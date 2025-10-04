Cum se dimensionează un sistem de panouri fotovoltaice pentru locuință. Ghid pentru factură zero la electricitate

Condiții optime în sudul României

Astfel, în primele 10 luni din 2024, producția de energie din instalații fotovoltaice a fost, în România, de 3,18 miliarde kWh. La sfârșitul anului trecut, țara noastră avea o capacitate fotovoltaică total instalată de 5 GW, care acoperea 5% din producția totală de energie. 

La 31 ianuarie 2025, România avea circa 203.00 prosumatori conectați la rețea dintre care aproximativ 180.000 erau persoane fizice. Puterea instalată totală a prosumatorilor era 2.400 MW, din care persoanele fizice dețineau 1.130 MW. La acel moment, persoanele fizice contribuiau cu circa 1,13 GW la puterea totală fotovoltaică instalată de prosumatori.

Cele mai bune condiții solare pentru instalarea unor astfel de sisteme sunt județele din sudul țării, cum ar fi Dolj, Olt sau Giurgiu. De asemenea, orașele din Dobrogea sau Banat oferă condiții similare, înregistrând un număr ridicat de ore de soare pe an. Zonele sudice, sud-estice și vestice ale țării se bucură de o iradiere solară medie anuală de peste 1.300-1.400 kWh/m². 

Condiții bune pentru instalarea de panouri fotovoltaice sunt și în Transilvania. Acest potențial general permite obținerea unei cantități semnificative de energie electrică cu ajutorul sistemelor fotovoltaice, chiar și în cazul unei locuințe obișnuite.

Harta potențialului fotovoltaic
Harta potențialului fotovoltaic

Estimarea consumului energetic

Primul pas esențial în dimensionarea unui sistem fotovoltaic este analiza detaliată a consumului de energie al locuinței. Pentru aceasta, este recomandat să se examineze facturile de energie electrică din ultimele 12 luni, pentru a identifica consumul mediu lunar și eventualele variații sezoniere (ex: utilizarea aerului condiționat vara sau a aparatelor de încălzire iarna).

„O locuință de dimensiuni medii, formată din 3-4 camere și locuită de o familie de 3-4 persoane, are de obicei un consum anual între 2.400 și 3.000 kWh. Acest consum variază în funcție de numărul și tipul aparatelor electrice, de gradul de izolație termică al clădirii, dar și de obiceiurile de consum ale utilizatorilor. 

De exemplu, utilizarea unor electrocasnice eficiente energetic (clasa A++ sau A+++) poate reduce semnificativ consumul total. După stabilirea necesarului de energie, următorul pas constă în evaluarea spațiului disponibil pentru instalarea panourilor. În mod ideal, panourile trebuie montate pe o suprafață orientată spre sud, cu o înclinație între 25 și 35 de grade și fără umbriri din partea clădirilor învecinate, copacilor sau altor obstacole. Un acoperiș tipic de 25 m², bine orientat și neumbrit, poate acomoda aproximativ 11 panouri fotovoltaice cu o putere nominală de 500 Wp fiecare. 

Acest lucru echivalează cu o putere totală instalată de 5,5 kWp (kilowatt-peak – unitatea standard folosită la măsurarea puterii unui panou fotovoltaic). Deși este posibilă montarea panourilor și pe fațade verticale sau pe sol (cu structuri de susținere), acoperișul rămâne cea mai frecventă și eficientă soluție”, spune Mădălina Nechifor, specialist în domeniul energiei regenerabile solare, într-o analiză realizată pentru portalul InfoClima. 

Înlocuirea acoperișului costă, în medie, între 2.600 de euro și 4.000 de euro, pentru o suprafață tipică de 100 m² (inclusiv materiale și manoperă). Instalarea unui sistem solar rezidențial de 4-6 kW costă între 5.000 de euro și 10.000 de euro, însă un exemplu concret (sistem de 5 kW monofazat) ajunge la 6.975 de euro (echipament + manoperă). 

Totalul pentru o montare separată: poate fi între 7.600 de euro (2.600 + 5.000) și 14.000 de euro (4.000 + 10.000). O lucrare simultană, respectiv înlocuirea acoperișului și instalarea unui sistem ar ajunge, în cel mai ieftin scenariu, la 9.575 de euro (2.600 + 6.975). Astfel, montarea panourilor solare odată cu înlocuirea acoperișului este o alegere eficientă deoarece sunt optimizate costuri și eforturi. Pentru o eficiență în exploatarea panourilor se recomandă amplasarea acestora spre sud. Pe acoperișuri plate, se folosește montaj înclinat (30°) pe structuri balastate sau automatizate – pentru a maximiza captarea luminii. Manopera poate reprezenta între 20-30% din costul total al instalării.

Eficiență orientare panouri

Calculul producției anuale

Un sistem fotovoltaic de 5,5 kWp instalat în România poate produce între 4.800 și 4.900 kWh/an, în condiții optime. Acest rezultat depinde de mai mulți factori, printre care:

*Eficiența panourilor fotovoltaice: În general, panourile moderne au o eficiență cuprinsă între 18% și 22%. Panourile monocristaline sunt cele mai performante și cele mai potrivite pentru spații limitate.

