Opiniile experților abordează trei teme centrale:

Ce ar trebui să caute sau să aștepte Statele Unite de la Europa în contextul concurenței strategice cu China?

De ce adoptă China o linie mai dură față de Europa în contextul diviziunilor transatlantice vizibile și ce speră Beijingul să obțină prin angajamentul său față de continent?

Cum își gestionează Uniunea Europeană poziția între Washington și Beijing și ce tip de relație între SUA, UE și China consideră Bruxelles că servește cel mai bine intereselor pe termen lung ale Europei?

Răspunsurile experților lor sunt prezentate mai jos:

Dorințe și așteptări

– Ce ar trebui să dorească sau să aștepte Statele Unite de la Europa în ceea ce privește concurența cu China?

– Jonathan A. Czin- fost membru al Serviciului de Analiză al CIA, unde a fost unul dintre cei mai buni experți în China din rândul comunității de informații: Realist vorbind, se pare că Statele Unite ar trebui să aibă așteptări foarte mici de la Europa în ceea ce privește China, având în vedere tensiunile din relația transatlantică. Mai mult, administrația Trump a făcut pași mari înapoi în multe dintre problemele cheie în care alinierea devenise profundă, reducând unele controale asupra exporturilor de tehnologie de vârf, diminuând importanța acordată drepturilor omului și retrăgându-se din Taiwan. Aceste două dinamici par să diminueze spațiul de aliniere în raport cu politica față de China.

Cu toate acestea, m-a frapat faptul că mulți lideri europeni au continuat să spună lucruri corecte despre provocarea reprezentată de China, cum ar fi declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la G7, despre riscurile create de dominația Chinei în domeniul magneților din pământuri rare. În timp ce mulți decidenți politici și observatori americani au fost frustrați de reținerea Europei în a se alinia mai strâns în privința Chinei, în acest moment, Europa pare puțin probabil să revină la politica sa mai conciliantă față de China. Beijingul – în principal prin propriile acțiuni, în special prin sprijinul acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei – a făcut prea multe pentru a întări opiniile critice din întreaga Europă. Acest lucru sugerează că există încă spațiu pentru alinierea între Statele Unite și Europa în ceea ce privește problemele legate de China, ori de câte ori Washingtonul revine la o abordare mai serioasă în ceea ce privește concurența cu China.

Jonathan A. Czin. Foto brookings.eu

– Daniel S. Hamilton – membru senior non-rezident al Centrului pentru Statele Unite și Europa al Brookings Institution, președinte al Transatlantic Leadership Network și membru senior al Institutului de Politică Externă al Școlii de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins: Țările europene împărtășesc multe dintre preocupările Statelor Unite cu privire la China. Ele sunt nemulțumite de faptul că Beijingul sprijină agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și ajută Moscova să eludeze sancțiunile occidentale.

Statele europene sunt frustrate de furturile cibernetice ale Chinei, de încălcările drepturilor privind proprietatea intelectuală, de implementarea deficitară a obligațiilor Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și de supra-capacitatea subvenționată de stat în multe industrii. Statele UE sunt îngrijorate de faptul că Beijingul ar putea să-și exploateze controlul asupra materialelor esențiale pentru economia Europei și sunt reticente față de investițiile chineze în industriile strategice europene. Ele critică încălcările drepturilor omului din China, absorbția Hong Kongului, atitudinea amenințătoare față de Taiwan și contestarea strâmtorilor maritime esențiale pentru comerțul european. Liderii UE sunt îngrijorați de excedentul comercial de 350 de miliarde de dolari al Chinei față de blocul comunitar. Summitul UE-China din iulie 2025 a fost tensionat; singurul rezultat a fost o declarație comună privind schimbările climatice.

