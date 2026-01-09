Cum a decurs drumul celor doi români până în stațiunea de schi din Ucraina

Cei doi soți au decis să plece într-o vacanță la schi, încă din primele zile ale lui 2026. Alegerea destinației a fost una spontană așa că imediat cum s-au hotărât au rezervat o cameră de hotel în stațiunea ucraineană Bukovel.

Soția, medic de profesie, a filmat întreaga experiență și a povestit cum a decurs drumul, dar și ce surpriză i-a întâmpinat când au ajuns la cazare. Videoclipul a fost postat pe TikTok, acolo unde a devenit rapid viral.

„Soțul meu s-a gândit rapid să fugim în Bukovel la schi. Am plecat la Baia Mare, de la Baia Mare ne-am dat seama că nu putem să trecem granița pe la Sighet pentru că mașina depășea 2 tone și ne-am întors pe la Satu Mare”, a povestit dr. Mihaela Mureșan, pe contul său de TikTok.

Cei doi români au rezervat cameră la hotel, dar au găsit totul închis în Bukovel

După drumul lung până în Ucraina, cei doi soți au găsit totul închis când au ajuns în stațiunea Bukovel. Camera fusese rezervată, însă recepția hotelului la care ar fi trebuit să se cazeze se închidea la miezul nopții și nu mai efectua check-in.

„Am luat cazare de pe Booking și când am ajuns în Bukovel ne-am dat seama că de fapt nu putem să intrăm la cazare pentru că check-in-ul se făcea doar până la ora 00.00. Acum stăm și căutăm cazare și nici nu știu dacă o să găsim”, a mărturisit soția.

 „Ne-am întors la hotel să vedem cum putem să rezolvăm ceva”, a mai spus ea.

Cum au rezolvat cei doi români problema cazării din stațiunea ucraineană

Cuplul a mers să caute o altă cazare, însă fără rezultat, așa că au revenit în parcarea hotelului unde rezervaseră inițial camera. După mai multe discuții purtate cu un băiat de la recepție, se pare că cei doi soți au reușit să rezolve problema și să primească o cameră în resortul pe care îl rezervaseră inițial.

 „La ora patru dimineața am ajuns într-un apartament, am desfăcut o sticlă de vin și ne-am pus la somn”, a mai povestit dr. Mihaela Mureșan, în videoclip.

 
 @dr.mihaela.muresan Pentru prima dată în Bukovel Partea 1 #bukovel #ski #cazare #twinshotelandspa #viral @Andrei Muresan ♬ sunet original - Dr. Mihaela Mureșan

Recepțiile hotelurilor din Bukovel se închid înainte de miezul nopții

La videoclipul postat pe TikTok, mai mulți internauți cu precizat că există restricții de circulație pe timp de noapte, având în vedere războiul din Ucraina. Alți turiști români care au mai fost în stațiune au explicat că recepțiile hotelurilor se închid în intervalul 23.00 – 04.00.

„Căutasem și eu anul trecut informații despre Bukovel și pe un grup de Facebook am găsit că este restricție de noapte, de la 23 până la 4 dimineața parcă nu ai voie să circuli pe stradă, poate de aceea nu era nimeni. Nu știu dacă încă se aplică sau a fost altul motivul pentru care nu ați găsit recepția deschisă”, a scris cineva.

„Erau tineri pe stradă, ne-am intersectat cu vreo 3 taxiuri dar toate locațiile se închid la 22:30”, a mai explicat și autoarea postării.

Ce reguli există pentru turiștii europeni care vor să meargă în Bukovel

Turiștii europeni pot călatori în Ucraina, inclusiv în stațiunea Bukovel, pentru vacanțe la schi și în 2026, dar trebuie să respecte regulile specifice de intrare, siguranță și operare a stațiunii. Cetățenii UE nu necesită viză pentru sejururi scurte (până la 90 de zile), însă trebuie să aibă pasaport biometric valid și să verifice eventualele restricții de călătorie legate de situația geopolitica.

Pașaportul trebuie să fie valabil minimum 6 luni de la data intrării în Ucraina. Asigurarea medicală internațională este recomandată, iar din 2026, sistemele ETIAS pot afecta călătoriile indirect prin controale UE la întoarcere, cu posibile întârzieri la frontiere.

Bukovel rămâne operațional în 2026, cu pârtii pregătite, dar turiștii trebuie să monitorizeze alerte de călătorie din cauza războiului din Ucraina. Se recomandă evitarea zonelor de conflict și respectarea instrucțiunilor locale de evacuare sau adăpostire.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Ce spune despre tine obiceiul de a pune scaunul la loc după ce te ridici de la masă. Explicațiile psihologilor
Știri România 16:53
Ce spune despre tine obiceiul de a pune scaunul la loc după ce te ridici de la masă. Explicațiile psihologilor
Nicușor Dan a explicat de ce România a votat Acordul UE - Mercosur și ce se întâmplă cu fermierii români
Știri România 16:47
Nicușor Dan a explicat de ce România a votat Acordul UE – Mercosur și ce se întâmplă cu fermierii români
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii
Fanatik.ro
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Anunțul făcut de Georgiana Lobonț după 10 ani de căsnicie cu soțul Rareș: „Drumurile noastre credeam că vor fi diferite, el studia medicina, iar eu dreptul”
Stiri Mondene 16:54
Anunțul făcut de Georgiana Lobonț după 10 ani de căsnicie cu soțul Rareș: „Drumurile noastre credeam că vor fi diferite, el studia medicina, iar eu dreptul”
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc. Modul inedit în care au făcut anunțul. „Se întâmplă”
Stiri Mondene 16:39
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc. Modul inedit în care au făcut anunțul. „Se întâmplă”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
ObservatorNews.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Decizia MAE ca România să voteze Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”, acuză PSD
Politică 16:44
Decizia MAE ca România să voteze Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”, acuză PSD
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Politică 15:58
Armata elvețiană a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii