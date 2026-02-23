Chiar în perioada în care se împlinesc patru ani de război de agresiune militară rusească împotriva Ucrainei, am încercat să aflăm de la Sergiy Kasianov ce înseamnă reziliență ucraineană în afaceri în fața atacurilor cu drone sau altor acțiuni militare disruptive ale armatei ruse.

Nu am oprit modernizarea, nu am oprit viitorul

„Reziliența afacerilor în condiții de război nu înseamnă capacitatea de a «aștepta» trecerea crizei sau de a menține performanța cu orice preț. Înseamnă capacitatea de a rămâne funcțional, responsabil și orientat strategic într-o situație de incertitudine constantă, în care regulile se pot schimba în fiecare săptămână.

KSG Agro se numără printre cele 13% dintre companiile ucrainene care nu s-au oprit niciodată de la începutul războiului pe scară largă. Nu am oprit modernizarea, nu am abandonat programele genetice, nu am oprit viitorul. Ucrainenii văd că nu am părăsit țara în momentul cel mai dificil și, prin urmare, ne mulțumesc pentru sprijinul nostru”, a explicat, într-un interviu pentru Libertatea, Sergiy Kasianov.

Conform ultimului bilanț din 2025, holdingul KSG Agro a obținut un profit operațional de 5,96 de milioane de dolari și un profit brut de 6,92 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 68% și, respectiv, 31% față de aceeași perioadă a anului 2024.

„Acesta este un indicator foarte important, deoarece demonstrează nu numai redresarea, ci și creșterea eficienței afacerii în condiții de război”, a explicat Kasianov.

Sergiy Kasianov este un om de afaceri ucrainean din regiunea Herson

„Primul și cel mai important aspect este siguranța oamenilor și a animalelor”

Libertatea: Care sunt cele mai mari dificultăți cauzate de război cu care v-ați confruntat în ceea ce privește supraviețuirea afacerii?

Sergiy Kasianov: Sincer vorbind, războiul pentru afacerile din agricultură nu este o singură provocare, ci confruntarea mai multor crize sistemice în același timp. Cele mai mari riscuri nu sunt doar atacurile asupra instalațiilor noastre sau pierderea activelor. Dificultatea constă în necesitatea de a menține continuitatea ciclului de producție în condiții de incertitudine totală. Am depus eforturi considerabile pentru a asigura această continuitate, investind la maximum eforturi intelectuale, materiale și organizaționale.

Primul și cel mai important aspect este siguranța oamenilor și a animalelor. O parte din activele noastre se află în regiunile din prima linie, în special în regiunea Herson. Acolo ne-am confruntat cu bombardamente directe, atacuri cu drone și alte amenințări care au un impact foarte negativ asupra stării psihologice a personalului și a animalelor. Pentru animale, acest lucru este critic: stresul duce la pierderi de litieră, întreruperea ciclurilor de producție și consecințe pe termen lung pentru animale. În cazul nostru, nu a fost vorba doar de pierderi punctuale, ci și de riscul de a pierde pui valoroși din punct de vedere genetic, care constituie viitorul turmei.

O altă problemă fundamentală legată de securitate și stres este energia. Atacurile masive din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a țării au creat o situație în care alimentarea cu energie electrică poate dispărea până la 18-20 de ore pe zi, iar uneori complet. Pentru ferma de porci, unde sunt crescute peste 60.000 de animale, aceasta nu este o chestiune de confort, ci de supraviețuire fizică. Condițiile de temperatură, ventilația, alimentarea cu apă, funcționarea fabricii de furaje – toate acestea ar trebui să funcționeze continuu. În condițiile înghețurilor anormale din acest an, care au atins -25°C, orice defecțiune ar putea avea consecințe catastrofale.

Dacă încercați să construiți un sistem de siguranță industrială și un ciclu de producție neîntrerupt în condiții extreme, apare o altă întrebare importantă – personalul! Cine, în timpul războiului, pe fondul migrațiilor masive, al incertitudinii și al suferinței populației, ar trebui să facă toate acestea? Oamenii sunt singurul lucru care nu poate fi înlocuit rapid sau „mutat” într-o altă locație, ca echipamentele.

Prin urmare, ne-am bazat în mod deliberat pe păstrarea nucleului profesional al echipei. Astăzi, compania are 225 de angajați permanenți, care constituie baza sustenabilității noastre. Războiul nu înseamnă doar riscuri fizice, ci și epuizare psihologică, oboseală și teamă pentru familii. Sarcina managerială nu a fost doar să păstrăm oamenii, ci să le oferim și un sentiment de sens, de stabilitate și perspectivă. Mi se pare că am făcut față acestei sarcini. Compania funcționează și se dezvoltă, în ciuda tuturor lucrurilor, iar oamenii se simt îngrijiți și protejați.