Cu toate acestea, alinierea transatlantică în ceea ce privește politica față de China rămâne dificilă, în parte deoarece cele 27 de state membre ale UE nu împărtășesc o poziție comună. Multe au devenit critici ai Chinei, dar unele continuă să acorde prioritate oportunităților economice. Mai mult, importurile din China au devenit extrem de importante pentru economiile europene. Europenii sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că producătorii chinezi excluși de pe piața americană ar putea să-și vândă produsele în Europa.

Daniel S. Hamilton. Foto brookings.eu

– Michael E. OHanlon- director de cercetare – Foreign Policy, director al Centrului Strobe Talbott pentru Securitate, Strategie și Tehnologie: Pentru a începe cu un aspect negativ, Statele Unite nu ar trebui să dorească și, cu siguranță, nu ar trebui să se aștepte la prea mult ajutor militar direct din partea Europei în orice conflict cu China. Dar Statele Unite ar trebui să poată spera că aliații europeni vor putea gestiona crize de securitate europene în mare parte pe cont propriu, în timp ce forțele militare americane se vor concentra pe conflictul din Asia. În contextul actual, de exemplu, această sarcină ar însemna menținerea Ucrainei pe linia de plutire a suveranității sale, protejând în același timp flancurile estice ale NATO, în special în regiunea mică și vulnerabilă Baltică, fără prea mult ajutor american pentru o perioadă de timp.

De asemenea, urmând ceea ce am numit (în cartea mea din 2019, „The Senkaku Paradox”) o strategie de descurajare integrată, similară cu cea pe care fostul secretar al apărării Lloyd Austin a susținut-o ulterior la Departamentul Apărării, Europa ar trebui să continue să monitorizeze – și să atenueze – dependențele sale economice și strategice față de China. Obiectivul ar trebui să fie acela de a evita vulnerabilitatea la șantajul chinez în cazul unei crize de securitate și de a fi în măsură să se alăture Washingtonului în aplicarea de sancțiuni economice împotriva Chinei în cazul unui război în Pacificul de Vest. Instrumentele războiului economic pot fi printre cele mai importante pentru încheierea conflictului în condiții acceptabile; în acest sens, trebuie să avem, ca alianță, un avantaj în escaladarea conflictului cu Beijingul.

De asemenea, poate că visez cu ochii deschiși, dar ar fi minunat dacă mințile geostrategice creative din Europa ar putea ajuta la găsirea unei formule pe care Taiwanul și China să o poată accepta pentru o viitoare „reunificare” – cel puțin printr-un fel de acord de comunitate. Nu mă simt confortabil să presupun cu ușurință că putem gestiona pur și simplu problema Taiwanului cu politicile și instrumentele noastre actuale (deși susțin politica de dublă descurajare ca fiind cea mai puțin rea opțiune pentru viitorul previzibil). Deoarece sunt considerate ca având mai puțin bagaj istoric în această chestiune, statele europene ar putea fi mai bine poziționate decât Statele Unite pentru a cataliza această dezbatere atunci când va veni momentul potrivit.

– Susan A. Thornton – senior Fellow – Paul Tsai China Center, Yale Law School, nonresident senior fellow – Foreign Policy, John L. Thornton China Center: Cea mai importantă problemă pe care Statele Unite și Europa trebuie să o abordeze împreună în ceea ce privește China este modul în care să gestioneze natura fără precedent a colosului competitiv al Chinei în domeniul producției într-o economie globalizată. Statele Unite și Europa, cele două mari economii, ar trebui să depună eforturi comune pentru a remodela regulile comerțului global, ale finanțelor și ale guvernanței corporative, în vederea creării bazelor pentru reducerea conflictelor de interese și a protecționismului, pentru o creștere economică mai bine distribuită și pentru responsabilizarea în cazul externalităților negative. Acestea nu sunt legate doar de China și vor avea cu siguranță un impact asupra problemelor de guvernanță internă, indiferent dacă este vorba de un sistem democratic sau nedemocratic. Statele vor trebui să sacrifice o parte din suveranitate și să suporte riscurile dependenței în numele unei economii globale sănătoase, așa cum au făcut-o de la apariția comerțului modern. Nici Statele Unite, nici China nu se îndreaptă în această direcție în momentul de față, așa că speranța ar fi ca Europa să rămână un puternic susținător al globalizării (care nu va fi anulată cu succes, în ciuda nenumăratelor declarații actuale) și să colaboreze cu alții pentru a ajunge la un consens în privința regulilor și echității. Schimburile economice sunt, în esență, o interacțiune avantajoasă pentru toate părțile, care le oferă actorilor un interes în continuarea relațiilor. Avem nevoie de mai multă globalizare, nu de mai puțină, dar avem nevoie și de angajamente pentru reguli mai bune și o mai bună aplicare a acestora, precum și de o diplomație mai bună. Speranța mea este că Europa va continua să conducă și să insiste în acest sens.

