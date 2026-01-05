În centrul capitalei Caracas (6 milioane de locuitori), pe bulevardele Baralt și Lecuna și în cartierul La Candelaria, numărul trecătorilor era redus, însă oamenii stăteau la rânduri imense în fața magazinelor.

La Sambil din La Candelaria, coada pentru intrarea în supermarketul Rio s-a întins pe mai multe zeci de metri. În timp ce magazinul Farmatodo din zonă era deschis, restul magazinelor și-au păstrat ușile închise.

În alte părți ale orașului, situația era similară. Pe Avenida Francisco de Miranda, mai ales în zona Los Palos Grandes, traficul era redus, dar benzinăriile PDV erau asaltate de șoferi care așteptau să-și alimenteze mașinile.

În apropiere, la supermarketul Rio din Los Palos Grandes a fost un șir lung de mașini la intrarea în parcare.

S-a creat aglomerație deoarece, în multe locuri, rafturile sunt goale, după cum se vede într-o filmare postată și pe YouTube.

„A fost o așteptare de ore întregi, dar nu avem de ales”, a declarat un șofer.

Bulevardele Andrés Bello și Francisco Solano au fost și ele martore la cozi interminabile, la supermarketurile Rio Vida și Luz.

Situația reflectă tensiunea din Caracas, unde locuitorii încearcă să se aprovizioneze cu alimente și alte produse de bază în urma evenimentelor din 3 ianuarie.

Pe lângă cozile la alimente, criza combustibilului s-a făcut simțită, mulți șoferi fiind nevoiți să aștepte ore întregi la benzinării. „Nu știu până când vom mai putea continua așa”, a spus un locuitor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE