De la visul de a studia în străinătate la mutarea definitivă

Kaitlin a studiat la Florida State University, unde programele de schimb îi ofereau oportunitatea de a merge la Valencia, Londra sau Florența. Inițial voia să ajungă în Spania, însă planurile s-au schimbat.

„Apoi mi-am schimbat complet părerea și am spus: «Nu, hai să mergem la Florența»”.

În ianuarie 2020, a ajuns pentru primul semestru de studiu în străinătate. Experiența a fost însă întreruptă brusc de pandemie.

„Eram devastată, pentru că mă distram de minune în Florența. Eram obsedată de oraș și îmi părea foarte rău că timpul petrecut acolo s-a înjumătățit”, a spus tânăra.

Un oraș gol, dar magic

Kaitlin s-a întors în ianuarie 2021 pentru un nou semestru, într-o perioadă încă marcată de restricții și interdicții de circulație. Orașul era aproape pustiu, însă pentru ea a fost o experiență unică.

„A fost absolut frumos să văd lucruri precum Duomo, Ponte Vecchio și Piazzale Michelangelo, complet goale”.

Monumente emblematice precum Catedrala Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio și Piazzale Michelangelo fără turiști i-au oferit o perspectivă rară asupra orașului.

„În acest semestru în străinătate, m-am îndrăgostit cu adevărat de Florența pentru că am putut să o văd în forma ei cea mai autentică”, a spus americanca.

S-a mutat în Italia la doar nouă zile după absolvire

După ce și-a terminat ultimul an de facultate, Kaitlin și prietenii ei au decis să revină în Italia pentru o perioadă mai lungă. Planul inițial era de 10 luni.

S-a mutat la Florența în mai 2022, la doar nouă zile după absolvire.

Când perioada stabilită s-a încheiat, a realizat că nu este pregătită să plece.

„Voi mai sta șase luni și voi rămâne până la sfârșitul verii”.

Ulterior, a renunțat complet la termen-limită: „O să stau aici până când va exista un motiv să nu mai stau aici”.

Astăzi, este stabilită de aproape patru ani în Italia și lucrează ca profesoară de limba engleză la o școală italiană.

Salarii mici, dar un alt stil de viață

Unul dintre cele mai mari șocuri culturale a fost salariul. La primul job pe care l-a avut după facultate a fost șocată de salariu: „Mi-am zis: «Ce?» Părea incredibil de mic”.

Comparativ cu SUA, veniturile din Italia sunt considerabil mai scăzute. Totuși, costul vieții este diferit.

„Costul vieții în Italia este scăzut, dar salariul mediu în Italia este, de asemenea, extrem de scăzut”.

Ea spune că, raportat la cheltuieli, se poate trăi decent, chiar dacă nu există același potențial financiar ca în America.

Kaitlin afirmă că majoritatea italienilor au fost primitori și curioși să afle de ce o americancă a ales să trăiască în orașul lor.

„Majoritatea italienilor pe care i-am întâlnit au fost super primitori”.

Totuși, există și critici. Unii localnici consideră că numărul mare de americani contribuie la creșterea chiriilor.

„Un număr mic de oameni nu sunt mulțumiți de mutarea americanilor aici, deoarece cred că americanii care vin aici fac ca prețurile să crească”.

Ce îi lipsește din SUA

Deși spune că nu se vede întorcându-se cu normă întreagă în Statele Unite, recunoaște că există lucruri care îi lipsesc.

„Familia mea este lucrul care îmi lipsește cel mai mult”.

„Îmi lipsesc prietenii mei. Îmi lipsește Chipotle. Dar nu-mi lipsesc prea multe lucruri din SUA”.

Pentru Kaitlin, decizia de a rămâne în Italia nu este doar despre bani, ci despre calitatea vieții și experiențele trăite.

„Viața e scurtă și niciodată nu știi ce se va întâmpla. Niciodată să nu spui niciodată, dar dacă ar fi să ghicesc, cred că voi fi aici pentru totdeauna”.

„Aici este acasă acum”, mărturisește ea.

