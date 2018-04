Dăncilă recunoaște că nu i-a răspuns inițial președintelui Iohannis, la telefon: ”Eram la Simfonia Lalelelor”, a spus premierul României, vineri, la Parlament. Aceasta a confirmat informațiile apărute pe surse potrivit cărora șeful statului a încercat să o contacteze, în cursul dimineții, pentru a discuta despre scandalul relocării Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.

FOTO: Grigorescu Denis

”Da, am discutat cu președintele Iohannis, a fost o discuție privată, nu pot să vă spun ce am discutat, nu am să vorbesc despre o discuție privată cu domnul președinte, dacă dânsul vrea să vă spună, este altceva. Pot să vă spun că am avut o discuție cu președintele”, a spus premierul Viorica Dăncilă, la Parlament.

Întrebată dacă inițial nu i-a răspuns șefului statului la telefon, Viorica Dăncilă a răspuns: ” Inițial nu am răspuns, eram la Simfonia lalelelor, nu aveam telefonul, n-am văzut apelul, nu am știut de această discuție, pe urmă am sunat ș am discutat cu dumnealui ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate”, a spus Dăncilă.

Președintele Klaus Iohannis nu a reușit să o contacteze pe Viorica Dăncilă, pentru a discuta despre scandalul Ambasadei din Israel, au precizat pentru Libertatea surse politice. Șeful statului a vrut să discute, vineri, în cursul dimineții, cu șefa Executivului despre consecințele adoptării Memorandumului prin care se dorește relocarea Ambasadei țării noastre, de la Tel Aviv la Ierusalim, însă Dăncilă nu a răspuns la apelurile președintelui.

Președintele României nu a fost informat sau consultat în privința mutării Ambasadei României din Israel la Ierusalim: ”Această decizie nu are la bază evaluări solide”, a transmis, vineri, Administrația Prezidențială, printr-un comunicat oficial.

Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat, vineri dimineață, la Pitești, unde a participat la deschiderea celei de-a 41-a ediții a Expoziției internaționale „Simfonia Lalelelor” de la Pitești, organizată de către Primăria Municipiului Pitești.