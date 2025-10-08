Au intrat cu motocicleta în mașina din față

Un tânăr de 19 ani şi un bărbat de 31 de ani au murit, miercuri seară, după ce motocicleta pe care se aflau a intrat în coliziune cu maşina care circula în faţa sa pe un drum județean din Mureș.

Accidentul a avut loc la data de 8 octombrie, în jurul orei 17.20, în localitatea Stejăriș, din comuna Acățari.

„Din primele informaţii, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbeşti, care se deplasa în direcţia Acăţari, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe sensul opus de circulaţie, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja”, a transmis IPJ Mureş.

Dosar penal pentru ucidere din culpă

Cele două persoane au fost găsite în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă nu le-au putut salva.

„Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum şi pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat”, a precizat IPJ Mureș.

Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
Recomandări
Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”

La locul accidentului au intervenit două ambulanţe SMURD, de prim ajutor şi terapie intensivă mobilă, elicopterul SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Testările efectuate în cazul celorlalţi şoferi au avut rezultate negative. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Unica.ro
CCR, lovitură după lovitură! Ce se întâmplă cu Guvernul Bolojan! Scena politică arde după această decizie fără precedent!
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
GSP.RO
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
GSP.RO
BYD a prezentat la Salonul Auto București modelele din noua generație » Ce este inovatorul sistem hibrid DM-i și cât costă
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

ANM anunță ninsoare însoțită de vânt puternic și cu vizibilitate de sub 100 metri, în seara asta, în județul Suceava
Știri România 20:24
ANM anunță ninsoare însoțită de vânt puternic și cu vizibilitate de sub 100 metri, în seara asta, în județul Suceava
Reacția lui Raed Arafat după avertizările din ultimele 24 de ore: „Nu ne cerem scuze pentru acest lucru”
Știri România 19:53
Reacția lui Raed Arafat după avertizările din ultimele 24 de ore: „Nu ne cerem scuze pentru acest lucru”
Parteneri
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Adevarul.ro
Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea”
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
Stiri Mondene 20:46
Cât o costă pe Nicole Kidman fiecare an în care Keith Urban nu s-a drogat. „Clauza privind cocaina” îl va îmbogăți
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Stiri Mondene 18:26
5 știri by Libertatea – Monden: Dorian Popa şi-a organizat propria nuntă pe la spatele miresei. Cum a reacţionat Andreea
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
ObservatorNews.ro
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
Redactia.ro
Doliu în muzica românească! A murit un membru important al trupei Direcția 5
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme
KanalD.ro
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme

Politic

Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Politică 17:41
Cătălin Drulă, indignat că s-au închis școlile București și Ilfov: „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV”
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită