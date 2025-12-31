Maşina în care se aflau tinerii în vârstă de 18 şi 19 ani a fost implicată într-un accident cumplit. Din motive încă necunoscute, autoturismul a părăsit sensul de mers, a lovit colţul unei clădiri, s-a răsturnat, apoi a luat foc.

„La data de 31 decembrie, în jurul orei 2.50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti – Formaţiunea Rutieră au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în oraşul Găeşti. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că un tânăr, de 18 ani, din oraşul Găeşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Vladimir Streinu, din oraşul Găeşti, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, acroşând colţul unei clădiri, după care autoturismul s-ar fi răsturnat, luând foc”, au transmis reprezentaanții IPJ Dâmboviţa.

La sosirea echipajelor a fost identificat un autoturism răsturnat, cuprins de flăcări. Din nefericire, în interiorul mașinii au fost identificate două persoane carbonizate. Poliţiştii urmează să stabilească ce a provocat acest accident cumplit și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