Susan A. Thornton. Foto brookings.eu

– Tara Varma – visiting fellow – Foreign Policy, Center on the United States and Europe: Europa trebuie să evalueze corect provocarea reprezentată de China, atât în contextul relației sale în continuă evoluție cu Statele Unite, cât și independent de Statele Unite. Transformarea profundă a relației transatlantice a ridicat semne de întrebare cu privire la credibilitatea garanției de securitate oferite de SUA Europei. În contextul intensificării concurenței strategice, Europa înțelege că nu își poate permite să înlocuiască pur și simplu dependența sa de Washington în materie de securitate cu o dependență similară față de o altă țară.

Prin urmare, Statele Unite trebuie să se pregătească pentru o Europă care acționează asupra Chinei în moduri care pot sau nu să conveargă cu Statele Unite. De exemplu, reglementările digitale ale UE ar putea duce la interzicerea TikTok, cu o coordonare redusă sau chiar inexistentă cu Washingtonul.

În ciuda divergențelor transatlantice cu privire la China, UE și Statele Unite au reușit anterior să ajungă la o evaluare comună a traiectoriei strategice a Republicii Populare Chineze, care a fost parțial elaborată în cadrul dialogurilor UE-SUA privind China, ultimul dintre acestea având loc în septembrie 2024. Aceste schimburi, care aveau ca scop stabilirea unui plan de acțiune comun privind China, nu au fost încă reluate sub administrația Trump 2. Pe măsură ce concurența strategică în triunghiul SUA-UE-China se intensifică, rămâne în interesul atât al Statelor Unite, cât și al UE să împărtășească această perspectivă și să definească politica privind China pe această bază.

Tara Varma. Foto brookings.eu

– Thomas Wright – senior fellow- Foreign Policy, Strobe Talbott for Security, Strategy and Technology: Statele Unite ar trebui să dorească ca Europa să-și apere propriile interese față de China și să colaboreze în mod unitar prin intermediul Uniunii Europene.

Europa a adoptat o poziție mai competitivă față de China – nu ca o favoare făcută Statelor Unite, ci pentru că este în interesul său să o facă, pentru că Beijingul și-a jucat cartea atât de inept. Europa și Statele Unite nu vor fi întotdeauna de acord cu privire la toate aspectele politicii față de China, dar dacă Europa este unită și strategică în abordarea sa, Washingtonul și Bruxellesul vor fi în mare măsură aliniate. Dacă sunt divizate și incoerente, atunci vom asista la o divergență transatlantică semnificativă.

Există unele domenii în care Statele Unite ar trebui să colaboreze mai strâns cu europenii. Să luăm două exemple. Ar trebui să dezvolte o înțelegere comună a modului de abordare a provocărilor pe care China le reprezintă pentru economia globală, inclusiv supracapacitatea, dependența excesivă de China pentru minerale critice și asigurarea faptului că întreprinderile rămân competitive în fața practicilor neconforme cu piața ale Beijingului. De asemenea, ar trebui să colaboreze mai strâns în domeniul tehnologiei, inclusiv prin continuarea cooperării dintre SUA și Olanda în domeniul semiconductorilor și gestionarea riscurilor și oportunităților legate de inteligența artificială. Din păcate, mesajul administrației Trump este că nu este atât de interesată de cooperarea transatlantică cu privire la China. Acest lucru nu înseamnă că Europa va schimba tabăra, dar va rămâne un potențial nerealizat.

