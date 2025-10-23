Comemorarea de joi a revoltei din 1956 din Ungaria – o revoltă înăbușită împotriva dominației sovietice – ocupă un loc central în ideologia partidului populist de dreapta Fidesz, care a fost cândva ferm antisovietic, dar care s-a apropiat de Rusia sub conducerea lui Orbán.

Fidesz așteaptă o participare-record la comemorarea de la Budapesta

Fidesz, aflat la putere din 2010, a anunțat că se așteaptă la o participare record la comemorarea de anul acesta de la Budapesta, iar Orbán își va ține discursul în fața susținătorilor săi la Parlament.

Partidul a descris mitingul drept un „marș al păcii”, însă evenimentul a suferit un eșec în această săptămână, după ce s-a aflat că întâlnirea de la Budapesta, care fusese vehiculată între Donald Trump și Vladimir Putin, nu va mai avea loc.

Pe măsură ce marșul partidului de guvernământ va străbate capitala, acesta va trebui să ocolească o altă demonstrație – cea a lui Péter Magyar, un fost membru influent al Fidesz și care a ajuns principalul rival al lui Orbán, pe fondul nemulțumirii generalizate cauzate de inflația-record și de scandalurile politice.

Tisza, la egalitate cu Fidesz, cu 6 luni înainte de alegeri

Cu șase luni înaintea alegerilor generale din aprilie, partidul său, Tisza, este la egalitate cu Fidesz în sondaje. Instituțiile independente îl plasează pe Magyar în frunte, în timp ce centrele de analiză apropiate guvernului prezic rezultatul contrar.

„Dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, Fidesz ar obține 27% din voturi, iar Tisza – 37%”, a declarat Balázs Böcskei, politolog și director al Institutului independent IDEA, citând cel mai recent sondaj. Sondajele lunare arată că avansul partidului Tisza pare să se mențină, a precizat el.

Un factor semnificativ este că unu din patru unguri este încă indecis sau nu dorește să-și exprime opțiunea politică, a adăugat Böcskei.

Se crede că acești alegători au înclinat balanța în favoarea lui Viktor Orbán la ultimele alegeri din 2022, deși sondajele preziceau o victorie a opoziției unite.

Fidesz și Tisza vor concura joi pentru a vedea care partid poate aduna cea mai mare mulțime, Orbán sperând ca mitingul său să revigoreze baza electorală și să atragă o parte dintre alegătorii încă nehotărâți.

Opoziția acuză Fidesz că a amenințat companiile de transport

Magyar, în vârstă de 43 de ani, fost avocat care a rupt public legăturile cu partidul de guvernământ în februarie 2024, a acuzat că Fidesz „comite o serie de infracțiuni” și că folosește fonduri publice pentru a transporta alegătorii la mitingul din capitală, oferindu-le mâncare gratuită și tichete cadou celor care participă.

Partidul său a afirmat, de asemenea, că guvernul ar fi amenințat companiile de transport pentru a le descuraja să închirieze autobuze opoziției.

„Trebuie să arătăm că nu vom ceda în fața șantajului, a minciunilor și a amenințărilor”, le-a transmis Magyar susținătorilor săi pe Facebook.

Directorul de comunicare al Fidesz, Tamás Menczer, a negat acuzațiile, catalogând afirmațiile despre amenințările la adresa companiilor de transport drept „știri false”.

La rândul său, Orbán a numit evenimentul organizat de Magyar un „marș de război de la Bruxelles”. Fidesz, care controlează o parte semnificativă din mass-media, a susținut, fără a prezenta dovezi, că Magyar, europarlamentar, ar fi o marionetă a Uniunii Europene sau un agent ucrainean care vrea să împingă Ungaria într-un război.

