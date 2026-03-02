De la New York în Europa

„E în regulă să încetinesc ritmul”, spune Tresl despre noua lor viață.

Înainte să plece din SUA, cei doi au locuit în New York City, unde Tresl lucra în operațiuni la o companie tech, iar Ninman era măcelar la Whole Foods Market.

Ulterior, s-au mutat în Republica Cehă, iar în 2020 au aflat că vor deveni părinți. Deși inițial s-au gândit să revină în SUA, calculele financiare i-au făcut să se răzgândească.

„Chiar am crezut că, dacă aș avea un copil, m-aș întoarce în State… Și apoi, până la urmă, nu s-a întâmplat, pentru că mi-am dat seama cât de mult ar fi mai scump dacă ne-am întoarce”, a declarat Tresl pentru CNBC.

Nu doar ei sunt singurii care vor să plece din SUA, circa 1 din 5 americani spune că vrea să părăsească țara definitiv, potrivit unui sondaj Gallup din 2025.

Iar în Italia, costul vieții este cu 9,5% mai mic decât în ​​SUA, potrivit Numbeo, care urmărește datele globale privind costul vieții.

Case de 1 euro și mutarea în Italia

Inspirată de poveștile virale despre locuințele vândute cu 1 euro în Italia, Cassandra a început să caute variante accesibile. În 2021, cuplul a vizionat aproximativ 15 case în regiunile Abruzzo și Toscana.

În februarie 2022, au cumpărat o casă cu două etaje pentru 11.500 de euro, plătind integral. Ulterior, au investit aproximativ 18.000 de dolari în renovări.

Faptul că nu au ipotecă le oferă liniște financiară.

„Dacă venitul meu fluctuează sau banii nu sunt de-ajuns, cel puțin nu avem o ipotecă și familia noastră are un acoperiș sigur deasupra capului. Această libertate financiară a fost de fapt unul dintre principalii factori care au făcut posibilă această mutare și această decizie”, a spus femeia

Cheltuieli lunare de aproximativ 1.246 de dolari

Potrivit documentelor analizate de CNBC, familia cheltuiește aproximativ 1.246 de dolari pe lună, adică în jur de 1.060 de euro, incluzând utilitățile și cheltuielile de trai.

Printre costurile lunare se numără:

Cumpărături: 480 de euro

Grădiniță: 40 de euro

Activități sportive pentru copil: 50 de euro

Internet: 12 euro per locuință

Utilități (electricitate, apă, încălzire – variabil sezonier) – electricitate – 217 euro la fiecare două luni, apa – 91 de euro la fiecare două luni, 200 de euro- încălzire, iarna.

În plus, anual plătesc taxe locale și impozite reduse comparativ cu SUA.

Cuplul plătește 286 de euro per casă pentru colectarea gunoiului și aproximativ 61 de euro, impozit pe proprietate pentru fiecare casă.

O a doua casă și venituri din Airbnb

În 2024, cei doi au cumpărat o a doua proprietate în Italia, pentru 17.000 de euro, pe care o închiriază pe Airbnb pentru până la 85 de euro pe noapte, după ce au mai investit în renovări în jur de 10.000 de euro.

Proprietatea le aduce între 8.000 și 10.000 de euro pe an.

„Cei mai mulți bani câștigăm atunci când cineva decide să stea pe termen lung, ceea ce se întâmplă destul de des, când un cuplu sau o familie mică lucrează de la distanță și închiriază casa timp de trei până la șase săptămâni”, spune Tresl.

„Munca nu este chiar cel mai important lucru”

Viața în Italia este complet diferită de cea din New York. Tresl lucrează acum de acasă, dezvoltă un blog și un newsletter de călătorii și colaborează cu alți creatori de conținut.

„Mentalitatea aici, în Italia, este atât de diferită, pentru că munca nu este chiar cel mai important lucru”, spune ea.

„Oamenii mi-au arătat că e în regulă să încetinesc ritmul și este ceva la care încă încerc să mă adaptez”.

Astăzi, familia își petrece timpul plimbându-se prin oraș, explorând Toscana în weekend și bucurându-se de un stil de viață mai simplu și mult mai ieftin decât cel din Statele Unite.

