Aeroportul Heathrow, închis de un incendiu puternic

Incendiul a izbucnit la o substație electrică din orașul Hayes, situat la aproximativ 2,5 km nord de Aeroportul Heathrow.

Brigada de Pompieri din Londra a intervenit cu 10 autospeciale și 70 de pompieri, însă jumătate dintr-un transformator rămâne încă aprins. Cauza incendiului rămâne neclară în acest moment.

„O parte a unui transformator din substație rămâne aprinsă”, spune o actualizare pe rețelele sociale de la Brigada de Pompieri din Londra.

Pompierii „lucrează neobosit” pentru a controla incendiul, se adaugă declarația.

„Pe măsură ce ne îndreptăm spre dimineață, se așteaptă ca perturbările să crească și îndemnăm oamenii să evite zona ori de câte ori este posibil”, au mai precizat pompierii.

Astfel, toate zborurile programate pe 21 martie 2025 către și de la Aeroportul Heathrow sunt anulate.

Zeci de mii de pasageri sunt afectați de închiderea aeroportului Heathrow- Captură video

Impactul asupra zborurilor și pasagerilor

Printre companiile aeriene afectate se numără și United Airlines, a anulat șapte zboruri și lucrează pentru a oferi opțiuni alternative pasagerilor, sau Qantas, care a deviat zborurile QF9 (Perth-Londra) și QF1 (Singapore-Londra) către Paris.

Potrivit FlightRadar24 este vorba de cel puțin 1.351 de zboruri anulate.

„Aceasta nu include zboruri care ar putea fi anulate sau întârziate din cauza aeronavelor care nu sunt poziționate”, a adăugat trackerul.

British Airways, carea re aeroportul Heathrow, drept hub principal, și-a sfătuit clienți să nu călătorească la aeroport până la o nouă notificare.

Acesta a spus că întreruperea „va avea în mod clar un impact semnificativ asupra operațiunii noastre și asupra clienților noștri”.

„Lucrăm cât mai repede posibil pentru a le actualiza cu privire la opțiunile lor de călătorie pentru următoarele 24 de ore și mai mult. Acolo unde este posibil, redirecționăm zborurile care se află deja în drum spre Heathrow către alte aeroporturi din Marea Britanie”, au precizat reprezentanții companiei.

Cel puțin 120 de zboruri în aer cu destinația Heathrow vor trebui să devieze din cauza închiderii aeroportului.

Circa 1.300 de avioane aterizează și decolează zilnic de pe cel mai mare aeroport din Marea Britanie, care anul trecut a avut un record de 83,9 milioane de pasageri.

#BREAKING 🇬🇧Heathrow Airport is closed all day due to a major power outage caused by a fire at a nearby electrical station. The airport, Europes busiest, will remain shut until 11:59 pm on Friday, disrupting travel and stranding thousands.



The closure will affect over 1,300… pic.twitter.com/Bp1KewLoZL — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) March 21, 2025

Lista cu zborurile anulate de pe Heathrow

Zboruri anulate de pe Heathrow până la ora 9:00:

Pe FlightRadar24 puteți găsi lista completă a zborurilor anulate de pe Heathrow, cel mai mare aeroport din Marea Britanie.

Mai multe avioane care zburau din SUA către Londra s-au întors din drum: „Heathrow închis. Ce coșmar! Imaginează-ți că trebuie să te întorci la jumătatea drumului!”, a scris cineva pe platforma de socializare X.

Heathrow closed. What a nightmare. Imagine having to turn around halfway in! pic.twitter.com/hq4xFAY8Lf — Peachy Keenan (@KeenanPeachy) March 21, 2025

Pasagerii sfătuiți să nu se deplaseze la aeroport

Heathrow a transmis pasagerilor să nu se prezinte la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru reprogramări. De asemenea, Aeroportul Gatwick a anunțat că este pregătit să ofere sprijin pentru gestionarea fluxului de pasageri afectați.

„Pentru a menține siguranța pasagerilor și a colegilor noștri, nu avem de ales decât să închidem Heathrow până la ora 23:59 pe 21 martie 2025.

Ne așteptăm la perturbări semnificative în următoarele zile, iar pasagerii nu ar trebui să călătorească la aeroport sub nicio circumstanță până când aeroportul se redeschide.”, au spus reprezentanții aeroportului Heathrow.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

Situația rămâne în desfășurare, iar oficialii aeroportului vor reveni cu actualizări pe măsură ce echipele de intervenție continuă să remedieze avaria.

