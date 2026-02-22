„Semnalul dat de detector ne-a oprit pe loc. Era semnal puternic și am știut că este ceva important. Am săpat cu grijă și am dat de un vas plin cu monede romane. Sunt multe, însă nu ne-am grăbit să stricăm ceva, mai ales că vasul era deja spart în pământ. Am predat totul la Direcția pentru Cultură Prahova, specialiștii de la Muzeul de Istorie și Arheologie vor număra și evalua monedele”, a declarat Leonard Popa.

Vasul, care conținea monede romane, a fost descoperit la doar 40 de centimetri adâncime. În apropierea acestuia au mai fost găsite și câteva piese din argint, ce urmează să fie analizate de experți pentru a le stabili valoarea istorică.

Cei doi soți, Cornelia și Leonard Popa (48 și 50 de ani), practică detecția de mai bine de șase ani.

„Nu ne considerăm vânători de comori, ci pasionați de istorie și iubitori de natură”, a explicat bărbatul care a găsit comoara din Prahova.

În această perioadă, ei au descoperit mai multe artefacte, printre care monede, vase de lut, bijuterii și arme din diverse epoci istorice, toate predate autorităților, conform legislației.

Tezaurul roman, găsit în timpul unei ploi torențiale, urmează să fie inventariat și evaluat de specialiștii Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova.

După stabilirea valorii istorice, Cornelia și Leonard Popa vor primi o recompensă, conform legii.