O altă provocare majoră sunt logistica și lanțurile de aprovizionare. De la începutul războiului, a trebuit să reconstruim efectiv rutele de aprovizionare, vânzare și logistică internă. Aceasta a fost o sarcină complexă de management, care a necesitat o coordonare clară și scenarii de rezervă.

Compania are 225 de angajați permanenți pentru care afaceristul face eforturi să se simtă protejați și îngrijiți

– Iar atacurilor rusești cum le faceți față? Mă refer la atacurile cu drone sau alte acțiuni disruptive militare.

– Riscurile de război sunt o nouă realitate a afacerilor. La un moment dat, a devenit evident că atacurile asupra instalațiilor noastre nu erau accidentale. În acel moment, am fost nevoiți să implementăm ceea ce afacerile pur și simplu nu au nevoie în timp de pace: mascare, soluții antidrone, război electronic. Numai în decembrie anul trecut, sistemele noastre de luptă au neutralizat 11 drone inamice. Dar vedem constant cum drone FPV și Mavic survolează teritoriul fermei.

Cea mai mare complexitate a războiului pentru afaceri este găsirea unei strategii adecvate provocărilor, care să ne permită să gestionăm simultan riscurile legate de securitate, energie, oameni, finanțe și strategie, fără dreptul de a ne opri. Este foarte dificil. Dar agri-businessul ucrainean trece acum printr-o școală de supraviețuire unică.

Războiul ne-a forțat să devenim mai puternici, mai tehnologici și mult mai rezistenți. Cum să lucrezi într-un mediu în care nimeni nu a mai lucrat vreodată? Nu avem pe cine să consultăm, nu avem pe cine să luăm ca exemplu – fiecare companie se află într-o situație aproape unică în timpul războiului. A fost necesar să răspundem rapid la întrebarea: după ce model ar trebui să funcționeze acum afacerea?

Am ajuns la concluzia că singura strategie viabilă este reziliența operațională și autonomia. De aceea am investit mulți bani în propriul nostru complex energetic: generare de energie solară, sistem de stocare, centrală de cogenerare a gazului, generatoare diesel, încălzire autonomă și alimentare cu apă. Astăzi, ferma noastră de porci poate funcționa până la o lună în absența energiei electrice externe.

Războiul a modificat nu numai gândirea noastră strategică, ci și obiectivele operaționale ale afacerii. De exemplu, dacă vorbim despre profitabilitate în condiții de război, este important să clarificăm imediat: pentru noi, astăzi, indicatorul-cheie nu este maximizarea profiturilor pe termen scurt, ci un model financiar și de producție stabil, care poate funcționa în condiții de risc ridicat.

Cu toate acestea, chiar și în astfel de condiții, afacerea KSG Agro rămâne profitabilă – și acest lucru este rezultatul unei structuri și diversificări adecvate.

„Războiul ne-a forțat să devenim mai puternici, mai tehnologici și mult mai rezistenți”, spune afaceristul

Despre profitabilitate în vreme de război

– Cât de profitabilă este afacerea dv., mai precis?

– KSG Agro este un holding agricol integrat vertical. Lucrăm în mai multe segmente simultan: creșterea porcilor, producția vegetală, depozitarea, prelucrarea și vânzarea de cereale și semințe oleaginoase. Banca de terenuri a companiei este de aproximativ 21.000 de hectare în regiunile Dnipropetrovsk și Kherson. Un astfel de model ne permite să controlăm costurile de producție, să reducem dependența de furnizorii externi și să gestionăm mai bine marjele.

În termeni contabili, conform bilanțului din septembrie-ianuarie 2025, holdingul a obținut un profit operațional de 5,96 de milioane de dolari și un profit brut de 6,92 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 68% și, respectiv, 31% față de aceeași perioadă a anului 2024. Acesta este un indicator foarte important, deoarece demonstrează nu numai redresarea, ci și creșterea eficienței afacerii în condiții de război.

Separat, doresc să mă opresc asupra creșterii porcilor, care este direcția noastră strategică. Holdingul nostru se numără printre cei mai mari 5 producători de carne de porc din Ucraina. Complexul zootehnic de bază poate adăposti până la 65.000 de animale în același timp. În perioada de raportare, veniturile din vânzarea de porci vii au crescut cu 48,3%, ajungând la 9,22 de milioane de dolari, față de 6,21 de milioane de dolari în anul precedent. Profiturile din segmentul porcin s-au ridicat la aproape 1,936 de milioane de dolari.

