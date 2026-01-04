Ce putere va avea Delcy Rodríguez

Conform hotărârii TSJ, Delcy Rodríguez va exercita funcția de președinte interimar cu «toate puterile, îndatoririle și facultățile inerente Președinției Republicii».

Ceremonia va avea loc la sediul Parlamentului, în aceeași zi în care va începe noua sesiune legislativă. Adunarea Națională aleasă în mai 2025 este formată din 285 de deputați, printre care Jorge Rodríguez, fratele vicepreședintei, și liderul opoziției Henrique Capriles Radonski.

Alegerile din 25 mai 2025 au fost marcate de criticile opoziției, care a contestat procesul electoral. María Corina Machado și Edmundo González Urritia, liderii opoziției, au boicotat scrutinul, susținând că rata de abținere a fost de peste 85%, mult peste cifra oficială de 57,4%, raportată de Consiliul Electoral Național (CNE).

Situația tensionată a fost amplificată de scandaluri anterioare legate de alegerile din 2024, când acuzații de fraudă au umbrit procesul electoral, conform El Nacional.

Conform TSJ, măsura de instituire a unui președinte interimar a fost luată ca o acțiune «precautorie, urgentă și preventivă» pentru a asigura continuitatea administrativă a statului.

Instanța a subliniat că hotărârea nu reprezintă o decizie definitivă cu privire la natura absenței prezidențiale, fie ea temporară sau permanentă.

Decizia intervine într-un context de criză politică și instituțională, după atacul SUA asupra Venezuelei, în urma căreia fostul lider al Venezuelei și Cilia Flores au fost capturați. Surse politice au indicat că Delcy Rodríguez a fost aleasă de Washington pentru a conduce discuțiile preliminare privind o posibilă tranziție politică în Venezuela.

Într-un discurs public susținut cu câteva ore înainte de anunțul TSJ, Delcy Rodríguez, alături de colaboratorii săi apropiați, Diosdado Cabello și Vladimir Padrino López, a cerut Statelor Unite să-l elibereze pe Nicolás Maduro și a reiterat susținerea față de fostul lider chavist. „Nicolás Maduro este singurul președinte al Venezuelei”, a declarat aceasta, în ciuda deciziei care o plasează temporar în funcția de președinte interimar.

De ce i se spune „tigroaica lui Maduro”

Rodríguez, o figură cunoscută pe scena internațională, a fost implicată în mai multe momente controversate. În 2020, a atras atenția la nivel global în urma unui incident pe aeroportul Barajas din Spania, când a aterizat în ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Relațiile sale apropiate cu fostul președinte spaniol José Luis Rodríguez Zapatero au fost intens mediatizate.

Președintele Maduro a descris-o pe Rodriguez drept o „tigroaică” pentru apărarea sa neclintită a guvernului.

Rodriguez, care a ocupat și funcția de ministru al Finanțelor, a jucat un rol-cheie în guvernarea politică și economică a țării timp de peste un deceniu, colaborând îndeaproape cu fratele său, președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez. În august 2024, a preluat și rolul de ministru al Petrolului, luptând împotriva sancțiunilor americane.

Rolurile sale de ministru al Petrolului și ministru al Finanțelor au plasat-o în centrul strategiei economice a țării. Rodriguez a implementat politici economice pentru a combate hiperinflația. Politiciana și-a câștigat reputația de negociatoare pragmatică și dură.

O sursă apropiată lui Rodriguez, într-un interviu acordat publicației The Times, a declarat că „Delcy are acum frâiele”, adăugând: „Este destul de clar că este în contact cu Rubio. Trump a precizat clar că Maria Machado nu are niciun sprijin. Preluarea controlului de către Delcy este o veste bună, deoarece înseamnă că se poate obține stabilitate și o perioadă de tranziție poate avea loc fără alte violențe.”

Rodriguez și fratele său nu sunt singura facțiune puternică din cadrul regimului venezuelean. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, un aliat-cheie al lui Maduro și o persoană de linie dură, se remarcă drept un rival al fraților Rodriguez, mai moderați. Ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez, cel mai înalt oficial militar al țării, rămâne, de asemenea, un jucător important la Caracas.

O sursă apropiată guvernului venezuelean, care a evaluat poziția constituțională a lui Rodriguez, a declarat că, dacă răsturnarea lui Maduro este recunoscută oficial, Rodriguez ar fi obligată constituțional să convoace alegeri la scurt timp după aceea.

Cu toate acestea, Rodriguez ar putea rămâne la putere mai mult timp dacă își poate susține argumentul că este la putere doar temporar în locul lui Maduro. În acest caz, Adunarea Națională, prezidată de fratele său, Jorge Rodriguez, și în care partidul său deține majoritatea, ar decide dacă poate rămâne la putere.

