O aniversare de platină marcată printr-un vis împlinit

„Presupun că am avut întotdeauna o fire aventuroasă”, mărturisește domnul Evans. 

„Niciunul dintre noi nu este pasionat de curse”, insistă Audrey, în vârstă de 94 de ani. „Dar ne place senzația de putere și confort.”

În timp ce aniversarea de 70 de ani de căsnicie se apropia, cuplul a decis că este timpul să-și îndeplinească dorința de-o viață: achiziționarea unui Porsche. 

„Întotdeauna am crezut că Porsche este unic, atât de fiabil și diferit de orice altceva”, spune Derek. 

„Ne-am dorit un Porsche, apoi ne-am gândit: «de ce nu acum?».”

Un cuplu britanic de 90 de ani pozează în interiorul unui Porsche Macan
Cei doi și-au planificat mai multe vacanțe pentru a se bucura de noua mașină Foto: Porsche

Primul pas al domnului Evans în lumea automobilismului a avut loc în anii 1950, când a învățat să conducă pe Fordul 8 al tatălui său.

Prima mașină a cuplului, un modest Austin 7, a fost achiziționată la puțin timp după căsătorie, în perioada în care Porsche Cars Great Britain își începea activitatea. 

Acum, 70 de ani mai târziu, cei doi au cumpărat un Porsche Macan, acesta  reprezintă o celebrare atât a căsniciei, cât și a pasiunii pentru mașini.

Pasiunea pentru mașini 

Pentru familia Evans, achiziționarea unui Porsche nu a fost doar o simplă achiziție, ci o modalitate de a se conecta cu o comunitate specială. 

„Există o atmosferă grozavă atunci când deții un Porsche. Simți că faci parte dintr-un club extraordinar”, spune Derek. 

Experiența a fost amplificată atunci când cuplul a împrumutat un Porsche 911 de la reprezentanța locală. Reacțiile celor din jur, inclusiv admirația unui curier, au adăugat un plus de bucurie: „Maxilarul aproape i-a lovit pământul”,  povestește Derek râzând.

Plăcerea condusului reflectă perfect dinamismul vieții lor.

Fost director de bancă, de-a lungul anilor Derek Evans a fost implicat activ în scena britanică de deltaplanorism, în timpul liber. El a condus o echipă câștigătoare a campionatului mondial  și chiar a avut ocazia de a se întâlni cu regina Elisabeta a II-a.

Un cuplu, într-o fotografie veche, pozează lângă un deltaplan// Un bărbat în fața reginei Elisabeta a II a Angliei
Rezultatele obținute l-au adus pe Derek față în față cu regina Elisabeta a II-a Foto: Porsche

„Deltaplanorismul este pur și simplu o chestie de Peter Pan. Fără motor, fără zgomot – doar această senzație incredibilă de zbor”, povestește Derek.

Astăzi, la volanul Macanului, Derek și Audrey trăiesc emoția vitezei și a confortului. 

„Ne place să ne mișcăm rapid”, spune Derek. 

„E fantastic să treci prin curbe. Dar există și un sentiment de siguranță totală, ca și cum ai putea continua la nesfârșit.”

Secretul longevității cuplului

După 70 de ani de căsnicie, cuplul susține că secretul unei relații durabile este simplu: „E fizică de liceu”, spune Derek. 

„Totul se rezumă la magnetism: polii se resping, iar polii opuși se atrag. Audrey și cu mine suntem personaje diferite, dar împărtășim interese similare. Plus multă distracție și râsete.”, adaugă bărbatul.

Un cuplu britanic în ziua nunții lor, în urmă cu 70 de ani// Cuplul de 90 de ani
Cei doi britanici sunt căsătoriți de 70 de ani Foto: Porsche

Fiica lor, Louise, completează cu umor: „Nu există niciun tânăr de 19 ani în Dorset pe care tata să nu-l fi lăsat în urmă la semafor”. Acest spirit energic definește întreaga familie, iar decizia de a achiziționa un Porsche a fost primită cu entuziasm.

Cei doi au planificat mai multe călătorii pe distanțe lungi pentru a se bucura de confortul noi lor mașini.

Cuplul nu se oprește aici. În timp ce se bucură de momentele petrecute cu Macanul, planurile pentru viitor includ un model electric, Taycan. 

„Este o mașină minunată. Mi-a luat puțin timp să ies din ea – dar wow, ce chestie!”, spune Derek.

Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, Eleanor și Lyle Gittens, trăiește în Miami, Florida, și sunt căsătoriți de 83 de ani.

