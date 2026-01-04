„Îi este foarte frică de carteluri. Ei conduc Mexicul”

„Cartelurile conduc Mexicul. Ea nu conduce Mexicul. Am putea fi corecți politic și drăguți și să spunem: «O, da, ea conduce». Nu, nu. Îi este foarte frică de carteluri. Ei conduc Mexicul. Și am întrebat-o de nenumărate ori: «Ați vrea să eliminăm cartelurile?»… va trebui făcut ceva cu Mexicul”.

Trump a precizat că arestarea lui Maduro nu a fost un mesaj pentru preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum, pe care a descris-o ca fiind o „prietenă” şi „o femeie bună”, dar a subliniat: „cartelurile guvernează Mexicul; ea nu guvernează”.

El a dezvăluit că i-a propus lui Sheinbaum de mai multe ori ca armata americană să combată traficul de droguri din Mexic, dar preşedinta i-a cerut să nu facă acest lucru.

Trump a explicat că în Statele Unite sute de mii de oameni mor din cauza drogurilor care, potrivit lui, intră în mare parte în ţară pe la graniţa cu Mexicul: „În caz că nu ştiţi, acestea vin prin graniţa sudică. Trebuie să facem ceva în legătură cu Mexicul”, a spus el.

„Neintervenția și soluționarea pașnică a disputelor”

După operațiunea militară împotriva Venezuelei, președinta Mexicului a postat pe rețeaua X Articolul 2, paragraful 4 din Carta Națiunilor Unite: „Membrii Organizației se vor abține în relațiile lor internaționale de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite.” Sheinbaum a reiterat că guvernul său se ghidează după principiile constituționale ale politicii externe, în special neintervenția și soluționarea pașnică a disputelor.

Există „o relație foarte bună”

În legătură cu afirmațiile lui Donald Trump privind Mexicul, Claudia Sheinbaum a precizat, potrivit Forbes, că aceste declarații „nu sunt noi” și a subliniat că există „o relație foarte bună” în materie de securitate, cu „comunicare” și „înțelegere” construite în cadrul întâlnirilor anterioare.

„Colaborare, coordonare, dar nu subordonare”, a rezumat el.

Președintele mexican a dat asigurări că legătura cu SUA este menținută prin intermediul Ministerului de Externe, în timp ce noi poziții sunt pregătite după contactele cu alți lideri din regiunea Americii Latine.

Întrebată despre viitorul relației Mexicului cu Venezuela, în urma anunțului lui Trump că Washingtonul „va guverna” țara până la o tranziție, Sheinbaum a indicat că va analiza situația „cu echipa guvernamentală, cu Ministerul Afacerilor Externe”, fără a oferi detalii.

Donald Trump ar fi de acord să atace Mexicul

Președintele Donald Trump a declarat în noiembrie 2025 că ar fi „de acord” să lanseze atacuri în Mexic împotriva cartelurilor de droguri, contrazicându-l pe secretarul de stat Marco Rubio, care afirmase înainte că o astfel de situație nu va avea loc, relatează The Latin Times. Ar fi pentru prima dată în istorie când două țări care găzduiesc Campionatul Mondial de Fotbal sunt în război.

Întrebat la Biroul Oval despre potențiala „lansare de atacuri în Mexic sau trimitere de trupe sau personal american” în țară, Trump a răspuns: „E în regulă pentru mine”.

„Trebuie să facem orice pentru a opri drogurile. Există probleme mari în Mexico City. Dacă trebuie să facem acolo ceea ce am făcut pe căile navigabile… aproape că nu mai intră droguri pe căile navigabile. Nu cumva a scăzut nivelul la 85?”, a adăugat Trump.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a respins însă în repetate rânduri posibilitatea producerii unui astfel de scenariu. Săptămâna trecută, ea a reiterat că o prezență militară americană în țară este „exclusă”, subliniind un „acord” între cele două națiuni.

Sheinbaum a declarat în cadrul conferinței sale de presă zilnice că acordul „garantează suveranitatea" Mexicului „chiar dacă există unele personalități politice din țară care cer" o intervenție a SUA.




















