Cum comunică preşedintele României cu premierul. Legile nescrise ale palatelor Cotroceni şi Victoria

Mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim a adus în atenția publică o problemă de comunicare între președintele României, Klaus Iohannis, şi premierul Viorica Dăncilă. Libertatea a consultat mai multe surse care au făcut parte în trecut din aparatele de lucru ale celor mai importanți oameni în stat şi a aflat că nu există legi scrise care să reglementeze clar această comunicare. “În celelalte administrații s-a mers pe cutuma că nu poate fi ignorat un apel al președintelui ţării, indiferent de calitatea relațiilor cu șeful Executivului”, precizează un fost oficial guvernamental. În cazul de faţă, la scurt timp după ce Administrația Prezidențială transmitea presei nemulțumirea șefului statului față de decizia Guvernului, surse politice declarau pentru Libertatea că preşedintele Iohannis nu a reuşit să o contacteze pe Viorica Dăncilă pentru a-i cere lămuriri.

Nu există legi scrise care să reglementeze comunicarea telefonică între președintele României şi prim-ministrul. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) asigură o linie directă de comunicații între cei doi oficiali ai statului român. Există telefoane care folosesc frecvențe speciale pentru ca toate conversațiile, unele dintre ele secrete, să poată avea loc. Mai există posibilitatea ca oficialii să-şi păstreze telefoanele personale, dar, şi în acest caz, ele au un regim special în situația unor conversații la un asemenea nivel.

“Urmare solicitării dumneavoastră, transmisă prin poşta electronică în data de 24.04.2018, vă comunicăm faptul că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează beneficiarilor prevăzuţi în Legea nr. 92 din 1996, anexa 1, serviciile de comunicaţii în reţele speciale şi de cooperare prevăzute în anexa 2, din aceeaşi lege”, se arată într-un răspuns al STS.

De regulă, președintele României nu-l sună direct pe prim-ministru, ci prin intermediul centralei de la cabinetul său. Un operator face legătura telefonică între cei doi demnitari, pe canalele de comunicare sigure. Cutuma spune ca, atunci când cei doi se află la evenimente oficiale, telefonul să rămână la un consilier sau la ofițerul care asigură protecția, tocmai pentru situațiile de urgentă care pot apărea.

Foști oficiali care au lucrat în cadrul Administrației Prezidențiale ne-au spus că, în timpul mandatelor lui Ion Iliescu şi Traian Băsescu, telefoanele de la Cotroceni nu puteau fi ignorate de către premierii în funcție. Era o chestiune de respect faţă de Instituția Președintelui României, nu neapărat față de persoană. Aceleași surse ne-au declarat că, în cazul de faţă, este posibil ca persoana care a efectuat apelul de la Cotroceni să nu fi explicat urgența sau, pur şi simplu, premierul Viorica Dancilă să fi avut telefonul pe modul silențios, lucru care ar putea ridica semne de întrebare. În imaginile surprinse la Simfonia Lalelelor din Piteşti, locul unde se afla șeful executivului atunci când a fost contactată de la Președinție, se poate observa că Viorica Dăncilă avea telefonul în mână.

“Da, iniţial nu am răspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am văzut apelul, apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui. A fost o discuţie privată cu domnul preşedinte, pot să confirm că a avut loc această discuţie”, a explicat premierul Viorica Dăncilă

A urmat şi reacţia preşedintelui Iohannis.

„Ştiţi, dacă ar fi un domn prim-ministru, i-aş spune ceva. Fiind o doamnă, mă abţin“, a spus preşedintele Klaus Iohannis.

Această situație a apărut după ce Guvernul a aprobat Memorandumul privind relocarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

“Președintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu acest demers. Administrația Prezidențială subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare. Un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecințele şi implicațiile politice externe ale acestuia”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale

O poziție total opusă faţă de șeful partidului de guvernământ, Liviu Dragnea.

”Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puțin important. Are valoare simbolică uriașă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influență nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relații speciale de foarte mulți ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administrația americană. (…) Suntem, practic, a doua țară care facem acest lucru. Mutarea Ambasadei la Ierusalim poate și cred că va aduce niște beneficii pe termen și scurt, și mediu, și lung pentru România. Trebuie să folosim această șansă uriașă”, a spus Liviu Dragnea, într-o intervenţie la Antena 3.