Este extrem de important că toate produsele noastre din carne de porc sunt destinate pieței interne. Acest lucru înseamnă riscuri logistice și de reglementare mai mici, lipsa dependenței de cote sau restricții de tranzit și, în același timp, o contribuție directă la securitatea alimentară a țării în timp de război.

Producția și prelucrarea culturilor completează acest model. Exportăm cereale în principal în Asia și Africa, iar uleiul de floarea-soarelui pe piețele Uniunii Europene, unde are o valoare adăugată mai mare. Concentrarea asupra UE înseamnă cerințe stricte în ceea ce privește calitatea, trasabilitatea și disciplina contractuală, dar, în același timp, oferă o economie mai previzibilă.

Un alt aspect important este disciplina financiară și povara fiscală. În prima jumătate a anului 2025, KSG Agro a intrat în TOP 100 cei mai mari contribuabili din Ucraina, plătind 88,2 milioane de grivne în impozite și taxe. Pentru noi, aceasta nu este doar o obligație, ci și un element de reputație și încredere din partea statului și a investitorilor.

Rentabilitatea afacerii este, de asemenea, sporită de investițiile în eficiență și autonomie. Producția proprie de energie, sistemele de rezervă, reducerea costurilor energetice, trecerea la pelete din producția proprie – toate acestea reduc costurile de exploatare și protejează marjele în condiții de instabilitate energetică.

În concluzie, afacerea noastră este profitabilă astăzi nu datorită „norocului cu piața”, ci pentru că este construită ca un sistem stabil, diversificat și gestionat, capabil să funcționeze în timpul războiului. Nu urmărim profituri rapide – investim pe termen lung, în eficiență, oameni și tehnologie. Aceasta, în opinia mea, este adevărata bază a profitabilității în condițiile actuale.

– Din ce fel de contracte trăiește mai bine firma dv., contracte internaționale sau locale?

– Afacerea noastră nu poate fi numită în mod clar nici pur locală, nici orientată în totalitate către export. Aș spune că KSG Agro funcționează pe un model mixt, în care fiecare direcție are propria piață de desfacere logică – în funcție de produs, de nivelul valorii adăugate și de riscuri.

Să începem cu domeniul-cheie pentru noi – creșterea porcilor. Aceasta este o afacere care se concentrează aproape în totalitate pe piața internă a Ucrainei. Furnizăm porci vii întreprinderilor de prelucrare din Ucraina și, în condițiile de război, nu ne bazăm în mod deliberat pe exporturi în acest segment. În primul rând, din cauza logisticii complexe și costisitoare.

În al doilea rând, din cauza restricțiilor veterinare, de reglementare și de cotă. Și în al treilea rând, deoarece pentru o țară în război, creșterea porcilor este un element al sistemului de securitate alimentară al statului. Aceasta este contribuția noastră la aprovizionarea armatei cu alimente esențiale.

În același timp, producția și prelucrarea culturilor noastre au o dimensiune internațională distinctă. Pentru noi, exporturile de cereale sunt în primul rând piețele din Asia și Africa, unde produsele agricole ucrainene se bucură în mod tradițional de o cerere stabilă. Uleiul de floarea-soarelui este un produs cu o valoare adăugată mai mare – ne concentrăm în principal pe țările Uniunii Europene. Aici ne bazăm pe contracte importante pe termen lung, reguli de joc stabile și previzibilitatea cererii.

Colaborarea cu UE înseamnă automat respectarea standardelor europene – de la trasabilitate și calitate la logistică, certificare și disciplina contractuală. Chiar și lucrând din unitățile de producție ucrainene în condiții de război, ne gândim cum să ne integrăm în lanțul valoric agricol european. Este foarte dificil, dar considerăm că este corect din punct de vedere strategic.

Separat, merită menționate parteneriatele internaționale în domeniul tehnologiei și geneticii. Cooperăm activ cu companii daneze și canadiene. În special, anul trecut am actualizat efectivul de animale prin achiziționarea a 500 de scroafe de rasă pură din genetica Danish Pig Genetics de la Breeders of Denmark A/S, ceea ce ne-a permis să modernizăm efectivul de peste 4.000 de scroafe hibride de înaltă performanță. De asemenea, colaborăm strâns cu compania canadiană Genesus, a cărei genetică ne permite să obținem rate de performanță foarte ridicate. Acestea sunt relații internaționale strategice, fără de care creșterea modernă a animalelor este imposibilă.