Thomas Wright. Foto: brookings.eu

Ce urmărește China din partea Europei?

– De ce China adoptă în prezent o poziție atât de inflexibilă și fermă față de Europa, în special în contextul divergențelor transatlantice vizibile? Ce urmărește China din partea Europei?

– Jonathan A. Czin: Abordarea Chinei față de Europa pare să fie mai degrabă de intensificare decât de atenuare a dilemei cu care se confruntă aliații SUA, care au fost afectați de războiul comercial multidirecțional al administrației Trump. Cred că Beijingul nu vede prea multe avantaje în a urmări o ofensivă de seducție cu Europa și consideră că tensiunile transatlantice îi conferă un avantaj în fața Europei, care se află acum între o Statele Unite ostile și o China recalcitrantă. Cred că obiectivul final al Beijingului este de a demonstra acestor țări că trebuie să se adapteze la China – în special în ceea ce privește comerțul, în cazul UE – pe măsură ce Statele Unite devin un partener mai puțin fiabil. Această politică pare a fi deliberată, mai degrabă decât accidentală, și este similară cu abordarea pe care Beijingul o adoptă față de aliații și partenerii SUA din Indo-Pacific, pe care colega mea Allie Matthias și cu mine am prezentat-o recent. Această abordare nu este lipsită de riscuri – Beijingul ar putea foarte bine să sfârșească prin a apropia Europa de Statele Unite. Dar Beijingul probabil consideră că riscul este gestionabil, având în vedere relațiile transatlantice tensionate și reticența Europei de a exercita presiuni prea mari asupra Beijingului, chiar și atunci când Statele Unite și Europa erau mai strâns aliniate în timpul administrației Biden.

– Daniel S. Hamilton: Încrederea Beijingului este amplificată de percepția că China este în ascensiune, în timp ce Statele Unite și Europa sunt în declin. Conducătorii Chinei văd o Americă asaltată de discordie socială și polarizare politică și o Europă fragmentată, incapabilă să facă față provocărilor serioase în materie de competitivitate și excesiv de dependentă de Statele Unite. Acum că un armistițiu comercial între SUA și China pare mai probabil decât un război comercial bilateral, Beijingul a devenit mai vehement în cererile sale față de Europa. A răspuns restricțiilor comerciale ale UE cu propriile restricții, și-a dublat parteneriatul cu Rusia și sugerează în mod deschis că ar putea opri furnizarea de materiale critice dacă Europa nu este mai receptivă la cererile Chinei. În fruntea listei se află insistența Chinei ca UE să ridice tarifele la importurile de vehicule electrice chinezești și restricțiile la exporturile de echipamente pentru fabricarea cipurilor către China. Beijingul lucrează, de asemenea, asiduu pentru a pune statele europene individuale și Comisia Europeană una împotriva celeilalte, și UE împotriva Statelor Unite. Aceste tactici au limite, deoarece companiile chineze au nevoie de piața mare a Europei. Dar Beijingul nu crede că trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește prioritățile sale cele mai importante.