*Eficiența invertorului: Invertorul transformă curentul continuu (DC) produs de panouri în curent alternativ (AC), compatibil cu rețeaua electrică. Randamentul acestuia este, în medie, de 94-98%.

*Factorul de performanță al sistemului (performance ratio – PR): Acest indicator ia în calcul toate pierderile de sistem (pierderi prin cabluri, temperatură, praf etc.). Un PR tipic este în jur de 0,75.

*Formula generală de estimare a producției este: Producție anuală (kWh) = Putere instalată (kWp) × Iradiere solară anuală (kWh/m²) × PR

Opțiuni principale pentru utilizarea energiei produse:

– Sistem fotovoltaic conectat la rețea (on-grid): Energia produsă este utilizată pentru consum propriu, iar surplusul este injectat în rețea, beneficiind de compensare cantitativă prin programul pentru prosumatori.

– Sistem cu stocare (off-grid sau hibrid): Include baterii care stochează surplusul pentru utilizare ulterioară (ex: noaptea sau în zile înnorate). Este mai costisitor (+50%), în România ajungând la costuri cuprinse între 15.000 și 60.000 lei (aproximativ 3.000 - 12.000 de euro), în funcție de capacitate, tip de baterii și alte componente, dar oferă independență energetică totală.

Soluțiile hibride sunt tot mai populare, mai ales în zonele cu rețele electrice instabile sau în comunități rurale izolate. Dacă există planuri de extindere a consumului, e bine să se planifice un sistem ușor mai mare.

Beneficii multiple pentru utilizatori

Analiza realizată de dr. Mădălina Nechifor, absolventă a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, arată și avantajele pe care le aduce un sistem fotovoltaic:

*Reducerea facturilor de energie: În funcție de mărimea sistemului și de consumul propriu, facturile lunare pot fi reduse cu până la 100%
*Independența față de fluctuațiile de preț: Într-un context în care prețul energiei variază constant, sistemele fotovoltaice oferă o stabilitate financiară importantă
*Valoarea adăugată a locuinței: Un imobil dotat cu panouri solare devine mai atractiv pentru potențialii cumpărători
*Impact redus asupra mediului: Un sistem de 5,5 kWp reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 2 tone anual – echivalentul a 136 de arbori plantați.

Costul total al unui sistem fotovoltaic pentru o locuință se situează între 20.000 și 35.000 de lei, în funcție de echipamentele alese și de costurile de montaj. Această investiție se poate amortiza în aproximativ 5-6 ani, mai ales în contextul scumpirii energiei și al compensărilor oferite prosumatorilor. 

Un sistem fotovoltaic complet are o durată de viață de 20-25 de ani, dar bateriile și invertorul trebuie schimbate de 1-2 ori în acest interval. Prin programe guvernamentale precum „Casa Verde Fotovoltaice”, statul român acoperă până la 20.000 de lei din valoarea sistemului, ceea ce face investiția mult mai accesibilă. În plus, energia livrată în rețea este compensată 1:1 în facturile ulterioare.

Procesul de instalare al unui sistem fotovoltaic include mai multe etape: consultanță tehnică și evaluare; proiectarea sistemului și obținerea avizelor; montarea echipamentelor (panouri, invertor, tablouri electrice); racordarea la rețea și punerea în funcțiune; monitorizare și întreținere periodică Este recomandat ca instalarea să fie realizată de firme autorizate ANRE, pentru a beneficia de garanții și de posibilitatea conectării ulterioare la rețea.

Dimensionarea unui sistem fotovoltaic pentru o locuință obișnuită nu este un proces complicat, dar necesită o analiză riguroasă a consumului, a poziționării acoperișului și a obiectivelor utilizatorului (independență energetică, reducerea costurilor sau impact ecologic redus). Cu un sistem bine proiectat, locuința poate deveni complet independentă din punct de vedere energetic, contribuind în același timp la protejarea mediului. În plus, în contextul geopolitic și economic actual, investițiile în energie regenerabilă nu sunt doar sustenabile, ci și esențiale pentru viitorul nostru comun, mai afirmă Mădălina Nechifor.

Mădălina Nechifor. Foto: republica.ro
Mădălina Nechifor. Foto: republica.ro

Avantaje pe termen lung:

*Economii semnificative la facturi, aproape independență energetică pentru locuință
*Valoarea imobiliară crește, proprietățile cu sisteme solare fiind tot mai atractive
*Protecție în fața creșterii tarifelor la energie electrică
*Posibilitate de a deveni prosumator, adică introducerea surplusului de energie în rețea și primirea de compensații
*Instalarea unui sistem fotovoltaic reprezintă un pas esențial nu doar pentru producerea de energie verde, ci și pentru integrarea altor soluții de eficiență energetică, precum pompele de căldură 
*Odată ce locuința dispune de un sistem solar, poate fi valorificat întreg potențialul acestuia prin alimentarea unor echipamente eficiente, ceea ce sporește confortul și reduce dependența de sursele convenționale de energie.

Foto ilustrativ: Shutterstock

