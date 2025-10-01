Marți seara, la reședința sa din Castel Gandolfo, Italia, Papa a fost întrebat despre reuniunea de urgență a unor înalți lideri militari americani, la care Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au ținut discursuri cu puternic caracter partizan.

Consideră „realist” planul de pace pentru Gaza al administrației Trump

Pontiful a clătinat din cap, vizibil dezamăgit: „Acest mod de a vorbi este periculos, pentru că transmite mereu o creștere a tensiunilor. E ca și cum ministrul apărării devine ministrul războiului. Sperăm să fie doar o figură de stil. Desigur, există un stil de guvernare care mizează pe forță și presiune. Să sperăm că nu va duce la război. Trebuie să lucrăm întotdeauna pentru pace”.

Totodată, Papa a apreciat drept „realist” planul de pace al administrației Trump pentru Gaza, exprimându-și speranța că acesta va fi acceptat.

Un jurnalist american l-a întrebat și despre premiul acordat senatorului democrat Dick Durbin de către cardinalul Blase Cupich pentru activitatea în domeniul imigrației, în ciuda faptului că Durbin susține dreptul la avort. Decizia a stârnit critici în rândul episcopilor.

Papa a răspuns că, deși nu cunoaște în detaliu cazul, este esențial să fie evaluată întreaga carieră a politicianului american, care a servit peste patru decenii în Congres, dintre care 28 de ani ca senator.

A vorbit despre avort și tratamentele „inumare” aplicate imigranților

„Cine afirmă că este împotriva avortului, dar susține pedeapsa cu moartea nu este cu adevărat pro-viață. La fel, cine condamnă avortul, dar tolerează tratamente inumane aplicate imigranților nu poate fi considerat pro-viață. Sunt chestiuni complexe, iar adevărul absolut nu îl deține nimeni. Important este să existe respect și să analizăm cu atenție aceste dileme etice, atât ca cetățeni, cât și ca membri ai Bisericii”, a spus Papa Leon.

Ulterior, cardinalul Cupich a anunțat că Durbin a refuzat premiul, precizând că distincția fusese gândită pentru a recunoaște sprijinul său constant în favoarea imigranților.

Cupich a avertizat totodată că episcopii au datoria de a promova unitatea, într-o perioadă în care diviziunile din Biserica americană sunt tot mai adânci.

Papa Leon a evitat polemicile

Comentariile directe ale Papei Leon sunt notabile, deoarece, spre deosebire de predecesorul său, Papa Francisc, care a criticat deschis administrația Trump – inclusiv politica de construire a zidului la granița cu Mexicul sau planurile de deportări în masă – Leon a evitat până acum polemicile publice.

Primul papă american din istorie, el s-a declarat un „ascultător” care vrea să reducă polarizarea și să promoveze dialogul.

Într-o biografie recentă, Leon a explicat că nu dorește să intre în conflicte partizane și nici să impună schimbări doctrinare, ci să pună accent pe demnitatea umană și pe rolul episcopilor americani în relația cu administrația de la Washington.

