Declarația lui Oreste Teodorescu după ce a fost audiat de DIICOT. „Șarada de prost gust s-a terminat”

Oreste Teodorescu a fost audiat la DIICOT Ploiești luni, 16 iulie, în dosarul „Stupefiante pentru VIP-uri”. Jurnalistul Oreste Teodorescu a afirmat că aşa-zisa lui implicare în dosarul droguri pentru vedete este o făcătură. Săptămâna trecută au fost audiați la DIICOT Ploiești creatorul de modă Răzvan Ciobanu și Raluca Bădulescu, în calitate de martori.

Pe contul său de Facebook, Oreste Teodorescu a transmis un mesaj foarte clar despre cele întâmplate la audierrea de luni.

„Șarada de prost gust s-a terminat!

Am fost în această dimineață la DIICOT Ploiești fiind citat ca martor! Încă de la început, procurorul de caz și ofițerul judiciar mi-au precizat ca informațiile eronate apărute in spațiul public cum ca mi s-a percheziționat casa, că am cumpărat droguri de 1.000 de euro și alte bazaconii nu provin de la ei, motivând ca dacă ar fi fost așa, m-ar fi citat sau chiar reținut ca suspect!

Mi s-au arătat patru fotografii ( trei bărbați și o femeie) și am fost întrebat dacă cunosc aceste persoane. Am precizat ca nu am nicio legătură cu acest caz, nu cunosc niciuna dintre persoanele indicate, nu am nici o legătura personală cu niciuna dintre persoanele publice din dosar, nu ma droghez, nu am consumat substanțe interzise.

Mi s-a precizat ca odată semnată aceasta declarație, prezenta mea in acest dosar nu mai este necesară!

Acum, întrucât in spațiul public au fost comportate minciuni grosolane, menite sa îmi prejudicieze dreptul la imagine, credibilitatea profesională și socială, alterarea relațiilor de familie și promovarea unui climat de neîncredere publica in ceea ce privește afirmațiile mele, voi acționa in instanța pe toți cei care se fac vinovați de aceste fapte, solicitând pagube morale și materiale!

La ieșirea de la DIICOT am răspuns tuturor întrebărilor jurnaliștilor, in speranța ca vor publica integral depoziția mea! Astept ca cei care au preluat și multiplicat minciunile grosolane despre mine, sa dea dezmințiri direct proporționale!”, a scris Oreste Teodorescu pe pagina lui de socializare.

