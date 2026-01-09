

Cum a decurs drumul celor doi români până în stațiunea de schi din Ucraina

Cei doi soți au decis să plece într-o vacanță la schi, încă din primele zile ale lui 2026. Alegerea destinației a fost una spontană așa că imediat cum s-au hotărât au rezervat o cameră de hotel în stațiunea ucraineană Bukovel.

Soția, medic de profesie, a filmat întreaga experiență și a povestit cum a decurs drumul, dar și ce surpriză i-a întâmpinat când au ajuns la cazare. Videoclipul a fost postat pe TikTok, acolo unde a devenit rapid viral.

„Soțul meu s-a gândit rapid să fugim în Bukovel la schi. Am plecat la Baia Mare, de la Baia Mare ne-am dat seama că nu putem să trecem granița pe la Sighet pentru că mașina depășea 2 tone și ne-am întors pe la Satu Mare”, a povestit dr. Mihaela Mureșan, pe contul său de TikTok.

Cei doi români au rezervat cameră la hotel, dar au găsit totul închis în Bukovel

După drumul lung până în Ucraina, cei doi soți au găsit totul închis când au ajuns în stațiunea Bukovel. Camera fusese rezervată, însă recepția hotelului la care ar fi trebuit să se cazeze se închidea la miezul nopții și nu mai efectua check-in.

„Am luat cazare de pe Booking și când am ajuns în Bukovel ne-am dat seama că de fapt nu putem să intrăm la cazare pentru că check-in-ul se făcea doar până la ora 00.00. Acum stăm și căutăm cazare și nici nu știu dacă o să găsim”, a mărturisit soția.

„Ne-am întors la hotel să vedem cum putem să rezolvăm ceva”, a mai spus ea.

Cum au rezolvat cei doi români problema cazării din stațiunea ucraineană

Cuplul a mers să caute o altă cazare, însă fără rezultat, așa că au revenit în parcarea hotelului unde rezervaseră inițial camera. După mai multe discuții purtate cu un băiat de la recepție, se pare că cei doi soți au reușit să rezolve problema și să primească o cameră în resortul pe care îl rezervaseră inițial.

„La ora patru dimineața am ajuns într-un apartament, am desfăcut o sticlă de vin și ne-am pus la somn”, a mai povestit dr. Mihaela Mureșan, în videoclip.

Recepțiile hotelurilor din Bukovel se închid înainte de miezul nopții

La videoclipul postat pe TikTok, mai mulți internauți cu precizat că există restricții de circulație pe timp de noapte, având în vedere războiul din Ucraina. Alți turiști români care au mai fost în stațiune au explicat că recepțiile hotelurilor se închid în intervalul 23.00 – 04.00.

„Căutasem și eu anul trecut informații despre Bukovel și pe un grup de Facebook am găsit că este restricție de noapte, de la 23 până la 4 dimineața parcă nu ai voie să circuli pe stradă, poate de aceea nu era nimeni. Nu știu dacă încă se aplică sau a fost altul motivul pentru care nu ați găsit recepția deschisă”, a scris cineva.

„Erau tineri pe stradă, ne-am intersectat cu vreo 3 taxiuri dar toate locațiile se închid la 22:30”, a mai explicat și autoarea postării.

Ce reguli există pentru turiștii europeni care vor să meargă în Bukovel

Turiștii europeni pot călatori în Ucraina, inclusiv în stațiunea Bukovel, pentru vacanțe la schi și în 2026, dar trebuie să respecte regulile specifice de intrare, siguranță și operare a stațiunii. Cetățenii UE nu necesită viză pentru sejururi scurte (până la 90 de zile), însă trebuie să aibă pasaport biometric valid și să verifice eventualele restricții de călătorie legate de situația geopolitica.

Pașaportul trebuie să fie valabil minimum 6 luni de la data intrării în Ucraina. Asigurarea medicală internațională este recomandată, iar din 2026, sistemele ETIAS pot afecta călătoriile indirect prin controale UE la întoarcere, cu posibile întârzieri la frontiere.

Bukovel rămâne operațional în 2026, cu pârtii pregătite, dar turiștii trebuie să monitorizeze alerte de călătorie din cauza războiului din Ucraina. Se recomandă evitarea zonelor de conflict și respectarea instrucțiunilor locale de evacuare sau adăpostire.





