on a single power source without an alternative?“, asks @IATA‘s Willie Walsh. pic.twitter.com/piXH7hMbts — Birgit Maass (@birgit_maass) March 21, 2025

Reprezentanții aeroportului au explicat că există generatoare diesel și linii de rezervă care au permis unor avioane să aterizeze în siguranță. Însă consumul total de energie al aeroportului este la fel de mare ca al unui oraș mic, iar aceste măsuri nu au fost suficiente pentru a menține activitatea normală.

Incendiu Heathrow, Londra Foto: PheonixCNE News/ X

„Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”, a spus Thomas Woldbye, șeful aeroportului, potrivit sursei citate. Incendiul de la stația de transformare a blocat toată activitatea.

Sistemele de siguranță, cum ar fi cele pentru aterizări de urgență și evacuări, au funcționat bine. Dar, spune Woldbye, ele „nu sunt făcute pentru a menține în funcțiune întregul aeroport”.

Todays closing of @HeathrowAirport will inconvenience a huge number of travelers.



We thank those affected for their patience as #airlines focus on getting them to their destination as quickly and efficiently as possible.



IATA DG's comments continue in 👇 thread. pic.twitter.com/QWdIwT2zwZ — IATA (@IATA) March 21, 2025

„Cum e posibil ca un aeroport atât de important să depindă de o singură sursă de curent, fără o alternativă? Dacă așa stau lucrurile, atunci e clar că avem o problemă de planificare”, a scris Willie Walsh, directorul Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA) pe platforma X.

Guvernul britanic a anunțat că va investiga situația.

„Avem multe întrebări la care trebuie să primim răspunsuri”, a declarat un purtător de cuvânt al premierului Keir Starmer.

Heathrow, mai vulnerabil decât se credea

Ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, a explicat că, deși exista un generator de rezervă, și acesta a fost afectat de incendiu. Într-un interviu pentru ITV, citat de Bild, el a spus că operatorul rețelei electrice, National Grid, i-a confirmat că „nu a mai văzut niciodată o astfel de situație”.

„Incidentul acesta arată cât de vulnerabil este Heathrow. Trebuie să învățăm lecții – nu doar pentru acest aeroport, ci și pentru protejarea altor infrastructuri esențiale”, a adăugat Miliband.

Heathrow a fost deschis în 1946 și este cel mai mare aeroport din Europa, cu aproximativ 230.000 de pasageri zilnic. În fiecare zi, de aici decolează sau aterizează aproximativ 1.300 de avioane. Aeroportul se află la 25 km vest de Londra și are zboruri către 200 de destinații din peste 80 de țări.

