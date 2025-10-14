În timpul discursului său, Donald Trump, în vârstă de 79 de ani și căsătorit de trei ori, a spus despre Meloni că e „frumoasă”, recunoscând totodată că o astfel de afirmație ar putea fi considerată sexistă.

„Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei, e sfârșitul carierei tale politice dacă o faci – dar e o tânără frumoasă”, a declarat Donald Trump, în timp ce vorbea despre eforturile sale de pace în Orientul Mijlociu. „Dacă folosești cuvântul «frumoasă» în Statele Unite când te referi la o femeie, riști să-ți pierzi cariera politică. Dar îmi voi încerca norocul”, a adăugat Donald Trump.

Întorcându-se către Giorgia Meloni, în vârstă de 48 de ani, Trump i-a spus direct: „Nu te deranjează dacă-ți spun că ești frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești”.

Trump to Giorgia Meloni:



“In the U.S., if you tell a woman shes beautiful, your political career is over. But Ill take my chances. You wont be offended if I say youre beautiful, right?“



pic.twitter.com/YZEdsZjwSU — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 13, 2025

Reacția premierului italian nu a putut fi observată clar, întrucât Trump bloca vederea camerelor. Fostul președinte a continuat, numind-o pe Meloni un „lider incredibil”, adăugând: „Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes”.

Giorgia Meloni a fost singura femeie dintre cei aproximativ 30 de lideri aflați pe scenă în spatele lui Trump, la evenimentul în care aceștia au semnat o declarație de angajament pentru promovarea păcii în Gaza.

Doland Trump a fost criticat în trecut pentru comentarii considerate sexiste. În septembrie, o curte de apel din SUA a menținut amenda de 83,3 milioane de dolari impusă de un juriu, după ce a fost găsit vinovat de defăimarea scriitoarei E. Jean Carroll, care l-a acuzat de agresiune sexuală.

