Trei „candidați” la conducerea Venezuelei

Asta pentru că, potrivit experților, trei personaje-cheie ies în evidență ca posibili succesori ai lui Nicolás Maduro: vicepreședinta Delcy Rodríguez, ministrul de Interne Diosdado Cabello și ministrul Apărării Vladimir Padrino.

Toți trei au apărut la televiziune la câteva ore după atac și ar putea prelua conducerea țării. Atât Padrino, cât și Cabello exercită o influență considerabilă asupra armatei, care ar putea rămâne loială unuia dintre ei. Rolul forțelor armate va fi decisiv în stabilirea celui care va prelua frâiele puterii.

În schimb, Delcy Rodríguez dispune de o influență mai mare în zona civilă și economică, dar nu are același acces direct la structurile militare ca Padrino și Cabello.

Delcy Rodríguez a declarat, sâmbătă, la televiziunea națională, că autoritățile de la Caracas nu cunosc locul unde s-ar afla Maduro și soția sa și a cerut Statelor Unite să prezinte „dovezi” că cei doi sunt în viață.

Cine este Delcy Rodríguez

Născută fie la 29 aprilie 1970, fie la 18 mai 1969, Delcy Rodríguez este avocată, diplomat și politician venezuelean și deține funcția de vicepreședinte al Venezuelei din anul 2018.

De-a lungul carierei sale, a ocupat numeroase poziții importante în timpul mandatelor președinților Hugo Chávez și Nicolás Maduro.

A fost ministru al Comunicării și Informării între 2013 și 2014, ministru al Afacerilor Externe în perioada 2014–2017, președintă a Adunării Constituante a Venezuelei între 2017 și 2018, iar între 2024 și 2025 a ocupat funcția de ministru al Petrolului.

În prezent, este membră a conducerii naționale a Partidului Socialist Unit din Venezuela. Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada au impus sancțiuni împotriva sa, invocând presupuse încălcări ale drepturilor omului și rolul jucat în criza politică din Venezuela.

Mandatul său de vicepreședinte a fost contestat în perioada 2019–2023.

Sora președintelui Adunării Naționale a Venezuelei

Delcy Rodríguez este sora lui Jorge Rodríguez Gómez, președintele Adunării Naționale a Venezuelei din 2021, iar tatăl lor, Jorge Antonio Rodríguez, a fost unul dintre fondatorii Ligii Socialiste, un partid marxist din Venezuela.

În plan profesional, Rodríguez a fost cadru universitar la Universitatea Centrală din Venezuela și a condus sindicatul Asociației Avocaților Muncii din țară.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Nicolás Maduro ar fi fost capturat în urma unei operațiuni americane, situație care a generat incertitudine privind structura actuală a conducerii politice de la Caracas și rolul Delcy Rodríguez în administrația venezueleană.

O altă mare necunoscută este reacția opoziției, condusă de María Corina Machado. După ce a revendicat victoria la alegerile din iulie 2024, opoziția cere schimbări politice reale și este posibil să nu se mulțumească doar cu plecarea lui Maduro din palatul prezidențial.

