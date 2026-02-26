În urmă rămâne însă un „tun” financiar estimat la 50 de milioane de euro, pentru care nimeni nu a plătit.

Cum se va face curățenie pe șine

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat joi pe site-ul Ministerului Transporturilor, zeci de active vor fi transferate, fără plată, din patrimoniul CFR Călători în cel al Societății de Administrare Active Feroviare (SAAF), pentru a fi casate și valorificate.

În total, este vorba despre 77 de unități de material rulant: 26 de locomotive diesel-electrice (LDE), 11 locomotive electrice (LE) și 30 de rame electrice (RE) – celebrele trenuri cu azbest.

Ministerul justifică decizia prin faptul că România va recepționa în curând material rulant nou (prin contractele cu Alstom și PESA), iar acordurile de finanțare semnate cu Banca Europeană de Investiții obligă statul să caseze trenurile vechi.

Controversa transferului gratuit

Deși intenția de a elibera depourile este asumată oficial, modalitatea prin care se face acest transfer ridică semne de întrebare în industrie.

Surse din domeniu avertizează că transferul cu titlu gratuit ar putea reprezenta:

Un prejudiciu legal pentru CFR Călători, care renunță gratuit la active. O îmbogățire fără justă cauză pentru SAAF.

Mai mult, printre locomotivele cedate spre casare se află și unități perfect funcționale la acest moment (cum ar fi locomotiva EA 780 a Depoului Ploiești).

Există probabilitatea ca o parte din acest material rulant să nu ajungă la topit, ci să fie cumpărat ulterior, la prețuri avantajoase, de către operatorii privați de transport feroviar de marfă.

Pentru cele 30 de rame electrice însă, casarea este o certitudine, dar una extrem de costisitoare.

Având în vedere că acestea conțin azbest – un material toxic și cancerigen interzis în Uniunea Europeană – operațiunea de neutralizare va costa, cel mai probabil, mai mult decât suma obținută din valorificarea metalului.

Cum au ajuns aceste „bombe toxice” în România

2006 – 2010: CFR Călători a decis achiziționarea a 34 de rame electrice la mâna a doua, fabricate în Franța între anii 1965 și 1975.

Traseul banilor: Trenurile nu au fost luate direct din Franța, ci au trecut printr-un lanț de firme intermediare, prețul crescând artificial la fiecare pas. Vânzătorul final a fost SC Remarul 16 Februarie SA Cluj-Napoca (companie controlată de omul de afaceri Călin Mitică). Ramele au fost recepționate fără obiecțiuni și puse pe șine.

2013: Trimise la reparații la Reloc Craiova, muncitorii au descoperit azbest în pereții, podelele și tavanele trenurilor. Ramele au fost imediat trase pe dreapta.

Acțiunea în instanță: În noiembrie 2013, Valentin Dorobanțu, directorul CFR Călători de la acea vreme, a depus plângere penală pentru înșelăciune și a cerut în instanță anularea contractului. „Prejudiciul produs companiei, cu tot cu penalități, este de 50 de milioane de euro”, declara el atunci.

Până în prezent, Remarul 16 Februarie nu a returnat fondurile, nu există condamnări în acest dosar, iar trenurile ruginesc de 13 ani.

În plus, la aceeași companie clujeană se află sechestrate, încă din 2019, alte șase automotoare Desiro aparținând CFR Călători, a căror soartă rămâne la rândul ei incertă.

