„I-a luat mult prea mult timp să se răzgândească”

Donald Trump îl critică dur pe Keir Starmer pentru blocarea accesului la baza din Insulele Chagos. Președintele american a declarat că este „foarte dezamăgit” de decizia Londrei de a interzice utilizarea insulei Diego Garcia în contextul tensiunilor cu Iranul, marcând un moment tensionat în relația bilaterală.

Invocând normele dreptului internațional, Marea Britanie a refuzat inițial să permită Statelor Unite lansarea de atacuri de la bazele Diego Garcia și RAF Fairford. Totuși, sub presiunea evenimentelor, premierul britanic a revenit duminică seară asupra deciziei, autorizând accesul forțelor americane la baza din Diego Garcia, însă strict pentru „scopuri defensive specifice și limitate”.

Trump a spus că lui Starmer „i-a luat mult prea mult timp să se răzgândească”.

„Probabil că nu s-a mai întâmplat niciodată asta între țările noastre. Se pare că era îngrijorat de legalitate”, a spus Trump.

Trump nu mai sprijină acordul privind Insulele Chagos

Tensiunile legate de utilizarea bazei Diego Garcia au condus la o schimbare de poziție la Washington: președintele nu mai sprijină acordul semnat de Keir Starmer privind Insulele Chagos. Planul premierului de a transfera proprietatea teritoriului către statul Mauritius, păstrând doar dreptul de închiriere pentru baza militară, a pierdut astfel un aliat extern critic.

„Dintr-odată, Mauritius revendica dreptul de proprietate. Ar fi trebuit să lupte pentru a o deține sau să-l oblige să o ia, dacă vreți să știți adevărul. Dar nu, am fost foarte dezamăgiți de Keir”, a mai spus Trump.

Comentând schimbarea de poziție a lui Starmer cu privire la baza Diego Garcia, președintele american a punctat: „E un pas înainte, dar a durat mult prea mult. Mult prea mult timp”.

Pe lângă criticile de la Casa Albă, premierul britanic este vizat acum și de un val de reacții negative din partea republicanilor de la Washington, iritați de această amânare.

De ce este baza Diego Garcia atât de importantă

Diego Garcia, deținută de Marea Britanie, se află la 3.850 km de coasta de sud a Iranului. Aceasta o plasează în afara razei de acțiune a rachetelor balistice iraniene, dar în raza de acțiune a bombardierelor americane B2.

Marea Britanie susține că acordul de cedare a proprietății asupra Insulelor Chagos este singura modalitate de a proteja funcționarea în continuare a bazei. La scurt timp după preluarea mandatulului, Trump a declarat că susține acordul și crede că acesta va ajuta baza militară, o poziție lăudată de oficialii britanici drept o victorie diplomatică.

Cu toate acestea, s-a răzgândit pe 20 ianuarie, lansând un atac împotriva acordului pe platforma sa Truth Social.

Trump a spus că a fost un act de „mare stupiditate” din partea Regatului Unit, înainte de a-și schimba poziția pentru a doua oară 10 zile mai târziu, când a spus că este „cea mai bună” înțelegere pe care Starmer ar fi putut-o face în aceste circumstanțe.

Pentagonul a solicitat sâmbătă utilizarea bazelor britanice

Pe 10 februarie, Trump a anunțat încă o dată că se opune acordului, după ce se crede că Marea Britanie i-a refuzat cererea de a utiliza baza înainte de atacurile asupra Iranului.

Potrivit publicației The Telegraph, Pentagonul a solicitat sâmbătă utilizarea bazelor britanice pentru a distruge capacitățile de lansare de rachete iraniene.

Cererea a venit în contextul în care Iranul a folosit rachete pentru a ataca și cetățeni fără discriminare în Orientul Mijlociu, o mișcare care, conform dreptului internațional, ar fi facilitat acordul Marii Britanii. Rachetele și dronele Iranului au lovit ținte în Israel și în Golf, inclusiv în Bahrain, Oman, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

