„Am nevoie de tratament in condiții UMANE, de grija medicilor și a familiei mele, extrem de importante în contextul actual și iată de ce: – stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; – sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp , zi și noapte – nu am telefon, doar 5 vizite PE LUNĂ ale soției, deci nu am capacitatea de mișcare pentru a începe tratament sau operație chirurgicală”, scrie fostul președinte al Federației Române de Box pe Facebook.

Rudel Obreja a cerut să i se recunoască dreptul „conferit de Lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate”.

„Rog respectuos Comisia de specialitate din cadrul Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici să se constituie în timp util pentru întocmirea și prezentarea Raportului de Expertiză Medico-Legal la Tribunalul Ilfov, astfel încât Instanța de Judecată să se poată pronunța la termenul deja stabilit pentru data de 20.7.2022″, a adăugat el.

Potrivit lui, orice amânare din cauza lipsei acestui Raport de Expertiza al INML îi „complică șansele”.

„Actele aflate la Dosarul medical, întocmite de cele doua Spitale sunt CLARE, este nevoie doar de confirmarea lor de către INML. Am cancer cu metastaze . CRUNT! Cu VOIA LUI DUMNEZEU, am șanse să mă pot trata/ opera. Repet, orice întârziere le diminuează! Chiar dacă am avut parte de două condamnări NELEGALE, de încălcarea Legilor și a Constituției României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte. După cum vedeți, apelez la Respectarea Legii, în această Țară… OPTIMIST…CURABIL…măcar de CANCER!”, a conchis Rudel Obreja.

Pe 7 iulie, Tribunalul Ilfov a dispus ca fostul președinte al Federației Române de Box să efectueze o „expertiză medico-legală” la Institutul Mina Minovici din București pentru a se stabili starea medicală și unde poate fi tratat, în funcție de gravitatea bolii. Următorul termen a fost fixat pe 20 iulie.

Vineri, pe 15 iulie, soția lui Rudel Obreja anunța, la România TV, că acesta are cancer. Apoi, Rudel Obreja a cerut instanței de judecată să fie eliberat condiționat.

Fostul președinte al Federației de Box, Rudel Obreja, 56 de ani, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, același în care a fost condamnată și Elena Udrea. Verdictul a fost dat de un complet format din cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe 7 aprilie. Instanța a respins ca nefondate contestaţiile depuse de inculpații din dosarul „Gala Bute”, fostul ministru al turismului, Elena Udrea, urmând să execute 6 ani de închisoare.