– Susan A. Thornton: Beijingul nu consideră că actualele tensiuni din relațiile dintre SUA și Europa reprezintă o reorganizare fundamentală a alianței transatlantice. UE este continuu frustrată de faptul că Beijingul nu o ia în serios, dar acest lucru se datorează în mare parte faptului că liderii chinezi consideră că UE este în concordanță cu Washingtonul și se supune acestuia în ceea ce privește politica față de China, chiar și în contradicție cu interesele europene. Aceștia consideră că această situație continuă, chiar și în contextul în care UE se află sub presiunea administrației Trump, după cum indică comentariile dure ale lui von der Leyen cu privire la China la reuniunea G7 din iunie. În unele domenii, abordarea dură a Europei față de China o depășește cea a Washingtonului; de exemplu, UE a numit China „principalul factor care a facilitat războiul Rusiei” în Ucraina, iar retorica sa privind Taiwanul solicită „nicio schimbare a statu quo-ului prin forță”, spre deosebire de „nicio schimbare a statu quo-ului de către niciuna dintre părți”.

China caută un parteneriat economic cu Europa care să poată contribui în continuare la consolidarea și creșterea economiei chineze; acest lucru necesită acceptarea de către Europa a ponderii relative crescânde a Chinei în sistemul internațional. Cu toate acestea, Europa se teme de acest lucru din cauza diferențelor ideologice și de sistem și a preocupărilor legate de competitivitatea economică viitoare a UE și de practicile comerciale neloiale ale Chinei. Cu siguranță, acceptarea europeană va veni numai dacă China este pregătită să fie o putere majoră responsabilă, care își va limita și va negocia propriile interese înguste în favoarea interesului său mai larg de a crea „o comunitate cu un viitor comun”. În prezent, Beijingul este departe de a-și îndeplini propria retorică în acest sens, mai ales având în vedere preocuparea sa pentru multiple dispute teritoriale cu vecinii săi.

– Tara Varma: Poziția Chinei față de Europa nu s-a schimbat recent. Lipsa de încredere este structurală. China nu a făcut nicio ofertă substanțială pentru consolidarea cooperării cu Europa din 2019, când a fost publicată perspectiva strategică a UE asupra Chinei. 2019 a fost și anul ultimei declarații comune UE-China, în urma summitului UE-China, în care ambele părți au convenit să coopereze în domeniul transferurilor de tehnologie, al extinderii accesului pe piață pentru ambele părți și pentru Marea Chinei de Sud, printre alte aspecte. La acea vreme, UE și China intenționau, de asemenea, să finalizeze Acordul global privind investițiile, pe care Parlamentul European a votat în cele din urmă să îl amâne în decembrie 2020, invocând încălcările drepturilor omului comise de China în Hong Kong și Xinjiang. Câteva luni mai târziu, UE, Regatul Unit, Canada și Statele Unite au sancționat în comun oficialii chinezi pentru încălcările drepturilor omului comise în Xinjiang. Beijingul a răspuns prin sancționarea a 10 parlamentari europeni. Impasul a durat de atunci, cu o potențială dezghețare în toamnă, când o delegație de politicieni chinezi urmează să viziteze Parlamentul European pentru prima dată în șapte ani.

La rândul său, strategia UE față de China definește relația bilaterală drept o triadă compusă din cooperare, concurență economică și rivalitate sistemică. În acest sens, pandemia de COVID-19 reprezintă un moment de referință; aceasta a afectat relațiile bilaterale dintre UE și China, ajutând Europa să realizeze că dependența sa economică de China poate fi folosită în detrimentul său. Decizia recentă a Chinei de a restricționa materialele din pământuri rare atât pentru Europa, cât și pentru Statele Unite subliniază faptul că aceasta nu numai că continuă să folosească dependențele ca armă, dar și că nu face diferență între Europa și Statele Unite în ceea ce privește politica sa economică.

În plus, sprijinul acordat de China Rusiei în războiul acesteia din Ucraina a condus la o conștientizare și mai mare a riscurilor pe care le implică intensificarea și aprofundarea relațiilor cu Beijingul.

China beneficiază în mod evident de actualele evoluții transatlantice complexe. Deși ar putea profita de dinamica actuală a puterii pentru a obține acces privilegiat la tehnologia și piețele europene, până în prezent, ea a ales în mod deliberat să nu o facă.

