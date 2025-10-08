Au intrat cu motocicleta în mașina din față

Un tânăr de 19 ani şi un bărbat de 31 de ani au murit, miercuri seară, după ce motocicleta pe care se aflau a intrat în coliziune cu maşina care circula în faţa sa pe un drum județean din Mureș.

Accidentul a avut loc la data de 8 octombrie, în jurul orei 17.20, în localitatea Stejăriș, din comuna Acățari.

„Din primele informaţii, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbeşti, care se deplasa în direcţia Acăţari, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe sensul opus de circulaţie, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja”, a transmis IPJ Mureş.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Cele două persoane au fost găsite în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă nu le-au putut salva.

„Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum şi pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat”, a precizat IPJ Mureș.

Recomandări Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

La locul accidentului au intervenit două ambulanţe SMURD, de prim ajutor şi terapie intensivă mobilă, elicopterul SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Testările efectuate în cazul celorlalţi şoferi au avut rezultate negative. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE