Tragedia a avut loc duminică, aproape de miezul nopții. Șoferul autoturismului, care ar fi circulat cu viteză, a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac, potrivit Observator News. În urma impactului, mașina s-a răsturnat, iar cele doua persoane aflate în vehicul au rămas încarcerate.

Pompierii de la Descarcerare i-au scos dintre fiare, dar tinerii nu mai prezentau semne vitale. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la INML.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Palatul Snagov către D.N.1L, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă”, precizează Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să afle cum s-a produs tragedia.