– Thomas Wright: Beijingul ar dori să îndepărteze europenii de Statele Unite, dar nu este dispus să facă nimic semnificativ sau dificil pentru a realiza acest lucru. Nu va înceta să sprijine războiul Rusiei împotriva Ucrainei și nici nu va opri reconstituirea armatei sale, deoarece Xi Jinping ia în serios parteneriatul fără limite cu Vladimir Putin. China nu își va schimba fundamental politica de stimulare a consumului intern pentru a reduce problema supracapacității (inundația de produse manufacturate chinezești) pe piața europeană. În cele din urmă, China dorește o Europă divizată, în care să poată juca o țară împotriva alteia. Are cu ce lucra – există o serie de state membre ale UE care au o politică mult mai conciliantă față de Beijing. Dacă China va reuși, va putea reduce capacitatea Europei de a-și exercita influența și de a colabora cu Statele Unite pentru a modela ordinea internațională.

– Care este poziția UE? Cum navighează UE între Statele Unite și China? Ce tip de relație între SUA, UE și China consideră Bruxelles că ar servi cel mai bine intereselor Europei?

– Daniel S. Hamilton: În timp ce unii europeni se prezintă ca spectatori în conflictele dintre SUA și China, majoritatea liderilor europeni înțeleg că sunt mai profund legați de Statele Unite decât de China. Bruxelles și Washington au convenit să colaboreze mai strâns pentru a-și elibera economiile de dependența incomodă față de China, pentru a exercita presiuni asupra Beijingului să înceteze sprijinirea agresiunii rusești, pentru a aborda practicile non-comerciale ale Chinei, concurența neloială și lipsa de reciprocitate și pentru a refuza Chinei accesul la tehnologii, date sau bunuri critice care ar putea contribui la dezvoltarea capacităților militare și a obiectivelor revizioniste ale Beijingului. Cu toate acestea, tensiunile bilaterale dintre UE și SUA stau adesea în calea eforturilor transatlantice de a face față provocării reprezentate de China. „Acordul” comercial dintre UE și SUA din iulie 2025 nu a fost încă finalizat și ar putea eșua. Cele două părți continuă să se dispute pe teme care variază de la reglementările tehnologice și normele de confidențialitate la subvențiile pentru avioane, schemele de sprijin agricol și discriminarea pe piață.

China profită de incapacitatea Statelor Unite și a Europei de a se alinia. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a devenit mult mai ferm în relația cu Beijingul. A pus pe lista neagră firmele și băncile din China continentală pentru că au făcut comerț cu Rusia. Preocupările legate de subvenții a determinat UE să impună tarife ridicate pentru vehiculele electrice chinezești și să investigheze producătorii chinezi de echipamente feroviare, turbine eoliene și echipamente de securitate. A exclus producătorii chinezi de dispozitive medicale din licitațiile publice mari. Probabil vor urma investigații și restricții suplimentare.

– Susan A. Thornton: UE are nevoie de o ajustare diplomatică în ceea ce privește politica sa față de China, care în prezent nu servește intereselor sale. Nemulțumirea europeană față de China în legătură cu relațiile sale cu Rusia este de înțeles, dar nu este productivă. Este clar că China nu poate juca un rol decisiv în oprirea războiului Rusiei în Ucraina și nici nu își poate permite să se îndepărteze de Rusia. În prezent, China face comerț atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, arătând în același timp favoruri diplomatice lui Putin. Importanța strategică a Rusiei pentru China nu se va schimba. Însă chestiunile legate de relațiile dintre Europa și Rusia și de rolul viitor al Rusiei în sistemul internațional prezintă un mare interes pentru China. Angajamentul european față de un viitor „scenariu de colaps al Rusiei” va fi contestat vehement de China. O discuție informală între UE și China cu privire la perspectivele viitoare ale securității europene ar putea disipa percepțiile eronate și ar putea conduce la interacțiuni mai productive.

