Acum, biroul șerifului din comitatul Skagit investighează cazul, iar pasionații de whiskey se întreabă dacă și unde ar putea apărea prețioasele sticle de Garryana – un whiskey mai „pur” învechit 10 ani, de la Westland Distillery.

Director distilerie: schema de transport fraudulos, descoperită după o săptămână

Sticlele au dispărut pe 31 iulie, când cineva într-un camion de marfă s-a prezentat la depozitul distileriei Westland din Burlington, Washington, cu documente care păreau să le dea dreptul de a ridica un transport de whiskey single malt Westland, Watchpost blended și Garryana, cu destinația New Jersey.

Dar sticlele nu au mai ajuns niciodată la destinația finală, iar „schema sofisticată de transport fraudulos” a fost descoperită o săptămână mai târziu, a declarat Jason Moore, directorul general al distileriei cu sediul în Seattle.

Ediția aniversară de 10 ani a sticlelor de Garryana este de neînlocuit, a spus Moore. „Aceasta este o situație nefericită și extraordinară”, a adăugat el.

Biroul șerifului din comitatul Skagit, SUA, nu a răspuns imediat la mesajul lăsat de jurnaliștii Associated Press.

Cele 12.000 de sticle whiskey furate, greu de vândut pe piață

„Ar putea fi dificil să fie vândută marfa furată”, spune Mark Gillespie, gazda podcastului WhiskyCast, care a publicat peste 3.800 de note de degustare pentru diferite tipuri de whiskey.

„Va fi foarte greu pentru cei care au luat marfa să o pună pe piață, pentru că ceea ce au furat este atât de rar încât toată lumea știe de el. Vedem astfel de furturi ocazional în Scoția, unde hoții fură un camion plin de whiskey și, de obicei, acesta ajunge în Rusia”, a explicat Gillespie.

Totuși, scoaterea a 12.000 de sticle de whiskey din SUA ar fi dificilă, deoarece acestea sunt rare și ușor de recunoscut, iar revânzarea lor pe piața americană poate fi complicată din cauza sistemului în trei trepte pentru vânzările de alcool.

Distileriile vând, de regulă, distribuitorilor sau angrosiștilor, care apoi vând către retaileri, restaurante și baruri.

Revânzarea pe piața secundară – atunci când persoane fizice cumpără sticle populare și le revând cu profit – este, în general, ilegală.

Nu același lucru se aplică în mare parte din Europa, unde casele de licitații și alte afaceri sunt specializate în vânzările pe piața secundară.

Ce este whiskey-ul single malt

„Originea Garryana este importantă pentru că este primul lor whiskey învechit de 10 ani. Declarațiile de vârstă indică cât de vechi este whiskey-ul, iar în această țară multe distilerii artizanale nu au încă 10 ani. Așa că pentru o distilerie artizanală să poată scoate pe piață un produs de 10 ani este o realizare”, explică Gillespie.

Westland se concentrează pe whiskey-urile single malt, un tip de băutură făcută din orz, similară cu scotch-ul. Însă Moore spune că Westland a lucrat intens pentru aroma din fiecare sticlă, folosind cereale locale, turbă extrasă dintr-o mlaștină de pe Peninsula Olympic și un tip specific de drojdie ales pentru a scoate în evidență aromele regionale.

Asta face ca Garryana să fie special, a adăugat el. Este maturat în butoaie din stejar Quercus garryana, care crește în principal în nord-vestul Pacificului.

Whiskey-ul ediție limitată câștigă regulat premii, a spus Gillespie, iar ediția din 2023 a fost desemnată al treilea cel mai bun whiskey din lume de revista Whisky Advocate.

Whiskey-ul se va scumpi, după ce 3.000 de sticle au fost furate

Garryana se epuizează în fiecare an, a adăugat el, iar acum, cu 3.000 de sticle dispărute din lotul de 7.500 al acestui an, prețul pe piața secundară va crește.

Moore a spus că firma a luat măsuri suplimentare pentru a-și proteja lanțul de aprovizionare și că, deocamdată, se concentrează pe deservirea clienților, nu pe anchetă.

„Ce se întâmplă de aici înainte este în afara controlului nostru, iar noi ne bucurăm să distribuim whiskey-ul nostru și să interacționăm cu susținătorii noștri. Este un lucru extrem de rar și, deși e un pas înapoi, avem încredere că vom reuși să distribuim acest whiskey. Suntem mândri să facem ceva ce oamenii apreciază”, spune Moore.

O pierdere de un milion de dolari ar duce multe distilerii la faliment, dar Gillespie spune că se așteaptă ca Westland să treacă peste această pierdere, în parte pentru că a fost cumpărată de grupul parizian Remy Cointreau în 2016.

Totuși, are un sfat pentru cei dornici să guste produsele Westland: să rămână în lanțurile legale de distribuție.

„Dacă cineva încearcă să vă ofere acum o ladă de whiskey Westland, eu aș suna la poliție”, a spus Gillespie.