Există o altă „dimensiune internațională” a activităților noastre. KSG Agro este o companie cotată la Bursa de Valori din Varșovia. Acest lucru înseamnă o colaborare constantă cu investitori internaționali, instituții financiare și autorități de reglementare. Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu standardele internaționale de divulgare și guvernanță corporativă, ceea ce face parte, de asemenea, din prezența noastră internațională. Un bun indicator al activității noastre este faptul că, în 2025, acțiunile KSG Agro au crescut cu 60,7% – compania a intrat în TOP 3 lideri din industrie după capitalizare.

Pe scurt, din punct de vedere operațional, afacerea noastră este profund înrădăcinată în Ucraina, în special în ceea ce privește producția de porci și securitatea alimentară. Dar din punct de vedere economic și strategic, este integrată în piețele internaționale – prin exporturi, tehnologie, investiții și standarde. Și acest model hibrid este, în opinia mea, cel mai viabil pentru agri-businessul ucrainean în condițiile războiului și ale reconstrucției postbelice viitoare.

„Războiul a distrus planurile de afaceri clasice”

– Ce înseamnă reziliența afacerilor în război?

– Reziliența afacerilor în condiții de război nu înseamnă capacitatea de a „aștepta” trecerea crizei sau de a menține performanța cu orice preț. Înseamnă capacitatea de a rămâne funcțional, responsabil și orientat strategic într-o situație de incertitudine constantă, în care regulile se pot schimba în fiecare săptămână.

Războiul a distrus planurile de afaceri clasice. Ceea ce ieri funcționa ca un mecanism învechit poate deveni astăzi o sursă de risc. Prin urmare, am abandonat în mod deliberat planurile stricte pe termen lung în favoarea unei abordări multiple: mai multe modele de dezvoltare a evenimentelor, revizuirea constantă a logisticii, diversificarea furnizorilor, o marjă de siguranță în ceea ce privește hrana, energia și finanțele. O afacere durabilă este una care se poate reconstrui rapid fără a-și pierde capacitatea de gestionare.

În timp de pace, sectorul agroalimentar funcționează adesea cu un nivel ridicat de îndatorare.

În timpul războiului, acest lucru devine mortal. Pentru noi, sustenabilitatea a însemnat reducerea poverii datoriei, prudență în investiții și concentrarea pe lichidități și fluxul de numerar, mai degrabă decât pe creșterea formală. Este mai bine să te dezvolți mai lent, dar să menții controlul, decât să crești rapid și să pierzi totul.

Dar vreau totuși să menționez că, pentru mine, adevărata reziliență începe cu oamenii, cu curajul, voința, credința în viitor și dragostea lor pentru pământul lor. Fără acestea, nicio afacere din Ucraina nu poate fi sustenabilă.

Prin urmare, principalul lucru necesar pentru sustenabilitate este formarea bazei încrederii publice. KSG Agro se numără printre cele 13% dintre companiile ucrainene care nu s-au oprit niciodată de la începutul războiului pe scară largă. Nu am oprit modernizarea, nu am abandonat programele genetice, nu am „mâncat” viitorul. Ucrainenii văd că nu am părăsit țara în momentul cel mai dificil și, prin urmare, ne mulțumesc pentru sprijinul nostru.

Pentru noi, sustenabilitatea este o poziție de valoare, o conștientizare a rolului nostru într-o țară aflată în război. Aceasta include plata impozitelor, sprijinirea forțelor armate și participarea la asigurarea securității alimentare. Este, de asemenea, o comunicare onestă cu partenerii și investitorii: fără înfrumusețări, dar și fără panică. Stabilitatea reputației este la fel de importantă astăzi ca și stabilitatea financiară.

Baza sustenabilității și a încrederii nu este pusă doar de activitatea noastră directă în domeniul agroalimentar. Consider că o parte importantă a responsabilității noastre o reprezintă activitățile publice și umanitare pe care le desfășurăm împreună cu Fundația Caritabilă Future. Fundația a fost înființată de mine în 2000 și, înainte de războiul pe scară largă, se ocupa de sprijinirea comunităților locale, a infrastructurii, a educației, a medicinei și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere social din regiunile în care este prezentă afacerea noastră.

În timpul războiului, aceasta a fost completată cu asistență acordată administrațiilor militare și unităților armatei. Încă de la începutul războiului, am oferit armatei asistență gratuită cu alimente, îmbrăcăminte, echipamente de protecție, combustibil, am sprijinit spitalele militare și am furnizat consumabile medicale necesare pentru operații chirurgicale complexe. Această activitate umanitară este, de asemenea, o parte integrantă a formulei noastre de sustenabilitate.

