Acest seism vine la mai puțin de două luni după un cutremur devastator de 8,8 grade care a lovit aceeași regiune pe 29 iulie. Acesta a fost cel mai puternic cutremur de pe planetă din ultimele decenii, iar mai multe țări au emis atunci alertă de tsunami.

Specialiștii USGS consideră că seismul recent este cea mai puternică replică înregistrată până acum după marele cutremur din iulie.

Cutremurul din 29 iulie, al șaselea cel mai puternic din istoria înregistrată, a declanșat valuri de tsunami care au afectat zona de coastă.

Conform sursei citate, imagini din satelit par să indice pagube la baza navală rusă Rybachy provocate de tsunami-ul din 29 iulie, care adăpostește o mare parte a submarinelor nucleare ale Flotei Pacificului.

Deocamdată nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami în urma cutremurului din 13 septembrie. Autoritățile monitorizează îndeaproape situația pentru a evalua potențialele riscuri și pagube.

Cutremurele puternice sunt frecvente în regiunea Kamceatka, situată în „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Kamceatka are în jur de 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130 și este una dintre cele mai active zone seismice de pe Terra.

