„În cazul Oprescu, (…) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni. Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc. Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (…) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare”, a declarat luni, 25 iulie, Dan Halchin, într-o conferinţă de presă.

Pe 13 mai, Sorin Oprescu a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani. El a fost găsit vinovat în dosarul în care este acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Fostul primar general al Capitalei a plecat din România înainte să fie anunțată sentința finală. El nu a fost însă încarcerat deoarece se află în Grecia, de unde s-a cerut extrădarea.

Judecătorii de la Curtea de Apel din Atena au decis săptămâna trecută ca Sorin Oprescu să nu fie extrădat în România. Oprescu se află în libertate după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro în Grecia. Judecătorii eleni au considerat că fostul primar nu ar beneficia de condiţii decente în închisorile din România dacă ar fi extrădat şi nu se va putea trata pentru bolile de care suferă.

„În cazul Rudel Obreja s-a intervenit conform cutumelor medicale”

Șeful ANP a mai declarat luni că în cazul lui Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box, condamnat în luna aprilie la cinci ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, s-a intervenit potrivit cutumelor medicale din orice spital.

Recomandări Dezonoarea nu e că Viktor Orban a vorbit cum a vorbit, ci că ministrul Aurescu i-a răspuns cum a răspuns

Tribunalul Ilfov a dispus, vinerea trecută, ca Obreja să fie eliberat pe o perioadă de trei luni din Penitenciarul Jilava, pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din ţară.

Pe 7 iulie, el solicitase instanţei să îi fie întreruptă executarea pedepsei de cinci ani, invocând probleme grave de sănătate, pentru care are nevoie de tratament „în condiţii umane”.

„În cazul Rudel Obreja s-a acţionat în concordanţă cu prevederile şi cutumele medicale pe care le regăsim în orice spital, (…) tot ce s-a putut uman face în această speţă s-a făcut. S-a rostogolit ideea că ar fi fost în dureri foarte mari de la depunere, lucru care nu este adevărat. Persoana privată de libertate a fost depusă în sistemul penitenciar pe 7 aprilie, a beneficiat de toate evaluările standard care se realizează, avea o stare de sănătate normală, iar problemele şi simptomatologia care au dus în final la diagnosticarea acestei boli teribile au început la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie”, a explicat Dan Halchin, conform Agerpres.

Recomandări Discursul integral al lui Viktor Orbán la Tușnad, în limba română și în limba maghiară

Șeful ANP a precizat că Rudel Obreja a ieşit la muncă în prima jumătate a lunii iunie.

„Dacă lucrurile vehiculate în spaţiul public că ar fi fost ignorate, că ar fi avut dureri extraordinare, ar fi fost reale, nu cred că cineva poate să suporte dureri de magnitudinea asta şi să şi muncească”, a susținut Dan Halchin.

Şefa Direcţiei Medicale a ANP, Laurenţia Ştefan, a menţionat că unităţile penitenciare au în dotare cabinete de medicină de familie similare cu reţeaua sanitară publică, iar examinarea lui Rudel Obreja s-a efectuat clinic pe baza simptomatologiei prezentate de acesta.

„Medicul nostru curant de la Penitenciarul Jilava, în momentul în care a evaluat pacientul, a ridicat anumită suspiciune de diagnostic pe baza acuzelor subiective prezentate. În prima zi, efectiv, când a fost simptomatologia mai accentuată, imediat a fost programat la evaluare, similar cu procedura unui medic de familie. Prima prezentare a fost făcută într-un penitenciar-spital. Tot pe baza simptomatologiei s-au făcut din punct de vedere clinic şi paraclinic analize uzuale, care au fost în limite normale. Ulterior, la câteva zile, din nou această prezentare de afecţiune, dureri mai intense, imediat în ziua respectivă a fost trimis la Spitalul «Bagdasar-Arseni»”, a declarat Laurenţia Ştefan.

Recomandări REPORTAJ. Deşi suferă de lipsa apei în fiecare vară, oamenii din Flămânzi privesc spre cer, nu spre autorități: „Totul depinde de Dumnezeu”

Ea a adăugat că la Spitalul „Badgasar-Arsenie” lui Rudel Obreja i-au fost realizate investigaţii clinice şi paraclinice, iar primul CT i-a fost făcut la Spitalul Universitar de Urgenţă Floreasca pe 22 iunie.

Laurenția Ștefan a precizat că penitenciarele-spital nu au în dotare aparatură de înaltă performanţă, computer tomograf sau RMN.

Într-un mesaj postat pe Facebook după ce soția sa a dezvăluit că acesta a fost diagnosticat cu cancer, Rudel Obreja a explicat care sunt motivele pentru care a cerut întreruperea pedepsei.

„Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală”, a scris fostul președinte al Federației Române de Box.

„Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri”, adăuga, pe 17 iulie, Rudel Obreja, în mesajul său.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, șocat când a ajuns la Piatra Neamț. Ce a văzut:"Am stat vreo două săptămâni în casă"

Playtech.ro Soția lui Mircea Radu, accidentată pe trecerea de pietoni. A fost transportată de urgență la spital

Observatornews.ro Familia care a pierit în tragedia din Teleorman era stabilită în Franța. Mai aveau o oră și ajungeau acasă, la Zimnicea

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2022. Peștii poate că nu se mai simt la fel de norocoși ca și zilele trecute, dar șansa lor nu a dispărut nicăieri

Știrileprotv.ro Pasagerul unui avion a văzut deodată ceva ieșind dintre nori. S-a grăbit să-i facă o poză, iar când a aflat ce e a înlemnit

Orangesport.ro EXCLUSIV | Becali şi-a găsit antrenor. Patronul FCSB-ului se întâlneşte astăzi cu favoritul său pentru a pune la punct toate detaliile înţelegerile

PUBLICITATE Apărut de nicăieri, un serial SF lansat acum 8 ani, a ajuns direct în topul Netflix

PUBLICITATE Tot ce vreți să purtați în vacanța de vară găsiți pe remixshop.com