Sergiy Kasianov

– Ce asistență a primit firma dv. din partea statului ucrainean pentru a depăși dificultățile cauzate de război?

– Să recunoaștem, în condițiile de război, sectorul agroalimentar ucrainean s-a aflat într-o situație în care sprijinul statului nu este o „opțiune suplimentară”, ci unul dintre elementele critice pentru supraviețuire și stabilitate. În opinia mea, această întrebare are două dimensiuni. Prima este ceea ce companiile pot obține cu adevărat în prezent. A doua este ceea ce am dori să vedem în timp ca asistență strategică din partea statului.

Dacă privim în contextul general, vom vedea că, în ultimii ani, statul ucrainean a adoptat mai multe programe pentru a sprijini sectorul agricol în condiții de război. Există compensații pe hectar, reparații și restaurarea infrastructurii.

Există subvenții pentru terenurile cultivate, unele subvenții pentru horticultură și cultivarea legumelor, compensații pentru repararea sistemelor de irigații, acoperirea parțială a costurilor pentru achiziționarea de semințe, depozitare și echipamente. Dar toate aceste programe se concentrează în principal pe fermele mici. În schimb, KSG Agro este un holding integrat vertical, în care amploarea investițiilor în creșterea animalelor, producția vegetală și prelucrare este ușor mai mare decât media din industrie. Avem o structură de funcționare diferită de fermele mici tradiționale. Și acest lucru înseamnă automat un set diferit de cereri și, în consecință, un profil diferit al sprijinului dorit. În general, statul, din păcate, nu are programe separate axate pe astfel de holdinguri agricole ca al nostru.

Pentru noi, în primul rând, ar fi relevantă introducerea unor instrumente eficiente de sprijinire a lichidității și a activității de investiții din partea statului. Am folosit împrumuturi concesionale în trecut, când era adecvat din punctul de vedere al costului capitalului și al termenelor de rambursare, dar acum agri-businessul nu se poate baza în totalitate doar pe aceste mecanisme. În timp de război, flexibilitatea finanțării este esențială pentru noi. În mod ideal, avem nevoie de programe guvernamentale-partenere, adaptate ciclurilor noastre robotizate, nivelului nostru de amenințare și provocărilor noastre. Acest lucru va optimiza costurile, va menține capitalul de lucru, va moderniza producția și va menține competitivitatea în condiții extreme.

De asemenea, statul ar putea extinde sprijinul în direcția stimulentelor fiscale și a compensării pentru proprietățile distruse sau deteriorate, ar putea crea instrumente speciale pentru a compensa riscurile asociate distrugerii infrastructurii și defecțiunilor energetice.

O astfel de abordare, aplicată în alte țări în situații de criză, ar fi un punct de referință pentru întregul sector. Dar, în același timp, înțeleg că, din păcate, resursele statului sunt foarte limitate în prezent. Prin urmare, este important să separăm clar așteptările noastre de la stat și posibilitățile reale ale bugetului în condiții de război.

Conducerea țării caută în permanență un echilibru între apărare, sprijin social și stabilizare economică. Și vedem că este din ce în ce mai dificil să facem acest lucru. Având în vedere cele de mai sus, poate că nu este vorba nici măcar de bani, ci de crearea unor reguli-cadru pentru afaceri. Acest lucru se aplică, de exemplu, adaptării reglementărilor la condițiile de război. Este esențial ca mediul de afaceri să înțeleagă că regulile nu se vor schimba haotic, mai ales în condiții de război și incertitudine.

De asemenea, mi se pare că statul ar putea juca un rol mai important în calitate de coordonator între mediul de afaceri, partenerii internaționali și instituțiile financiare. Este necesar să înțelegem lucrul principal: mediul de afaceri ucrainean și statul ucrainean sunt de aceeași parte. Au o singură sarcină pentru amândoi: să supraviețuiască în condiții de război, să salveze oamenii, economia țării, independența și viitorul acesteia.

Oricum, ne așteaptă o etapă foarte dificilă de redresare. Și aici sunt convins că sinergia dintre stat, mediul de afaceri și partenerii internaționali ar trebui să treacă de la regimul de „răspuns de urgență” la o politică de dezvoltare strategică, în care sectorul agricol ucrainean nu va fi doar un donator de buget, ci și unul dintre motoarele creșterii economice după război.