Pe termen lung, interesele europene vor fi servite de o axă transatlantică puternică și continuă, de integrarea unei Rusii pașnice într-o viitoare ordine de securitate europeană durabilă și de o relație productivă cu o China care contribuie la ordinea globală. Interesele Chinei și ale Europei nu intră în conflict în niciunul dintre aceste scenarii strategice viitoare. Europa poate crede că nu poate menține o axă transatlantică puternică fără a-și sacrifica interesele cu Beijingul, dar acest lucru subestimează diplomația și leadershipul european, care sunt atât de necesare în prezent.

– Tara Varma: Relația Europei cu Statele Unite rămâne esențială pentru supraviețuirea UE și, prin urmare, Europa este preocupată de redefinirea relației transatlantice pentru securitatea și viitorul său economic. În contrast, relația Europei cu China este în primul rând economică, iar Bruxellesul s-a concentrat pe reducerea riscurilor acestei relații timp de aproape un deceniu. Atunci când relațiile Europei atât cu Statele Unite, cât și cu China sunt tensionate, cea mai mare parte a capitalului politic european se concentrează pe încercarea de a repara relația dintre Washington și Bruxelles.

Chiar dacă China prezintă provocări pentru Europa în ceea ce privește competitivitatea, tranziția verde și, în special, securitatea față de Rusia, toate aceste probleme depășesc cu mult sfera relației bilaterale dintre UE și China. Europa se confruntă cu o concurență sistemică cu China, dar își poate permite să coexiste pur și simplu cu Beijingul. Spre deosebire de China, concurența Europei cu Statele Unite nu este de natură sistemică, iar dependența Europei de Washington în materie de securitate este o realitate a cărei rezolvare va necesita timp. Cooperarea Europei cu Statele Unite este mult mai profundă și are rădăcini în comerț, securitate colectivă, coordonare în cadrul instituțiilor multilaterale și schimburi interumane. Bazele relației transatlantice suferă schimbări seismice, iar relația în sine este redefinită.

Pe măsură ce Europa lucrează la redefinirea rolului său în relația transatlantică, ea trebuie să formuleze o nouă strategie față de China, care să abordeze amploarea, viteza și natura provocării reprezentate de China.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele SUA, Donald Trump își dau mâna după ce au ajuns la un acord pentru soluționarea unei dispute comerciale privind creșterile tarifare. Foto: Hepta

– Thomas Wright: Aceste două relații – UE-SUA și UE-China – se află pe traiectorii complet separate. În ceea ce privește Statele Unite, UE a adoptat o politică de „apropiere”, încercând să reducă unilateral tensiunile și să dezvolte legături personale mai strânse cu Administrația Trump. Acest lucru se datorează în parte faptului că războiul din Ucraina are o importanță atât de mare și în parte faptului că oficialii UE consideră că UE are o influență limitată asupra Statelor Unite. În ceea ce privește China, președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat că relațiile se află într-un „punct de inflexiune”. O mare parte din acest lucru are legătură cu economia. Pe măsură ce China a fost exclusă de pe piețele americane, exporturile sale către UE au crescut vertiginos (în special în domeniul roboticii industriale), în timp ce exporturile UE către China au scăzut drastic. UE a luat o serie de măsuri împotriva Chinei, inclusiv tarife vamale pentru producătorii chinezi de mașini electrice, o anchetă asupra a două firme chineze de comerț electronic și măsuri pentru a exclude producătorii chinezi de echipamente medicale din achizițiile publice. De asemenea, a sancționat două bănci chineze pentru sprijinul acordat Rusiei. Summitul UE-China a fost tensionat, iar relațiile par să rămână tensionate. În ansamblu, UE speră probabil să poată stabiliza relațiile cu Administrația Trump și să demonstreze că există posibilități de cooperare transatlantică în ceea ce privește provocările din partea Chinei.

Foto ilustrativ: Shutterstock