Marți seara, la reședința sa din Castel Gandolfo, Italia, Papa a fost întrebat despre reuniunea de urgență a unor înalți lideri militari americani, la care Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au ținut discursuri cu puternic caracter partizan.

Consideră „realist” planul de pace pentru Gaza al administrației Trump

Pontiful a clătinat din cap, vizibil dezamăgit: „Acest mod de a vorbi este periculos, pentru că transmite mereu o creștere a tensiunilor. E ca și cum ministrul apărării devine ministrul războiului. Sperăm să fie doar o figură de stil. Desigur, există un stil de guvernare care mizează pe forță și presiune. Să sperăm că nu va duce la război. Trebuie să lucrăm întotdeauna pentru pace”.

Totodată, Papa a apreciat drept „realist” planul de pace al administrației Trump pentru Gaza, exprimându-și speranța că acesta va fi acceptat.

Un jurnalist american l-a întrebat și despre premiul acordat senatorului democrat Dick Durbin de către cardinalul Blase Cupich pentru activitatea în domeniul imigrației, în ciuda faptului că Durbin susține dreptul la avort. Decizia a stârnit critici în rândul episcopilor.

Papa a răspuns că, deși nu cunoaște în detaliu cazul, este esențial să fie evaluată întreaga carieră a politicianului american, care a servit peste patru decenii în Congres, dintre care 28 de ani ca senator.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!"
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

A vorbit despre avort și tratamentele „inumare” aplicate imigranților

„Cine afirmă că este împotriva avortului, dar susține pedeapsa cu moartea nu este cu adevărat pro-viață. La fel, cine condamnă avortul, dar tolerează tratamente inumane aplicate imigranților nu poate fi considerat pro-viață. Sunt chestiuni complexe, iar adevărul absolut nu îl deține nimeni. Important este să existe respect și să analizăm cu atenție aceste dileme etice, atât ca cetățeni, cât și ca membri ai Bisericii”, a spus Papa Leon.

Ulterior, cardinalul Cupich a anunțat că Durbin a refuzat premiul, precizând că distincția fusese gândită pentru a recunoaște sprijinul său constant în favoarea imigranților.

Cupich a avertizat totodată că episcopii au datoria de a promova unitatea, într-o perioadă în care diviziunile din Biserica americană sunt tot mai adânci.

Papa Leon a evitat polemicile

Comentariile directe ale Papei Leon sunt notabile, deoarece, spre deosebire de predecesorul său, Papa Francisc, care a criticat deschis administrația Trump – inclusiv politica de construire a zidului la granița cu Mexicul sau planurile de deportări în masă – Leon a evitat până acum polemicile publice.

Primul papă american din istorie, el s-a declarat un „ascultător” care vrea să reducă polarizarea și să promoveze dialogul.

Într-o biografie recentă, Leon a explicat că nu dorește să intre în conflicte partizane și nici să impună schimbări doctrinare, ci să pună accent pe demnitatea umană și pe rolul episcopilor americani în relația cu administrația de la Washington.

Le-au tăiat gențile de mâncare ale curierilor și le-au dus în Ferentari. Ce-au găsit peste 300 de elevi pe bancă, la școală
Știri România 19:00
Le-au tăiat gențile de mâncare ale curierilor și le-au dus în Ferentari. Ce-au găsit peste 300 de elevi pe bancă, la școală
„Aviația românească se află pe un trend ascendent", crede Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești „Carpathia"
Interviu
Știri România 18:42
„Aviația românească se află pe un trend ascendent”, crede Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești „Carpathia”
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express" | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Politic

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
