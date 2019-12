De Adrian Ilie,

Invitată să comenteze reacția Ministerului Educației după publicarea rezultatelor testelor PISA, Oana Moraru a spus: ”Declarația ministrului este catastrofală. Se știa de luni de zile de aceste teste și trebuiau să se pregătească pentru aceste vești proaste. E mai mult vorba de necunoaștere și ignoranță decât de nerecunoaștere (…) Scuzele, istoricul, că e test internațional, străin arată ca pe vremea PSD, genul ăsta de gafă monumentală pentru care nu ai scuză. Vine o gafă de asta și dispare tot optimismul”.

Oana Moraru

Reacția ar fi un semn al refuzului de asumare a răspunderii generalizat la vârful sistemului

”Pare că nimeni din statul român nu-și asumă răspunderea. Noi suntem deja la a patra retestare din patru în patru ani cu rezultate catastrofale. Nu mai avem nicio scuză să nu luăm măsuri. Profesorii sunt la baza piramidei organizaționale cu tot felul de inspectori și experți deasupra lor, dar niciunul nu pare să-și asume răspunderea pentru dezastru. Ministrul vine cu elucubații elucubrante, cu programa veche, nouă… Sunt niște diferențe minore”, a spus Oana Moraru.

Pe lângă lipsa de răspundere, o altă problemă majoră este influența politică. ”E foarte mare imixtiunea în zone profesionale cu politicul. Sunt promovați oameni din zona de partid, mă uitam și la unii consilieri ai dnei ministru… O parte din ei nu au nicio treabă cu educația”, a adăugat Moraru.

Aceasta are dubii legate și de angajamentul actualului ministru al Educației, Monica Cristina Anisie. ”Am văzut interviurile doamnei ministru și am simțit că se teme să nu supere pe nimeni în an electoral. Trebuie un pic de gândire curajoasă, poate chiar un fel de extremism în condițiile în care am ajuns râsul Europei, fundul lumii”, a conchis Oana Moraru.

