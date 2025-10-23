Totul s-a schimbat miercuri, când, potrivit publicației Kronen Zeitung, scafandrii militari au descoperit cadavrele lor în lacul de acumulare Lipno, din Cehia.

Numărul de înmatriculare al mașinii era încă vizibil, după 10 ani

La momentul dispariției, Baumgartner și Leitner nu aveau asupra lor sume mari de bani și nici pașapoartele. De asemenea, nu s-au înregistrat mișcări pe conturile lor bancare în toți acești ani.

Mama lui Andreas Leitner a respins categoric ipoteza că cei doi ar fi dispărut de bunăvoie.

„Max tocmai își montase o bucătărie în apartament, iar Andi își pusese cu o zi înainte un nou parchet în cameră și își cumpărase un pat nou. Nu faci așa ceva dacă plănuiești să pleci și să dispari”, a spus femeia într-un interviu acordat podcastului Dunkle Spuren („Urme întunecate”) al publicației Kurier.

După descoperirea cadavrelor, echipele de intervenție au scos din lac și mașina cu care mergeau cei doi. Vehiculul era un adevărat „auto Frankenstein”, cum l-a numit Leitner.

Din trei Citroën-uri vechi cumpărate foarte ieftin, Max Baumgartner își construise singur o mașină funcțională.

Mașina era gri-argintie, iar faptul că fusese asamblată din piese diferite se vedea la uși, ale căror părți inferioare erau vopsite în negru. Numărul de înmatriculare UU-883 DP era încă vizibil în momentul operațiunii de recuperare.

Recomandări Povestea Marianei Stan, Directoarea Anului 2025, cea care a început reabilitarea școlii din Dor Mărunt cu doar un cal și-o căruță

Cauza morții celor 2 tineri rămâne neelucidată

Deocamdată, nu există o confirmare oficială prin analize ADN că trupurile găsite aparțin celor doi tineri, dar acest lucru este considerat foarte probabil.

„Încă lipsește confirmarea prin comparație ADN, dar trebuie să presupunem că este vorba despre cei doi dispăruți”, a declarat miercuri seară Gottfried Mitterlehner, șeful Poliției Criminale din Austria Superioară.

Cauza morții rămâne neelucidată. A fost un accident? Sau poate o crimă, comisă de mafia vietnameză, care controlează afaceri ilegale în zonele de frontieră?

Locuitorii din zonă au declarat pentru Dunkle Spuren că Baumgartner și Leitner s-ar fi putut implica într-un conflict cu această mafie în Cehia – posibil din cauza unei datorii neachitate – și că, din acest motiv, ar fi fost „eliminați” împreună cu mașina lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE