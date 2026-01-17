Florin Paul Mureșean a fost multiplu campion mondial la karate. Foto: arhiva personală

De la 19 ani a urmat Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și apoi a devenit ofițer în cadrul SAS al Penitenciarului de Maximă Siguranță Arad, unde a fost șeful structurii de intervenție timp de 5 ani și jumătate.

Florin Paul Mureșean, înainte de accident. Foto: arhiva personală

Accidentul care i-a schimbat viața

Florin spune că avea un plan bine stabilit în această viață. „Parcă mai că îmi trasasem toată viața pe unde și cum va trebui să merg”, spune el. A fost ofițer până în 2020, când a avut loc accidentul în urma căruia și-a fracturat coloana la nivel cervical și a rămas paralizat de la gât în jos.

„La fel ca orice om în momentul în care este pus într-o situație de viață și de moarte sau care îi transformă viața în totalitate, bineînțeles că mi s-a schimbat cursul vieții de atunci și am căutat să trăiesc mai autentic și mai frumos, chiar din situația asta”, spune acesta.

Florin spune că se simte norocos că a avut binecuvântarea ca soția lui să rămână lângă el și să-i ofere grijă și suport. „Ea a venit și m-a luat de mână la un an după ce mi-a fost alături zi de zi de la accident și mi-a spus că este timpul să ne căsătorim”, povestește el.

Fostul ofițer consideră că înainte, viața lui era una bună și căuta zilnic să își găsească fericirea în exterior, prin carieră și prin diferite lucruri pe care crede că toți încercăm să le obținem într-o formă sau alta. În aceeași măsură, consideră că după accident a învățat să trăiască cu adevărat, pentru că spune că și-a dat seama că nu avea nevoie de mult pentru a fi fericit, pentru a trăi mai autentic și pentru a găsi bucuria momentului aici și acum.

Florin Paul Mureșean și soția sa. Foto: arhiva personală

Credința a fost motivația lui

Bărbatul spune că ce l-a motivat cel mai mult a fost credința, credința că într-o zi va merge pe picioarele sale, în ciuda diagnosticului care i-a fost pus, acela de tetrapareză spastică. „Eu cred că voi merge din nou, pentru că credința știu că poate muta munți. Înainte cu o lună de accident, eu am visat în detaliu tot ceea ce avea să se întâmple. Camera de spital în care voi fi și cum voi rămâne paralizat de la gât în jos. În momentul în care m-am trezit pe patul de spital în aceeași cameră, pot să zic că am avut un fel de revelație din partea lui Dumnezeu, în care o voce clar audibilă, deși nu era nimeni cu mine în salon atunci când m-am trezit, a spus: Stai liniștit că totul va fi bine. Și peste mine a venit o bucurie, o putere și o claritate ce nu le pot descrie în cuvinte”, povestește acesta.

Florin spune că și-a dat seama că până în acel moment, de-a lungul vieții sale, a luptat prea mult să caute fericirea în exterior și consideră că adevărata fericire se află în interiorul nostru, dacă știm să o căutăm cu adevărat și dacă avem credință. „Recuperarea a fost grea, dar pentru că am știut de unde să îmi trag puterea, și mi-am tras-o zilnic din Dumnezeu, a devenit ușoară, a devenit un proces de autodezvoltare. Atunci când totul s-a destrămat, a trebuit să învăț să mă încred în ceva superior mie, să învăț să mă las călăuzit de ea și să mă ducă în cea mai bună perioadă a vieții mele”, explică el.

Își dorește să fie un sprijin real pentru toți cei din jurul lui și să pună un zâmbet pe buzele fiecărui om pe care îl întâlnește de-a lungul vieții sale. Își mai dorește să termine facultatea de psihologie, să devină psihoterapeut și să răspândească mesajul care spune că i-a transformat viața. „Mă gândesc să fiu un om spiritual decât religios și religiozitatea mea să fie o consecință a spiritualității.”

Florin Paul Mureșean are credința că într-o zi va merge pe picioarele sale. Foto: arhiva personală

Sfaturile lui Florin pentru cei ce se confruntă cu greutăți

El spune că este ferm convins că Dumnezeu nu ne pune într-o situație menită să ne îngroape, ci mai degrabă ne pune într-o situație în care să răsărim. „Nu ne îngroapă, ci ne plantează. Dacă cineva se află într-o situație întunecată, îl sfătuiesc să își schimbe percepția de la un om îngropat la un om ce tocmai a fost plantat în condițiile cele mai optime pentru a putea răsări de acolo și a crește cu adevărat.

Contează doar în acele momente să aibă grijă cu ce stropește pământul din jurul lui, cu gânduri pline de pozitivitate, de iubire, cu o gândire schimbată de principiile și de iubirea lui Dumnezeu. Și atunci când își stropește viața cu acest tip de mentalitate, din acea situație va răsări un om mai puternic, un om mai binecuvântat și un om care va vedea viața cu alți ochi”, sfătuiește Florin.

Florin consideră că a învățat extrem de multe despre el în toată această perioadă. Un exemplu ar fi că a învățat că și atunci când nu mai poate, tot mai poate puțin. Un alt lucru pe care l-a învățat este că nu are nevoie de mult pentru a fi fericit, ci doar de o conștiință curată, de o inimă căutătoare de adevăr și de faptul că acolo unde își va îndrepta atenția va merge și energia lui. Consideră că dacă se va concentra pe lucrurile pozitive, va vedea din ce în ce mai mult în viața lui cum va răsări binecuvântarea. „Ceea ce semăn aia voi secera”, spune el.

Le recomandă oamenilor atunci când ajung în diferite provocări să se gândească și că orice fel de problemă are, cu siguranță, o soluție și că încercările nu sunt menite să ne distrugă, ci mai degrabă să ne arate adevărata noastră valoare.

Acum, la mai mult timp de la cele întâmplate, spune că se simte extraordinar și că simte că se îndreaptă din ce în ce mai mult spre ceea ce trebuie să facă cu adevărat.

„Simt că viața este o minune și că fiecare zi este o binecuvântare. De perspectiva mea depinde să le văd așa zilnic. Să zâmbești este o alegere. Să fii puternic este o alegere. Să vezi viața ca fiind o minune este o alegere, tot de alegerea ta și a mea depinde dacă noi vedem viața ca pe o minune sau ca pe ceva banal”, concluzionează Florin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE